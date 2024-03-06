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Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом - РИА Новости, 06.03.2024
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15:56 06.03.2024 (обновлено: 15:59 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/berdyansk-1931500761.html
Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом
Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом - РИА Новости, 06.03.2024
Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал взрыв в Бердянске, где погибла член участковой избирательной комиссии,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:56
2024-03-06T15:59
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал взрыв в Бердянске, где погибла член участковой избирательной комиссии, спланированным терактом и заверил, что это не помешает волеизъявлению в регионе. Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прозвучал взрыв. По данным следствия, под автомобиль члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. От полученных травм женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело. Начат розыск преступников. "Это спланированный террористический акт – попытка запугать. Они надеются помешать нашему законному волеизъявлению, что невозможно", - написал Балицкий.Губернатор назвал случившееся трагедией. По его словам, погибшая женщина 1969 года рождения - мать, жена, патриот своей страны, которая преподавала в городском Центре детского творчества. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул губернатор. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html
https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html
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Машина члена УИК после теракта в Бердянске
В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области.
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом

Балицкий назвал взрыв автомобиля члена УИК в Бердянске спланированным терактом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал взрыв в Бердянске, где погибла член участковой избирательной комиссии, спланированным терактом и заверил, что это не помешает волеизъявлению в регионе.
Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прозвучал взрыв. По данным следствия, под автомобиль члена участковой избирательной комиссии заложили самодельное взрывное устройство. От полученных травм женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело. Начат розыск преступников.
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"Это спланированный террористический акт – попытка запугать. Они надеются помешать нашему законному волеизъявлению, что невозможно", - написал Балицкий.
Губернатор назвал случившееся трагедией. По его словам, погибшая женщина 1969 года рождения - мать, жена, патриот своей страны, которая преподавала в городском Центре детского творчества.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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