Генсек ШОС назвал дату возможного решения о приеме Белоруссии в организацию
Генсек ШОС: решение о приеме Белоруссии в организацию примут на саммите в Астане
© Sputnik / Виктор Толочко
Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса полноправного члена организации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Саммит ШОС пройдет 3-4 июля в Астане.
"Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации. С момента принятия данного решения Белоруссия получит право участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации", - сказал Чжан Мин.
В соответствии с решением, принятым Советом глав государств-членов ШОС на саммите в 2022 году в Самарканде, организация достигла соглашения с Республикой Беларусь обо всех правовых, финансовых и организационных условиях присоединения к ШОС, что было зафиксировано в соответствующем меморандуме об обязательствах, подписанном в Нью-Дели 4 июля 2023 года.
"В феврале 2024 года Беларусь выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому меморандуму. В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами-членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств-членов ШОС", - отметил Чжан Мин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта встретится с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. Генсекретарь возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.