https://ria.ru/20240317/estoniya-1933639093.html

Москалькова рассказала о голосовании на границе с Эстонией

Москалькова рассказала о голосовании на границе с Эстонией - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова рассказала о голосовании на границе с Эстонией

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что, несмотря на предупреждения эстонской стороны о возможных неблагоприятных последствиях,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:13

2024-03-17T11:13

2024-03-17T12:09

выборы президента россии — 2024

эстония

в мире

татьяна москалькова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637358_0:56:1619:967_1920x0_80_0_0_840f57a049cc7b2619ff479bff5d9024.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что, несмотря на предупреждения эстонской стороны о возможных неблагоприятных последствиях, россияне, проживающие в Эстонии, стоят по два часа в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ."Я вчера была в Ленинградской области, в Ивангороде на пункте пропуска. Я была, честно говоря, просто поражена. Люди стоят два часа в очереди, чтобы прийти и реализовать свое право. Беспрерывный поток граждан, несмотря на то, что на стороне Эстонии постоянно предупреждают о возможных неблагоприятных последствиях", - сказала Москалькова журналистам.Омбудсмен также добавила, что есть депортированные, но не за голосование, а за пророссийские интересы, за участие в "Бессмертном полке", за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эстония, в мире, татьяна москалькова