Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной
Ульянов: продолжается активность украинских беспилотников в районе ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается неспокойной, продолжается активность украинских беспилотников, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Она (обстановка) продолжает быть неспокойной. В том числе благодаря деятельности МАГАТЭ украинцы прекратили ракетные удары по станции еще 20 ноября 2022 года... Но сейчас продолжается активность беспилотников. Возросло многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу Энергодару, где живут сотрудники станции и члены их семей", - рассказал Ульянов. Он отметил, что последние две такие атаки с помощью дронов имели место 1 марта. "Они происходят регулярно", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.