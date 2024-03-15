"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
Президент Латвии Ринкевичс фразой о разрушении России призвал бороться с ней
© AP Photo / Darko VojinovicЭдгарс Ринкевичс
© AP Photo / Darko Vojinovic
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс с помощью фразы о разрушении России призвал к борьбе с ней. Об этом он написал в соцсети X.
"Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <…> Россия должна быть разрушена", — утверждает он.
"Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <…> Россия должна быть разрушена", — утверждает он.
Президент Латвии использовал фразу "Russia delenda est!". Это измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен", - который означает призыв к борьбе с врагом.
В комментариях под постом пользователи раскритиковали его заявление и отметили, что президенту Латвии нужно подать в отставку, что европейские лидеры не хотят мира и все время пытаются спровоцировать Москву.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.
Кроме того, сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" Макрон зазывает войну на свою территорию.
В комментариях под постом пользователи раскритиковали его заявление и отметили, что президенту Латвии нужно подать в отставку, что европейские лидеры не хотят мира и все время пытаются спровоцировать Москву.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Москвы после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Парижу.
Кроме того, сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что переходом "красных линий" Макрон зазывает войну на свою территорию.