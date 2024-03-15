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"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России - РИА Новости, 15.03.2024
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12:25 15.03.2024 (обновлено: 13:03 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933178295.html
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России - РИА Новости, 15.03.2024
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:25
2024-03-15T13:03
в мире
россия
эммануэль макрон
эдгарс ринкевичс
латвия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с помощью фразы о разрушении России призвал к борьбе с ней. Об этом он написал в соцсети X. "Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. &lt;…&gt; Россия должна быть разрушена", — утверждает он.Президент Латвии использовал фразу "Russia delenda est!". Это измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен", - который означает призыв к борьбе с врагом.В комментариях под постом пользователи раскритиковали его заявление и отметили, что президенту Латвии нужно подать в отставку, что европейские лидеры не хотят мира и все время пытаются спровоцировать Москву. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу. Кроме того, сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" Макрон зазывает войну на свою территорию.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, эдгарс ринкевичс, латвия
В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Эдгарс Ринкевичс, Латвия
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России

Президент Латвии Ринкевичс фразой о разрушении России призвал бороться с ней

© AP Photo / Darko VojinovicЭдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с помощью фразы о разрушении России призвал к борьбе с ней. Об этом он написал в соцсети X.

"Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <…> Россия должна быть разрушена", — утверждает он.
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Вчера, 11:14
Президент Латвии использовал фразу "Russia delenda est!". Это измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен", - который означает призыв к борьбе с врагом.

В комментариях под постом пользователи раскритиковали его заявление и отметили, что президенту Латвии нужно подать в отставку, что европейские лидеры не хотят мира и все время пытаются спровоцировать Москву.

Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.

Кроме того, сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" Макрон зазывает войну на свою территорию.
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В миреРоссияЭммануэль МакронЭдгарс РинкевичсЛатвия
 
 
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