https://ria.ru/20240314/vystavka-1933036061.html
В Москве открылась выставка "Сотворение мира"
В Москве открылась выставка "Сотворение мира" - РИА Новости, 14.03.2024
В Москве открылась выставка "Сотворение мира"
Выставка "Сотворение мира", на которой, в частности, представлены работы Михаила Нестерова, Вильгельма Котарбинского и Павла Сведомского, икона ювелирной... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:40
2024-03-14T18:40
2024-03-14T18:40
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михаил нестеров
московская духовная академия
религия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выставка "Сотворение мира", на которой, в частности, представлены работы Михаила Нестерова, Вильгельма Котарбинского и Павла Сведомского, икона ювелирной мастерской Мишуковых, откроется в Музее имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея."Христианское представление о сотворении мира основано на библейской книге Бытия, где говорится о последовательном создании Богом небесных светил, морей, растений, животных и человека в течение шести дней и благословении Господом седьмого дня, в который он "почил от всех дел своих". На выставке представлены произведения, иллюстрирующие процесс сотворения мира. Ее разделы посвящены образам Бога-Творца, дням Творения и истории первых людей Адама и Евы", - рассказала РИА Новости куратор выставки Жанна Белик.По словам куратора, в экспозицию вошли произведения последней четверти XV – начала XX века: иконы, эскизы к храмовым росписям, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний. Среди них, в частности, рисунок Михаила Нестерова "Святой архангел Михаил" (1922 год), восемь крупноформатных эскизов к росписям Владимирского собора в Киеве, выполненные художниками Вильгельмом Котарбинским и Павлом Сведомским в 1887–1895 годах с изображениями дней Творения, икона "Спас Благое молчание" в драгоценном серебряном окладе знаменитой мастерской Федора Мишукова.На выставке представлены произведения из Музея имени Рублева, музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии, Музея русской иконы имени Михаила Абрамова и из частных коллекций.Выставка продлится до 2 июня.
https://ria.ru/20240304/ikona-1931051860.html
https://ria.ru/20240314/post-1933035405.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, михаил нестеров, московская духовная академия, религия
Религия, Москва, Киев, Михаил Нестеров, Московская духовная академия, Религия
В Москве открылась выставка "Сотворение мира"
В музее Андрея Рублева открылась выставка "Сотворение мира"
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выставка "Сотворение мира", на которой, в частности, представлены работы Михаила Нестерова, Вильгельма Котарбинского и Павла Сведомского, икона ювелирной мастерской Мишуковых, откроется в Музее имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея.
"Христианское представление о сотворении мира основано на библейской книге Бытия, где говорится о последовательном создании Богом небесных светил, морей, растений, животных и человека в течение шести дней и благословении Господом седьмого дня, в который он "почил от всех дел своих". На выставке представлены произведения, иллюстрирующие процесс сотворения мира. Ее разделы посвящены образам Бога-Творца, дням Творения и истории первых людей Адама и Евы", - рассказала РИА Новости куратор выставки Жанна Белик.
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По словам куратора, в экспозицию вошли произведения последней четверти XV – начала XX века: иконы, эскизы к храмовым росписям, гравюры, книги и предметы декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний. Среди них, в частности, рисунок Михаила Нестерова "Святой архангел Михаил" (1922 год), восемь крупноформатных эскизов к росписям Владимирского собора в Киеве
, выполненные художниками Вильгельмом Котарбинским и Павлом Сведомским в 1887–1895 годах с изображениями дней Творения, икона "Спас Благое молчание" в драгоценном серебряном окладе знаменитой мастерской Федора Мишукова.
На выставке представлены произведения из Музея имени Рублева, музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии
, Музея русской иконы имени Михаила Абрамова и из частных коллекций.
Выставка продлится до 2 июня.
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