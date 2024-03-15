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Как проходит трехдневное голосование на выборах президента

Как проходит трехдневное голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Как проходит трехдневное голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:24

2024-03-15T12:24

2024-03-15T12:24

фото

выборы президента россии — 2024

россия

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Голосование на выборах президента в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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