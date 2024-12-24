https://ria.ru/20241224/snoubord-1771891637.html

Сноуборд: как выбрать начинающему райдеру под рост, вес, стиль катания

Как выбрать сноуборд по росту и весу: советы по выбору доски начинающим

Сноуборд: как выбрать начинающему райдеру под рост, вес, стиль катания

От правильного выбора сноуборда зависит не только комфорт катания, но и безопасность райдера. Необходимо учитывать рост и вес человека для определения длины... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:17:00+03:00

2024-12-24T14:17:00+03:00

2024-12-24T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. От правильного выбора сноуборда зависит не только комфорт катания, но и безопасность райдера. Необходимо учитывать рост и вес человека для определения длины доски, размер ноги мужчины или женщины - для подбора ширины. О том, как выбрать правильный сноуборд, какой подойдет начинающему спортсмену, советы эксперта – в материале РИА Новости.Как выбрать сноубордВыбирать доску только по цене, внешнему виду или жесткости – совершенно неправильно. Необходимо разобраться в каждой характеристике и только потом останавливаться на конкретном варианте.Типы сноубордов по назначениюПервое, с чего начинается выбор – с понимания, для чего именно сноуборд нужен и для какого стиля катания.УниверсальныеЭто тип сноубордов для новичков или для тех, кто хочет попробовать себя в разных стилях катания и научиться делать базовые трюки. Название говорит само за себя – они подходят и для горных склонов, и для паркового стиля. На таких досках можно кататься на разном покрытии: от идеально накатанного до рыхлого, а также на свежем пушистом снеге.ФристайлТакие сноуборды весят меньше, чем универсальные, имеют бόльшую длину и гибкость. Предназначены для свободного катания с прыжками и трюками на трамплинах, рейлах и т.д. На таких досках можно спуститься со склона, они также подходят для трюков на горных трассах. Для фристайла нужен сноуборд с прогибом, чтобы центр касался земли, а края были слегка подняты вверх.ФрирайдТакие сноуборды предназначены для катания на склонах вне подготовленных трасс, то есть в условиях естественного рельефа, где покрытие может меняться. Они достаточно жесткие, длинные и имеют направленную форму.КарвингТак называется скоростной спуск со склона. Доски для карвинга должны быть жесткими и иметь хорошее сцепление. На таких сноубордах особые крепления и жесткие пластиковые ботинки. Для новичков это не лучший вариант.ДжиббингЭто не только катание по подготовленным склонам, но и спуск по перилам. В джиббинге много трюков, которые требуют базовых навыков владения доской. Новичкам в этом стиле лучше использовать мягкие доски, чтобы легче было обучаться. По мере развития навыков можно приобрести сноуборд средней жесткости. В джиббинге особенно важна длина – чем она меньше, тем сноубордист будет быстрее вращаться при поворотах, а чем больше – тем мягче будет приземление.Сплит-сноубордыТакая доска поделена на две равные части – "лыжи". Их можно разделить и подняться по склону, а потом вновь соединить и спуститься.Рост и вес сноубордистаЭто основополагающие параметры при выборе ростовки, или длины, сноуборда. Чем тяжелее и выше сноубордист, тем длиннее ему нужна доска и наоборот. При этом вес будет иметь более важное значение. Как правило, каждый производитель имеет свою таблицу соответствия, но есть и общие рекомендации по весу для женщин и мужчин.Мужчины:Женщины:Геометрия сноубордаОт внешнего вида сноуборда и его геометрии зависит, для какого стиля катания его можно использовать.НаправленныеОни имеют выраженную направленность, то есть только одной стороной можно ехать вперед. Ширина носа и хвоста у таких сноубордов отличается, закладные под крепления смещены от центра и располагаются ближе к хвосту. К тому же отличается мягкость передней и задней сторон, также может различаться и прогиб. Направленные сноуборды чаще всего используют во фрирайде и карвинге.СимметричныеОни с двух сторон одинаковые, визуально нельзя понять, где нос, а где хвост и ехать вперед можно любой стороной. Закладные под крепления располагаются симметрично относительно центра. Жесткость, прогиб и ширина хвоста и носа – одинаковые. Чаще всего используются для фристайла.КомбинированныеСочетают в себе характеристики как направленных, так и симметричных сноубордов. К примеру, ширина, прогиб и жесткость хвоста и носа одинаковые, а закладные под крепления установлены ближе к хвосту. Или ширина носа и хвоста одинаковые, а жесткость и прогиб – разные и закладные установлены симметрично относительно центра.Длина и ширина сноубордаЕсли длина зависит от роста, то при выборе ширины сноуборда можно поэкспериментировать. Необходимо снять обувь и приложить стопу к скользящей поверхности доски там, где крепления. Стопу надо расположить так, в каком положении она будет находиться при катании – пальцы и пятка должны касаться кантов. Максимальный выступ стопы за доску – 5 мм с обеих сторон, так как ботинки будут выступать еще сильнее. Если сноуборд шире, то у райдера будет мало контроля в поворотах, а если ботинки выступают очень сильно – они будут цепляться за снег.Если выбирать сноуборд приходится онлайн, то при выборе ширины можно ориентироваться на размер ноги.Мужчины:Женщины:Радиус бокового вырезаБолее маневренными являются сноуборды с малым радиусом выреза. Они позволяют совершать резкие повороты и идеальны для фристайла. Модели с большим радиусом способны на плавные повороты, они стабильны на высокой скорости и подходят для фрирайда.Современные сноуборды имеют сразу несколько радиусов, например: два одинаковых в носке и пятке, а в середине другой. Так делают для того, чтобы райдер, который во время спуска по трассе или выполнения трюков переносит вес на разные точки доски, смог четко входить в повороты или точно приземлять сноуборд во время трюка.Прогиб сноубордаОн влияет на простоту управления сноубордом. Каждый прогиб имеет свое название.КэмберЕго еще называют классическим. У сноубордов с таким прогибом приподнята центральная часть, это позволяет распределять давление по всей поверхности. Но учиться на таком прогибе сложно, поэтому новичкам чаще всего рекомендуют обратить внимание на другой вид.ФлэтВ отличие от кэмбера у этого типа прогиба центральная часть ровная, а носок и пятка приподняты. Он отлично подходит и для спокойного катания, и для трюков.РокерПри таком изгибе центр касается земли, а концы, напротив, выгнуты. Одна точка опоры делает доску более послушной и легкой в управлении, она податлива при повороте корпуса. Это отличный вариант для новичков, но также нередко его выбирают для джиббинга и фрирайда.ГибридИх существует много видов, например кэмбер-рокер-кэмбер или рокер-кэмбер-рокер. Благодаря таким сочетаниям у доски усиливаются определенные характеристики, например легкость управления и скорость.ЖесткостьОна влияет на устойчивость доски в зависимости от трассы, а также на скорость и удобство управления сноубордом. Производители используют десятибалльную шкалу для определения жесткости, но для удобства понимания можно выделить три категории:Это общая классификация, но сейчас можно найти мягкие сноуборды для фрирайда и жесткие для новичков. Подобрать комфортную жесткость можно только с опытом, пробуя кататься на разных досках.Конструкция сноубордаОт конструкции зависит, как долго прослужит доска. Всего выделяют три типа конструкции:СердечникЭто основа сноуборда, его сердцевина. Сердечник изготавливают из разных материалов, каждый из которых отвечает за те или иные характеристики доски.СкользякИли скользящая поверхность. Это нижняя поверхность доски, которая позволяет ей скользить по снегу. Она может быть двух видов:КантЭто узкие стальные полоски, именно они позволяют совершать резкие повороты. Канты можно поделить на два вида:Благодаря точкам опоры канта (5 или 7) райдер может с легкостью поворачивать на любой поверхности.Тип отверстий под крепленияПравильнее их называть закладными. Всего выделяют четыре вида:Производители сноубордовСписок самых популярных производителей.НаименованиеСтоимость сноубордовЦены на сноуборды в среднем начинаются от 8000–10000 рублей, есть модели и дороже 50000 рублей. Чем выше цена, тем больше различных технологий и материалов использовано при изготовлении доски.Выбор ботинокГлавными характеристиками при выборе ботинок будут жестокость, система шнуровки и размер.● Классическая. Подразумевает затяжку шнурков вручную. Занимает больше времени, чем остальные виды, но в случае повреждения шнурки можно легко заменить.● Затяжка. Удобна тем, что для затягивания есть специальные тросы. Чтобы завязать шнурки, достаточно за них потянуть.● Система шнуровки BOA. Ботинки с такой системой легко снимать, надевать и подгонять под ногу конкретного человека. Для затягивания есть специальное колесико, которое необходимо прокрутить. В некоторых моделях их может быть два."Большинство ботинок подлежат термоусадке – ботинки можно идеально посадить по ноге. Они разогреваются в специальной печи, после чего человек опускает в них ногу и они приобретают форму стопы. Не стоит пренебрегать этой функцией и откладывать процедуру, если ощущается даже небольшой дискомфорт при примерке – лучше сделать это сразу в специализированном магазине. Также большую роль играют анатомические стельки. Они позволяют поддержать и зафиксировать ногу. Катание на сноуборде – это повышенная нагрузка на ноги, которая может спровоцировать болевые ощущения. Для снижения этого эффекта советую подобрать индивидуальные стельки", – отметил Давид Кумаритов, PRO-эксперт Спортмастер PRO, специалист по горнолыжному снаряжению.Выбор креплений для сноубордаВыбирать их можно только после покупки ботинок. Они различаются по типу конструкции – от нее зависит, насколько быстро их можно будет застегнуть на склоне.Выбор шлема и маски для сноубордаСначала нужно выбрать маску и потом, вместе с ней, шлем. Маска должна плотно прилегать к лицу и не оставлять щелей, а светофильтр должен подходить условиям освещенности. Главная его задача – защитить глаза от снега и ветра, снизить яркость до комфортного уровня, а также полностью защитить глаза от УФ-излучения. Степень защиты обозначается аббревиатурой SPF или просто буквой S и измеряется в процентах. Также есть показатель VLT – это коэффициент светопропускания. К примеру, значение до 10 % означает, что фильтр подойдет для катания при ярком солнце, а от 40 % до 80 % – при слабом и рассеянном свете.Маски могу быть с фотохромными фильтрами – они меняют VLT в зависимости от яркости освещения, а также с поляризованными - снижают уровень усталости глаз, устраняют блики света от снега и льда и улучшают видимость рельефа.Если катание планируется при разных погодных условиях, то лучше выбрать несколько масок с разными фильтрами или одну со сменными. Такие модели, как правило, оснащены рычажками-зажимами или магнитами, что позволяет менять фильтр прямо на склоне.Шлем нужно выбирать исходя из следующих критериев:Размер. Определить его довольно просто, необходимо измерить окружность головы и посмотреть в таблице соответствия подходящий размер.Показатель правильно подобранного шлема: сидит плотно, при движении не смещается и при этом не сдавливает голову.Системы регулировки размера шлема. Существует два вида таких систем: с регулировочным колесом и пневматические. Первые – самые распространенные. Поворачивая колесо, можно с точностью подобрать необходимую степень охвата. Это надежная система, позволяющая скорректировать охват в любой момент. В основе работы пневматических – давление воздуха в специальных каналах. Такой вид, в свою очередь, бывает автоматическим – при надевании шлема излишек воздуха выпускается через клапан, и ручным – воздух в каналах сдувается и надувается при нажатии на соответствующие кнопки.Вентиляция. Она есть не везде, но ее польза заключается в выводе излишек влаги и тепла. Во многих моделях регулировать вентиляцию нельзя, но в некоторых вентиляционные отверстия можно закрывать и открывать задвижками или кнопками, в зависимости от производителя.Советы специалистаДавид Кумаритов рассказал об основных ошибках при выборе сноуборда и дал рекомендации, как их не допустить.1. Не стоит выбирать по цене (например, на распродаже).Ориентируясь на большие скидки, можно упустить важные для себя технические моменты. Если хочется выбрать качество – не нужно ориентироваться на цену. Это касается как низких, так и высоких цен, когда покупатель выбирает или самую дешевую, или самую дорогую доску. В этом случае высок риск приобрести неподходящий для себя сноуборд с параметрами, которые не подойдут по уровню катания, весу и прочим характеристикам. Например, бывают большие скидки на жесткие модели, но они подойдут только продвинутым райдерам и рассчитаны на вес 70–90 кг. Если такую доску приобретет девушка-новичок весом меньше 60 кг, она не сможет на ней кататься. Иногда происходит наоборот – люди выбирают очень дорогие доски, но они будут жесткими и не подходящими по размеру.2. Важно учитывать вес райдера.У каждого производителя есть весовая шкала. Если пользователь легкий, под него будет подбираться доска покороче для того, чтобы он мог управлять сноубордом. Простой пример – для райдеров ростом около 170 см, но с разным весом подойдут совершенно разные доски. Если для человека весом в 100 кг подобрать короткую доску для легкого веса, она не будет держать под ним форму и быстро сломается. Если стройному человеку дать доску большой весовой категории, ему придется прилагать дополнительные физические усилия для того, чтобы просто на ней устоять.3. Не забыть подготовить сноуборд после покупки.Сноуборд необходимо подготовить – нанести специальную мазь на скользящую поверхность. Иногда это забывают сделать после покупки, и это очень большая ошибка. Без специальной смазки он не поедет.4. Не стоит выбирать самые мягкие ботинки.Ошибкой будет выбор самых мягких недорогих ботинок – они не дают контроля над доской и будут тормозить развитие навыков катания на сноуборде.5. Нельзя выбирать ботинки только по типу шнуровки.Часто случается, что подходящая модель ботинка не будет оснащена, к примеру системой BOA, но будет идеальным вариантом по жесткости и размеру. Тип шнуровки должен быть второстепенным фактором при подборе ботинок.6. Внимание на аксессуарыМожно добавить аксессуары – существуют специальные противоскользящие наклейки на сноуборд – для новичков они особенно полезны. Когда райдер поднимается на подъемнике, одна нога просто стоит на доске и не закреплена – поверхность сноуборда очень скользкая и не удерживает ногу. Чтобы хорошо управлять доской в местах технического крепления, на доску наклеивают специальные накладки. Этот аксессуар часто недооценивают при покупке снаряжения, но потом все равно приходят за ним, потому что это очень удобно.

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сноуборд, спорт, здоровье, здоровье - общество, россия