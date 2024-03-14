https://ria.ru/20240314/vystavka-1933036061.html

В Москве открылась выставка "Сотворение мира"

В Москве открылась выставка "Сотворение мира" - РИА Новости, 14.03.2024

В Москве открылась выставка "Сотворение мира"

Выставка "Сотворение мира", на которой, в частности, представлены работы Михаила Нестерова, Вильгельма Котарбинского и Павла Сведомского, икона ювелирной... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:40

2024-03-14T18:40

2024-03-14T18:40

религия

москва

киев

михаил нестеров

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выставка "Сотворение мира", на которой, в частности, представлены работы Михаила Нестерова, Вильгельма Котарбинского и Павла Сведомского, икона ювелирной мастерской Мишуковых, откроется в Музее имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея."Христианское представление о сотворении мира основано на библейской книге Бытия, где говорится о последовательном создании Богом небесных светил, морей, растений, животных и человека в течение шести дней и благословении Господом седьмого дня, в который он "почил от всех дел своих". На выставке представлены произведения, иллюстрирующие процесс сотворения мира. Ее разделы посвящены образам Бога-Творца, дням Творения и истории первых людей Адама и Евы", - рассказала РИА Новости куратор выставки Жанна Белик.По словам куратора, в экспозицию вошли произведения последней четверти XV – начала XX века: иконы, эскизы к храмовым росписям, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний. Среди них, в частности, рисунок Михаила Нестерова "Святой архангел Михаил" (1922 год), восемь крупноформатных эскизов к росписям Владимирского собора в Киеве, выполненные художниками Вильгельмом Котарбинским и Павлом Сведомским в 1887–1895 годах с изображениями дней Творения, икона "Спас Благое молчание" в драгоценном серебряном окладе знаменитой мастерской Федора Мишукова.На выставке представлены произведения из Музея имени Рублева, музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии, Музея русской иконы имени Михаила Абрамова и из частных коллекций.Выставка продлится до 2 июня.

https://ria.ru/20240304/ikona-1931051860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, киев, михаил нестеров, московская духовная академия, религия