https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами - РИА Новости, 18.03.2024
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами
Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:38
2024-03-18T14:38
2024-03-18T14:38
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Видновскую больницу поступил четырехлетний мальчик, у которого ранее было диагностировано новообразование на боковой поверхности шеи. В результате проведенной диагностики у пациента была выявлена редкая врожденная патология - рудимент жаберной дуги. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - отметили в ведомстве. По словам заведующей отделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, данная патология лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов и закончилось благополучно, врачи рудимент удалили. "В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются, то есть заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ - канал. Если последний замкнут с двух сторон - возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко - рудимент жаберной дуги в виде кости", - рассказала подробнее о патологии Жиронкина, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240117/vrachi-1921804363.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами
Минздрав: подмосковные врачи прооперировали ребенка с жабрами
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
«
"В Видновскую больницу поступил четырехлетний мальчик, у которого ранее было диагностировано новообразование на боковой поверхности шеи. В результате проведенной диагностики у пациента была выявлена редкая врожденная патология - рудимент жаберной дуги. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - отметили в ведомстве.
По словам заведующей отделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, данная патология лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов и закончилось благополучно, врачи рудимент удалили.
"В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются, то есть заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ - канал. Если последний замкнут с двух сторон - возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко - рудимент жаберной дуги в виде кости", - рассказала подробнее о патологии Жиронкина, слова которой приводятся в сообщении.
Российские врачи удалили из мозга ребенка кисту с личинками паразитов