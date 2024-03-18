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Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:30 18.03.2024 (обновлено: 12:36 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933968675.html
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ
Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:30
2024-03-18T12:36
выборы президента россии — 2024
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится сообщении.Уточняется, что Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Отмечается, что лидеры обсудили некоторые ключевые темы международной повестки дня.На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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азербайджан, белоруссия, казахстан, снг, россия, владимир путин, политика, киргизия, таджикистан
Выборы президента России — 2024, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика, Киргизия, Таджикистан
Путин поговорил по телефону с лидерами шести стран СНГ

Президенты шести стран СНГ по телефону поздравили Путина с победой на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидеры шести стран СНГ поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится сообщении.
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
Уточняется, что Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Отмечается, что лидеры обсудили некоторые ключевые темы международной повестки дня.
На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
17 марта, 21:00
 
Выборы президента России — 2024АзербайджанБелоруссияКазахстанСНГРоссияВладимир ПутинПолитикаКиргизияТаджикистан
 
 
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