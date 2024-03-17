https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

Для Европы война против России становится неизбежной

Для Европы война против России становится неизбежной - РИА Новости, 17.03.2024

Для Европы война против России становится неизбежной

Эммануэль Макрон продолжает неудержимо фонтанировать заявлениями и инициативами. После озвученных планов предложить России прекращение огня на время летней... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:15

2024-03-17T10:15

2024-03-17T10:51

аналитика

европа

россия

париж

эммануэль макрон

евросоюз

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Эммануэль Макрон продолжает неудержимо фонтанировать заявлениями и инициативами. После озвученных планов предложить России прекращение огня на время летней Олимпиады в Париже (правда, возникает вопрос, какое отношение наша страна имеет к Играм) и готовности поговорить с Путиным, если тот позвонит, французский президент вернулся к теме участия западных военных в боевых действиях на Украине. В свежем интервью изданию Le Parisien Макрон допустил проведение операций для "противостояния российским войскам".Активность французского лидера высветила массу противоречий и проблем внутри ЕС. По сведениям британской The Telegraph, главная причина превращения француза из голубя в ястреба — разногласия с Берлином из-за нарушенных договоренностей и стремление Парижа вернуть себе роль стратегического лидера в связке с Германией (за которой этими самыми договоренностями закреплена роль экономического лидера). Европа в принципе оказалась расколота по вопросу дальнейших действий в конфликте: с одной стороны, сформировалась группа государств-ястребов (в основном в нее входят "прибалтийские тигры"), а с другой, остальные страны выступили категорически против идеи открыто повоевать с Россией. Да и общественное мнение демонстрирует впечатляющее единодушие: перспективы открытия "восточного фронта" не радуют практически никого.Учитывая внезапную трезвость мыслей, которую проявили даже записные русофобы вроде Чехии, может создаться впечатление, что пустой болтовней все это и закончится — и глобалисты, толкающие Европу к войне с Россией для достижения своих целей, не смогут добиться своего.Однако против европейцев работает не только значительная часть собственного истеблишмента, обслуживающего вовсе не национальные интересы, но и куда более масштабные и глубинные факторы — демография и экономика.Население Европейского союза составляет около 450 миллионов человек. И эти почти полмиллиарда последние десятилетия жили лучше всех в мире. Европа — самый благополучный, стабильный, развитый и сытый регион планеты, во всяком случае была таковым до недавнего времени. Даже США никогда не могли похвастаться таким уровнем социальной защищенности и благополучия, охватывающего все население, — в Америке традиционно намного более жесткая система социал-дарвинизма.Однако, как стало очевидно уже всем, благолепие европейского социализма существовало за чужой счет, включая дешевые российские энергоносители. И вот прямо сейчас данная система прекращает свое существование: промышленность умирает, экономика деградирует, государства проедают резервы, а население — накопленную подушку безопасности. Причем процесс идет быстро и, судя по всему, займет считаные годы.Социально-экономически Европа откатывается на десятилетия назад. Самому благополучному полумиллиарду планеты предстоит быстро и радикально снизить уровень и качество своей жизни. А это ставит для властей вопрос сохранения контроля над ситуацией и населением, которое, судя по нарастающим протестам, уже недовольно происходящими с ним изменениями. Очевидно, что дальше будет только хуже. Кстати, показательно, что именно европейцы являются главным полигоном для агрессивного продвижения самых передовых тем западной повестки, типа отказа от мяса в пользу употребления в пищу кузнечиков и прочих альтернатив.Однако сотни миллионов не нужных для сжимающейся экономики и не очень сытых людей — это не только опасная обуза для властей, но и полезный ресурс, если найти канал для их использования и… утилизации. Ровно этот процесс в данный момент можно наблюдать в отношении населения Украины. У европейцев практически нет шансов увернуться от той же судьбы.Геополитический и экономический центр планеты перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. У США главной задачей остается противостояние с Китаем. Переключить на западе Евразии "мясорубку" с украинского на общеевропейский режим, чтобы, если не победить Россию, то хотя бы частично связать ей руки, выглядит вполне перспективной стратегией.А что касается надежд, что изнеженные европейцы не пойдут на подобное коллективное самоубийство, то голод, холод и разрушенная экономика очень быстро меняют людей. Да и события последних лет, включая отказ от российского газа, показали, что с чувством самосохранения там все печально.Европа, не приходя в сознание, последовательно и быстро движется по пути, который ведет ее к войне с Россией. И нашей стране надо готовиться именно к этому.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933118341.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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аналитика, европа, россия, париж, эммануэль макрон, евросоюз