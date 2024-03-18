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В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами - РИА Новости, 18.03.2024
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14:38 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами - РИА Новости, 18.03.2024
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами
Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:38
2024-03-18T14:38
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Видновскую больницу поступил четырехлетний мальчик, у которого ранее было диагностировано новообразование на боковой поверхности шеи. В результате проведенной диагностики у пациента была выявлена редкая врожденная патология - рудимент жаберной дуги. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - отметили в ведомстве. По словам заведующей отделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, данная патология лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов и закончилось благополучно, врачи рудимент удалили. "В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются, то есть заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ - канал. Если последний замкнут с двух сторон - возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко - рудимент жаберной дуги в виде кости", - рассказала подробнее о патологии Жиронкина, слова которой приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье прооперировали ребенка с жабрами

Минздрав: подмосковные врачи прооперировали ребенка с жабрами

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Врачи Видновской больницы прооперировали четырехлетнего мальчика с рудиментом жаберной дуги, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
«
"В Видновскую больницу поступил четырехлетний мальчик, у которого ранее было диагностировано новообразование на боковой поверхности шеи. В результате проведенной диагностики у пациента была выявлена редкая врожденная патология - рудимент жаберной дуги. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - отметили в ведомстве.
По словам заведующей отделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, данная патология лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов и закончилось благополучно, врачи рудимент удалили.
"В процессе эмбрионального развития жаберные щели облитерируются, то есть заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ - канал. Если последний замкнут с двух сторон - возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко - рудимент жаберной дуги в виде кости", - рассказала подробнее о патологии Жиронкина, слова которой приводятся в сообщении.
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