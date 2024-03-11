Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 11.03.2024 (обновлено: 16:42 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zaes-1932331144.html
Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной
Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной - РИА Новости, 11.03.2024
Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается неспокойной, продолжается активность украинских беспилотников, заявил представитель РФ при международных организациях РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:39
2024-03-11T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
михаил ульянов (дипломат)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957881_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6caa2f476b06ff0ba7a8a706674a033c.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается неспокойной, продолжается активность украинских беспилотников, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Она (обстановка) продолжает быть неспокойной. В том числе благодаря деятельности МАГАТЭ украинцы прекратили ракетные удары по станции еще 20 ноября 2022 года... Но сейчас продолжается активность беспилотников. Возросло многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу Энергодару, где живут сотрудники станции и члены их семей", - рассказал Ульянов. Он отметил, что последние две такие атаки с помощью дронов имели место 1 марта. "Они происходят регулярно", - добавил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
россия
энергодар
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957881_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_394d294771d77e654395c3dcc31d14dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Михаил Ульянов (дипломат), Вооруженные силы Украины, Украина
Постпред России в Вене назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС неспокойной

Ульянов: продолжается активность украинских беспилотников в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается неспокойной, продолжается активность украинских беспилотников, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Она (обстановка) продолжает быть неспокойной. В том числе благодаря деятельности МАГАТЭ украинцы прекратили ракетные удары по станции еще 20 ноября 2022 года... Но сейчас продолжается активность беспилотников. Возросло многократно. Наши специалисты нейтрализуют эти дроны, но в любой момент может произойти ЧП. Постоянно наносятся удары по городу Энергодару, где живут сотрудники станции и члены их семей", - рассказал Ульянов. Он отметил, что последние две такие атаки с помощью дронов имели место 1 марта. "Они происходят регулярно", - добавил он.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
28 февраля, 13:17
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьМихаил Ульянов (дипломат)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала