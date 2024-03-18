https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html

В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами

В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами - РИА Новости, 18.03.2024

В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами

Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:38

2024-03-18T14:38

2024-03-18T14:38

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Видновскую больницу поступил четырехлетний мальчик, у которого ранее было диагностировано новообразование на боковой поверхности шеи. В результате проведенной диагностики у пациента была выявлена редкая врожденная патология - рудимент жаберной дуги. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - отметили в ведомстве. По словам заведующей отделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, данная патология лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов и закончилось благополучно, врачи рудимент удалили. "В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются, то есть заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ - канал. Если последний замкнут с двух сторон - возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко - рудимент жаберной дуги в виде кости", - рассказала подробнее о патологии Жиронкина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240117/vrachi-1921804363.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество