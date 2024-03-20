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ВЭБ.РФ и Сбер запустили интерактивный ESG-индекс городов и регионов России

ВЭБ.РФ и Сбер запустили интерактивный ESG-индекс городов и регионов России - РИА Новости, 20.03.2024

ВЭБ.РФ и Сбер запустили интерактивный ESG-индекс городов и регионов России

ВЭБ.РФ и Сбер подготовили интерактивный ESG-индекс городов и регионов, чтобы помочь территориям решать свои стратегические задачи развития через призму... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:54

2024-03-20T13:54

2024-03-20T13:54

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВЭБ.РФ и Сбер подготовили интерактивный ESG-индекс городов и регионов, чтобы помочь территориям решать свои стратегические задачи развития через призму экологической, социальной и управленческой ответственности, а также создать новую удобную площадку для обмена опытом успешной реализации проектов устойчивого развития, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. ESG-индекс — система координат и инструментов, которая позволит территориям оценить свой прогресс на пути устойчивого развития и определить направления для дальнейшей экологической и социально-экономической трансформации. "Решение задач по повышению благополучия российских семей, развитию социальной сферы и снижению экологических проблем в городах базируется на работе с большими данными. Так, в ВЭБ.РФ разработан Индекс качества жизни в российских городах, который позволяет нам подкреплять данными свои инвестиционные и управленческие решения. На базе индекса нами в партнерстве со Сбером был разработан ESG-индекс, который охватывает уже 85 регионов и 218 городов России и позволяет провести качественный ESG-анализ территорий. Уверен, наше сотрудничество позволит федеральным и региональным властям, а также бизнесу и инициативным горожанам отслеживать системные изменения в стране в сфере ESG", - приводит пресс-служба слова главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина. Индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance). Количество показателей внутри одного фактора не влияет на его вес, так как итоговый балл отображает среднее значение по компонентам. Анализируются данные в таких сферах устойчивого развития, как зеленая энергетика, управление охраной окружающей среды, водные и лесные ресурсы, образование, культура, доступная среда, инвестиционный климат, уровень цифровизации, развитие малого и среднего предпринимательства и другие. Для расчета индекса регионов используются наиболее актуальные данные официальной статистики, а показатель уровня "город" включает совокупные данные по обратной связи от жителей. Это позволяет формировать многостороннюю оценку ESG-потенциала территорий России с учетом как статистических данных, так и восприятия населения. Данные индекса планируется обновлять ежегодно. Как рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, города и регионы — это центры притяжения усилий всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, населения. "Здесь происходит важная часть диалога о совместных действиях, инвестициях и проектах для достижения устойчивого развития. Порядка 75% регионов и крупных городов мира уже взаимодействуют с бизнесом по реализации ESG-проектов или планируют такое партнерство на горизонте ближайших лет. Поэтому мы разработали новый интерактивный и доступный широкой аудитории аналитический инструмент мониторинга ― ESG-индекс, который позволит получать оперативную и объективную оценку прогресса территорий на пути устойчивого развития", - отметила Завьялова. В пресс-службе уточнили, что в топ-20 по итогам 2023 года вошли те регионы и города федерального значения России, у которых все три компоненты (E, S и G) на достаточно высоком уровне: Белгородская область, Воронежская область, Калининградская область, Камчатский край, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область. В топ-20 по итогам 2023 года вошли те города России, у которых все три компоненты (E, S и G) на достаточно высоком уровне: Анадырь, Белгород, Великий Новгород, Вологда, Иркутск, Казань, Кемерово, Красногорск, Краснодар, Липецк, Мурманск, Нарьян-Мар, Пермь, Петрозаводск, Салехард, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск. Лидерами блока "Окружающая среда" среди регионов стали Москва (72,8 балла), Московская область (70), Ульяновская область (61,4), Ингушетия (54), Камчатский край (52,9) и Республика Татарстан (52,6). Среди городов по этим регионам — Казань (77,4), Красногорск (75,3), Ульяновск (68,3), Петропавловск-Камчатский (58,7) и Магас (58,3). На этих территориях усилия заинтересованных сторон направлены на повышение уровня утилизации твердых коммунальных отходов, развитие особо охраняемых природных территорий и повышение эффективности управления лесным хозяйством. По индексу качества городской среды все регионы показали стабильное улучшение показателя за пять лет. Также все регионы страны демонстрируют положительную динамику по доле граждан, ежегодно проходящих профилактический медосмотр и (или) диспансеризацию и систематически занимающихся физкультурой и спортом. В категории "Образование и культура" Нижегородская область увеличила показатель создания условий для воспитания гармонично развитой и ответственной личности в восемь раз за год, Камчатский край, Республика Адыгея и Курганская область — в пять раз, Республика Саха (Якутия) — в четыре раза, Республика Хакасия — в три раза, а Вологодская область — в два раза за аналогичный период. Лидерами блока "Управление" среди регионов стали Москва (80,9), Севастополь (71,4), Московская (71,4), Ростовская (69,8), Новосибирская и Белгородская области, а также Санкт-Петербург набрали по 69,6 балла. Среди городов по этим регионам лидируют Новосибирск (81,7), Красногорск (81,1), Ростов-на-Дону (79,9) и Белгород (76,1) Эти регионы и города выделяются не только высоким уровнем инвестиционной составляющей и антикоррупционных практик, но и масштабной цифровизацией, а также содействием развитию малого и среднего предпринимательства. Все регионы также показали стабильное повышение уровня цифровой зрелости, а Иркутская область улучшила этот показатель на 80% за год. Кроме того, все регионы в последние пять лет продемонстрировали устойчивый рост по количеству занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

https://realty.ria.ru/20240307/aeroporty-1931635450.html

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Алёна Пава

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