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Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах президента

Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах президента

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов проголосовал на выборах президента РФ, он пришел на участок вместе с семьей. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:07

2024-03-16T11:07

2024-03-16T11:07

политика

россия

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архыз

рашид темрезов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов проголосовал на выборах президента РФ, он пришел на участок вместе с семьей. "Сегодня принял участие в выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Черкесске. Пришли вместе с отцом Бориспи Султановичем и сыном Маратом, который является курсантом Ставропольского Президентского кадетского училища. Голосую за сильную, великую Россию, за ее стабильность и процветание", – написал Темрезов в своем Telegram-канале. В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка. В их числе три временных участка, которые организованы в Черкесске - в следственном изоляторе ОФСИН России по КЧР и в республиканской больнице, а также в Архызе для отдыхающих. На всех участках применяются информационные технологии, организовано видеонаблюдение и видеофиксация. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следят порядка 780 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, черкесск, архыз, рашид темрезов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф