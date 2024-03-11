https://ria.ru/20240311/zaes-1932331144.html

Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной

Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной - РИА Новости, 11.03.2024

Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной

Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается неспокойной, продолжается активность украинских беспилотников, заявил представитель РФ при международных организациях РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:39

2024-03-11T16:39

2024-03-11T16:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

михаил ульянов (дипломат)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается неспокойной, продолжается активность украинских беспилотников, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Она (обстановка) продолжает быть неспокойной. В том числе благодаря деятельности МАГАТЭ украинцы прекратили ракетные удары по станции еще 20 ноября 2022 года... Но сейчас продолжается активность беспилотников. Возросло многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу Энергодару, где живут сотрудники станции и члены их семей", - рассказал Ульянов. Он отметил, что последние две такие атаки с помощью дронов имели место 1 марта. "Они происходят регулярно", - добавил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), вооруженные силы украины, украина