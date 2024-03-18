https://ria.ru/20240318/putin-1933968675.html
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ
Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:30
2024-03-18T12:30
2024-03-18T12:36
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится сообщении.Уточняется, что Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Отмечается, что лидеры обсудили некоторые ключевые темы международной повестки дня.На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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азербайджан, белоруссия, казахстан, снг, россия, владимир путин, политика, киргизия, таджикистан
Выборы президента России — 2024, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика, Киргизия, Таджикистан
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ
Президенты шести стран СНГ по телефону поздравили Путина с победой на выборах