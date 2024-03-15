https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

Запад переходит к открытому террору против России

Запад переходит к открытому террору против России - РИА Новости, 15.03.2024

Запад переходит к открытому террору против России

С сегодняшнего дня Россия голосует на избирательных участках. В отличие от соседней Украины, где выборы, политическая активность, демонстрации и основные партии РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:01

выборы президента россии — 2024

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украина

курская область

владимир путин

дмитрий киселев

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С сегодняшнего дня Россия голосует на избирательных участках. В отличие от соседней Украины, где выборы, политическая активность, демонстрации и основные партии запрещены. Западной пропаганде все сложнее на этом фоне объяснять своим обывателям, в какой из этих стран царит "истинная демократия", а в какой — "авторитарная диктатура".Конечно, идеальной ситуацией для русофобов всех мастей — что западных, что украинских — было бы создание как можно большего числа проблем в ходе нашей избирательной кампании и процесса голосования. Все мы ожидали совершения провокаций в ходе предвыборного процесса. И видно, что украинские исполнители западных заказов приложили немало усилий. Но, как обычно, свою работу они делают спустя рукава, откровенно халтуря.Самым наглядным примером этой неумелой халтуры стала попытка украинской провокации на границе с Россией, в ходе которой 12 марта были совершены бандитские налеты на несколько пограничных участков Белгородской и Курской областей. Итог этой акции известен: более 200 боевиков убиты, ими потеряны семь танков и девять бронемашин. Никакой стратегической выгоды от этих операций Украина не приобрела и не могла приобрести. Но, как заметил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, главная цель этих налетов заключалась в том, чтобы "если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан".Украинские спецслужбы (а почерк главного диверсанта Украины Кирилла Буданова* прослеживается в этих акциях вполне отчетливо), конечно, рассчитывали исключительно на пропагандистский эффект от налетов. Для чего заранее были заготовлены видеоролики, на которых должны были имитироваться "бои в России". Но делалось все, как обычно, левой рукой. Чего стоит тот факт, что создатели этих роликов даже не удосужились скрыть дату их создания — 4 марта.Ну а апофеозом непрофессионализма, доведенного до уровня полной профанации, стал нашумевший ролик этих провокаторов, в котором они якобы "вели бой в российском поселке Теткино". Как выяснилось (и это даже вынуждены были в итоге признать украинские СМИ, что является большой редкостью), ролик был снят на территории Украины, в деревне Рыжевка. Если с кем провокаторы Буданова* и могли там "вести бой", то только со здравым смыслом! Итог: вся операция превратилась в посмешище.Нет сомнений в том, что изначально она планировалась для первых полос западных изданий. Но настолько топорно была сработана, что немногие европейские СМИ решились на публикацию этой "сенсации" без серьезных оговорок о "невозможности проверить данные". Зато американский Институт изучения войны, курируемый небезызвестной Викторией Нуланд, вынес информацию о "захвате Теткино" в качестве заглавной новости своего "аналитического" обзора. Что наталкивает на мысль о том, кто же именно из западных покровителей Киева курировал эту информационную операцию.Само собой, западные заказчики рассчитывали на больший профессионализм своих киевских марионеток и, соответственно, на совершенно иной пропагандистский эффект. Но это вовсе не значит, что они на этом остановятся. Мы видим, как украинский режим активизировал свою террористическую деятельность. В Бердянске была взорвана 54-летняя преподавательница, член участковой избирательной комиссии Запорожской области Елена Ильина. И украинские спецслужбы даже не стесняются хвастаться этим убийством, рассказывая о том, как они устранили "коллаборантку".В той же области ближе к выборам резко активизировалась активность украинских террористов относительно Запорожской АЭС. Представитель России в международных организациях в Женеве Михаил Ульянов обратил внимание на то, что после 20 ноября провокации против станции фактически прекратились, а сейчас активность беспилотников, по его словам, "возросла многократно". Нет никаких сомнений в том, что это — не случайное совпадение с выборным процессом в России.К разряду предвыборных провокаций можно отнести и совершенно вопиющий случай, когда посольство США, а за ним и еще с десяток западных диппредставительств в России 7 марта выступили с предупреждениями к своим гражданам относительно якобы готовившихся терактов в Москве. Причем эти атаки должны были произойти "в течение 48 часов". Судя по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, никаких предупреждений со стороны западных посольств нашим официальным органам не поступало. Это значит, что западные дипломаты покрывают террористов! А если никакой теракт не готовился, то их действия носят откровенный характер информационной провокации, что также можно приравнять к терроризму. Даже пустая угроза совершения теракта — это тоже преступление, поскольку цель преследуется одна и та же: вызвать панику среди населения.Видно, что Запад пытается если не сорвать наши выборы, то внести как можно больше хаоса. И упомянутые выше случаи — показатель того, к каким отчаянным шагам он уже готов ради приближения к этой цели. Ясно, что делается это от отчаяния.Владимир Путин в целом ряде своих недавних выступлений объяснил это отчаяние Запада тем, что там осознали свое "бессилие перед единством российского народа". Именно единство нашего общества обеспечивает успехи России и на военном, и на экономическом фронтах. Неслучайно Путин в своем послании Федеральному собранию назвал это единство "колоссальной, всепобеждающей силой". Потому-то все попытки раскачать ситуацию в нашей стране заканчиваются столь болезненными для Запада провалами. Но это не значит, что надо успокаиваться и расслабляться. Наоборот, мы должны понимать, что эти попытки будут не просто продолжены — они усилятся и все больше будут носить характер открытой террористической войны против Российского государства.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html

https://ria.ru/20240314/granitsa-1933013867.html

https://ria.ru/20240314/ataka-1933043177.html

https://ria.ru/20240313/edinstvo-1932630528.html

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аналитика, технологии, россия, украина, курская область, владимир путин, дмитрий киселев, виктория нуланд, запорожская аэс, терроризм