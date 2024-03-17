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Макрон допустил проведение операций против России - РИА Новости, 17.03.2024
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01:53 17.03.2024 (обновлено: 02:13 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
Макрон допустил проведение операций против России
Макрон допустил проведение операций против России - РИА Новости, 17.03.2024
Макрон допустил проведение операций против России
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T01:53
2024-03-17T02:13
в мире
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине."Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", — утверждает Макрон.По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. По утверждению Макрона, прочный мир на континенте невозможен без возврата Украины к "международно признанным границам, включая Крым".Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html
https://ria.ru/20240310/italiya-1932130198.html
https://ria.ru/20240316/aktsiya-1933552799.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
Макрон допустил проведение операций против России

Президент Макрон: Франция может провести наземную операцию против РФ на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине.
«
"Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", — утверждает Макрон.
По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков
15 марта, 12:58
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. По утверждению Макрона, прочный мир на континенте невозможен без возврата Украины к "международно признанным границам, включая Крым".
Город Рим - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО, заявили в Италии
10 марта, 12:28
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Акция за мир в Париже против поддержки Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Париже прошла акция "За мир" против поддержки конфликта на Украине
Вчера, 19:47
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
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