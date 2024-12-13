https://ria.ru/20241213/golenostop-1770963964.html

Если подвернул ногу: как лечить травмы голеностопа — советы врача

Растяжение связок голеностопа: что делать, симптомы, сколько заживает, лечение

Если подвернул ногу: как лечить травмы голеностопа — советы врача

Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой ноги, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:09

2024-12-13T14:09

2024-12-13T14:09

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой ноги, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень повреждения голеностопного сустава, его симптомы и классификация, что делать в домашних условиях перед посещением врача-травматолога, первая помощь пострадавшему и какое необходимо при этом лечение, сколько заживает повреждение, — в материале РИА Новости.Растяжение связок голеностопаТравма связок голеностопного сустава — одна из разновидностей повреждений опорно-двигательного аппарата с сохранением или частичным нарушением анатомической целостности связок. В народе обычно говорят "подвернул ногу" или "потянул лодыжку". Растяжение голеностопа влечет за собой появление болезненных ощущений, развитие отечности и хромоту. А в тяжелых случаях — утрату суставных функций.Для эффективного восстановления и нормального функционирования нижней конечности важно вовремя начать лечение, строго соблюдать рекомендации врача в период реабилитации.Голеностопный сустав — подвижное сочленение таранной кости с малоберцовой и большеберцовой костями, которые удерживаются межкостной мембраной и межберцовыми (передней, задней) связками. Связочный аппарат стопы с большой свободой движения выдерживает постоянные серьезные нагрузки, создаваемые весом всего тела.Группа связок голеностопа представлена:Врач поясняет, что растяжение связок голеностопа представляет собой изолированное повреждение связочного аппарата, микронадрывы отдельных волокон, возникающие вследствие резких движений, которые превышают амплитуду работы связок.Растяжение, надрыв или разрыв связок этой анатомической зоны происходят:Причины"Основные факторы травмирования голеностопа — растяжение или разрыв из-за чрезмерной нагрузки на связочный аппарат сустава", — отмечает Елена Орлова, врач высшей категории, терапевт и рефлексотерапевт "ОН Клиник". Повреждение может охватывать не одну, а сразу несколько связок. Это может произойти у людей различного возраста и пола.Растяжение связок лодыжки наиболее часто встречается у спортсменов (баскетболистов, волейболистов, лыжников, футболистов, парашютистов и др.), а также танцоров, артистов балета и цирка. Повредить голеностоп в быту можно при неудачной постановке стопы, ударе или падении. Чаще всего растяжение развивается в результате травмирования связки по наружной поверхности сустава (передней таранно-малоберцовой связки) при внутренней ротации (повороте) в сочетании с форсированным сгибанием стопы.По словам врача, вероятность растяжений связок возрастает при наличии следующих факторов:Симптомы"Основным симптомом растяжения голеностопа является внезапная резкая боль, возникающая в момент получения травмы (подворачивания, падения, удара), а также усиление болевого синдрома при попытке повернуть стопу в сторону или опереться на ногу. В поврежденной области наблюдается припухлость и покраснение. Болезненность при пальпации и движениях. Возможно повышение температуры (в травмированной части). Чаще всего повреждению подвергаются наружные связки голеностопа", — говорит Елена Орлова.При разрыве связок наблюдается следующая симптоматика:Отек после растяжения связок голеностопаПосле травмы голеностопный сустав отекает, могут появиться подкожные гематомы. Важно приложить холод, зафиксировать сустав и обратиться за медицинской помощью.Осложнения и последствияК осложнениям растяжения голеностопа относятся низкая восприимчивость к ощущению поврежденной конечности и потеря возможности нормально перемещаться. Врач предупреждает, если своевременно не было проведено адекватного лечения, может длительное время сохраняться отек и гематома, а также развиться хроническая нестабильность голеностопного сустава, выработаться неправильный стереотип движения и нарушение походки (хромота).При травмировании голеностопного сустава иногда возникает синовит — воспалительный процесс в синовиальной оболочке, характеризующийся скоплением жидкости в полости сустава. Пациента при этом беспокоят отечность, чувство тяжести и распирания в суставе.Кроме того, в результате растяжения вероятны следующие осложнения:Частые травмы связочного аппарата и малоэффективная реабилитация могут повлечь за собой дегенеративные изменения сустава. При многократном травмировании связки становится тоньше и слабее, что провоцирует смещение таранной кости. Со временем у больного может развиться плоско-вальгусная деформация стопы.Первая помощь при растяженииПри повреждении связок голеностопа необходимо:Не рекомендуется делать растирания и принимать горячую ванну (душ). Нельзя опираться на пораженный сустав. Снимать фиксирующие повязки на ночь необходимо по рекомендации специалиста.Когда следует обратиться к врачуНеобходима консультация с врачом, если:ДиагностикаЭксперт поясняет, что диагностикой голеностопа занимается ортопед-травматолог. Врач проводит осмотр, сбор анамнеза и направляет пациента на проведение дополнительных исследований:Необходима дифференциальная диагностика, чтобы определить степень разрыва и очаг поражения, исключить вывих и внутрисуставной перелом. Только после полного обследования и получения клинической картины специалист назначает индивидуальную схему лечения.Лечение растяжения связок голеностопаЛечение растяжения связок голеностопа может включать как медикаментозную терапию, так и физиопроцедуры и хирургическое вмешательство. К препаратам от растяжения относятся противовоспалительные и обезболивающие средства.В процессе лечения важно соблюдать покой, минимально нагружать ногу во время ходьбы. Если опухоль не проходит, постараться уменьшить нагрузку на связки, особенно в первые дни после получения травмы. Период восстановления зависит от степени травмирования и занимает от двух недель до полугода.Исход лечения зависит от грамотной диагностики, своевременно оказанной первой помощи и правильно подобранной терапии.МазиДля предотвращения развития гематомы и уменьшения отека при растяжении связок голеностопа эксперт рекомендует применять нестероидные противовоспалительные мази. Но назначить их в каждом конкретном случае может только врач.Так, в остром периоде запрещено использовать разогревающие средства. Их рекомендуют применять спустя три-четыре дня для ускорения метаболических процессов. Для улучшения питания тканей в пораженной области ортопеды назначают пострадавшим от растяжения голеностопа местные мази с антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови).ХондропротекторыПри лечении растяжения голеностопа могут применяться и хондропротекторы (медикаменты для восстановления поврежденных суставов). Препараты этого типа:Использовать хондропротектор нужно только по назначению врача.ФизиопроцедурыЕлена Орлова отмечает, что пациентам, перенесшим растяжение связок голеностопа, после уменьшения воспаления и отека назначается комплекс физиотерапевтических процедур:Благодаря физиотерапии восстановление поврежденных связок проходит быстрее. Процедуры назначаются с целью:Когда необходима операция"Операция при растяжении голеностопа необходима при полном разрыве связки или ее отрыве от места крепления", — поясняет Елена Орлова. Как правило, она предполагает малоинвазивное вмешательство через небольшие проколы. Артроскопические методики, направленные на восстановление связок голеностопного сустава, отличаются минимальным травмированием тканей, хорошей переносимостью, а также способствуют эффективному восстановлению.Во избежание мышечной атрофии после оперативных мероприятий разрешено приступать к разработке сустава по предложенной травматологом системе. По указанию врача необходимо использовать трость или костыли при ходьбе.Важно строго следовать рекомендациям специалистов, чтобы не нанести вред недостаточной или избыточной активностью. Курс лечения составляется для каждого пациента индивидуально и требует коррекции после оценки уровня болевого синдрома и подвижности стопы.Восстановление после растяженияВосстановительное лечение включает в себя курс физиотерапевтического лечения, ударно-волновую терапию, комплекс активных и пассивных упражнений, направленных на укрепление и растягивание мышц с частичной нагрузкой на сустав, и упражнений для разработки движений в суставе.Профилактика"Профилактика растяжения голеностопа включает своевременное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и умеренную физическую активность", — отмечает эксперт.Чтобы не допустить растяжения связок, необходимо выполнять простые профилактические меры:Чтобы избежать травмирования голеностопа рекомендуется при занятиях спортом и других физических нагрузках использовать фиксатор сустава или подкладку под пятку. Это позволит предупредить растяжение связок и смещение голеностопного сустава.Рекомендации врачейСпециалисты объясняют, что растяжение голеностопа отличается по:● направлению ротации:● виду пораженных связок:Растяжение верхней части голеностопа — повреждение межберцового синдесмоза при ротации полностью стоящей на поверхности стопы характеризуются сложностью и тяжестью последствий.Часто травмы голеностопа имеют комбинированный тип (растяжение или разрыв связки и перелом). Боль снаружи голени чаще всего ощущается при травмировании малоберцовых сухожилий, а сильные болевые ощущения в передней пяточной кости нередко сигнализируют о наличии перелома на данном участке.Стадии растяжения голеностопаПравильный курс лечения и восстановительных мероприятий очень важен для того, чтобы функции голеностопного сустава полностью восстановились после травмы.

https://ria.ru/20240716/travmy-1960037654.html

https://ria.ru/20240531/vrach-1949798012.html

https://ria.ru/20240609/travmatolog-1951720072.html

https://ria.ru/20240402/nauka-1937150378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, ноги, здоровье, здоровье - общество