https://ria.ru/20240312/ssha-1932569984.html

США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков

США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2024

США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков

США не предупреждали Россию по спецканалам о рисках, связанных с "ростом террористической угрозы" в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:28

2024-03-12T18:28

2024-03-12T18:28

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не предупреждали Россию по спецканалам о рисках, связанных с "ростом террористической угрозы" в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В ночь на 8 марта посольство США в РФ распространило сообщение, заявив, что отслеживает сообщения о якобы планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. "Вы видели комментарий с нашей стороны о том, что для этого существуют именно такие каналы. Раз об этом было сказано с нашей стороны, значит, никаких предупреждений по предназначенным для этого специальным, так называемым, партнерским каналам, не было сделано", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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