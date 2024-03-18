https://ria.ru/20240318/putin-1933968675.html

Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ

Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ

Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:30

2024-03-18T12:30

2024-03-18T12:36

выборы президента россии — 2024

азербайджан

белоруссия

казахстан

снг

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764777678_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_58727eef6325b3a2524204f48bebaa8c.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится сообщении.Уточняется, что Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Отмечается, что лидеры обсудили некоторые ключевые темы международной повестки дня.На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

азербайджан

белоруссия

казахстан

россия

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, белоруссия, казахстан, снг, россия, владимир путин, политика, киргизия, таджикистан