https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

Макрон допустил проведение операций против России

Макрон допустил проведение операций против России - РИА Новости, 17.03.2024

Макрон допустил проведение операций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T01:53

2024-03-17T01:53

2024-03-17T02:13

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине."Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", — утверждает Макрон.По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. По утверждению Макрона, прочный мир на континенте невозможен без возврата Украины к "международно признанным границам, включая Крым".Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html

https://ria.ru/20240310/italiya-1932130198.html

https://ria.ru/20240316/aktsiya-1933552799.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, нато