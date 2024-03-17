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Генсек ШОС назвал дату возможного решения о приеме Белоруссии в организацию - РИА Новости, 17.03.2024
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12:37 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/shos-1933659178.html
Генсек ШОС назвал дату возможного решения о приеме Белоруссии в организацию
Генсек ШОС назвал дату возможного решения о приеме Белоруссии в организацию - РИА Новости, 17.03.2024
Генсек ШОС назвал дату возможного решения о приеме Белоруссии в организацию
Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса полноправного члена... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:37
2024-03-17T12:37
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса полноправного члена организации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане. "Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации", - сказал Чжан Мин. В соответствии с решением, принятым Советом глав государств-членов ШОС на саммите в 2022 году в Самарканде, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС, что было зафиксировано в соответствующем меморандуме об обязательствах, подписанном в Нью-Дели 4 июля 2023 года. "В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами-членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств-членов ШОС", - отметил Чжан Мин. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта встретится с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. Генсекретарь возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933220933.html
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в мире, белоруссия, чжан мин, шос, мария захарова, сергей лавров, астана, россия
В мире, Белоруссия, Чжан Мин, ШОС, Мария Захарова, Сергей Лавров, Астана, Россия
Генсек ШОС назвал дату возможного решения о приеме Белоруссии в организацию

Генсек ШОС: решение о приеме Белоруссии в организацию примут на саммите в Астане

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Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса полноправного члена организации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане.
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генсек ШОС отметил стремление России к прозрачности на выборах
15 марта, 13:51
"Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации", - сказал Чжан Мин.
В соответствии с решением, принятым Советом глав государств-членов ШОС на саммите в 2022 году в Самарканде, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС, что было зафиксировано в соответствующем меморандуме об обязательствах, подписанном в Нью-Дели 4 июля 2023 года.
"В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами-членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств-членов ШОС", - отметил Чжан Мин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта встретится с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. Генсекретарь возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Лавров проведет переговоры с генсеком ШОС
13 марта, 14:39
 
В миреБелоруссияЧжан МинШОСМария ЗахароваСергей ЛавровАстанаРоссия
 
 
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