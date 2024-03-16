https://ria.ru/20240316/makron-1933576695.html

Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным

Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным - РИА Новости, 16.03.2024

Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью украинским телеканалам, что готов обсудить с Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:06

2024-03-16T23:06

2024-03-16T23:33

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дмитрий киселев

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью украинским телеканалам, что готов обсудить с Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине. "Я подниму трубку (если позвонит Путин. — Прим. ред.). Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит", — сказал он.Макрон добавил, что роль Парижа в этом конфликте — быть "нервом войны". По его словам, необходимо помочь Киеву повысить обороноспособность, однако при этом нужно способствовать прекращению огня. Президент также отметил, что Франция готова отреагировать в случае эскалации конфликта на Украине, однако инициатором агрессии не будет."Мы не будем идти путем эскалации, нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. <...> Пока я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", — подчеркнул он.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова и дальше взаимодействовать с Парижем. По его словам, с Макроном у него были добрые рабочие отношения, но тот решил их прекратить. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин также заявил, что, по его мнению, у Макрона есть некоторая обида на Россию за то, что та якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле Москва никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий киселев