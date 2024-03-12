https://ria.ru/20240312/ssha-1932569984.html
США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков
США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2024
США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков
США не предупреждали Россию по спецканалам о рисках, связанных с "ростом террористической угрозы" в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:28
2024-03-12T18:28
2024-03-12T18:28
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не предупреждали Россию по спецканалам о рисках, связанных с "ростом террористической угрозы" в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В ночь на 8 марта посольство США в РФ распространило сообщение, заявив, что отслеживает сообщения о якобы планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. "Вы видели комментарий с нашей стороны о том, что для этого существуют именно такие каналы. Раз об этом было сказано с нашей стороны, значит, никаких предупреждений по предназначенным для этого специальным, так называемым, партнерским каналам, не было сделано", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сергей рябков, сша
В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, США
США не предупреждали по спецканалам о "росте угрозы теракта", заявил Рябков
Рябков: США не предупреждали по спецканалам о "росте террористической угрозы"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не предупреждали Россию по спецканалам о рисках, связанных с "ростом террористической угрозы" в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В ночь на 8 марта посольство США в РФ распространило сообщение, заявив, что отслеживает сообщения о якобы планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты.
"Вы видели комментарий с нашей стороны о том, что для этого существуют именно такие каналы. Раз об этом было сказано с нашей стороны, значит, никаких предупреждений по предназначенным для этого специальным, так называемым, партнерским каналам, не было сделано", - сказал Рябков журналистам.
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