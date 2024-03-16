Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным
Макрон заявил, что готов обсудить с Путиным предложения по конфликту на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью украинским телеканалам, что готов обсудить с Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине.
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"Я подниму трубку (если позвонит Путин. — Прим. ред.). Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит", — сказал он.
Макрон добавил, что роль Парижа в этом конфликте — быть "нервом войны". По его словам, необходимо помочь Киеву повысить обороноспособность, однако при этом нужно способствовать прекращению огня. Президент также отметил, что Франция готова отреагировать в случае эскалации конфликта на Украине, однако инициатором агрессии не будет.
"Мы не будем идти путем эскалации, нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия. <...> Пока я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", — подчеркнул он.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова и дальше взаимодействовать с Парижем. По его словам, с Макроном у него были добрые рабочие отношения, но тот решил их прекратить.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин также заявил, что, по его мнению, у Макрона есть некоторая обида на Россию за то, что та якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле Москва никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.