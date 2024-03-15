https://ria.ru/20240315/melikov-1933274372.html

Глава Дагестана проголосовал на выборах президента России

Глава Дагестана проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Глава Дагестана проголосовал на выборах президента России

Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:59

2024-03-15T15:59

2024-03-15T15:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

махачкала

сергей меликов

совет федерации рф

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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. Свой выбор руководитель республики сделал в Махачкале, на избирательном участке в здании юридического факультета Даггосуниверситета. "С самого утра вы видите сами заполняемость участков. Так происходит и на других избирательных участках нашей столицы, избирательных участках в наших районах, сельских поселениях", – сказал глава республики. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, махачкала, сергей меликов, совет федерации рф