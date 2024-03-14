В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО
Идея о войсках НАТО на Украине встретила противодействие в альянсе и в Киеве
© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Европе продолжают обсуждать возможность отправки войск НАТО на Украину. Но дискуссия идет вовсе не в том ключе, как ожидал ее инициатор — президент Франции. Против выступил даже, казалось бы, кровно заинтересованный в этом Зеленский. О том, как планы Парижа потерпели крах и чем это грозит Западу, — в материале РИА Новости.
Между Парижем и Берлином
Громкое заявление Макрона возмутило Францию. Оппозиционные политики считают, что президент Пятой республики заигрался в военачальника. И, судя по общественной реакции, значительная часть населения с ними согласна.
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже
Макрон предпринял малоубедительную попытку сдать назад. Он пояснил, что "не исключать чего-то не означает делать это". Не помогло.
Европейская редакция Politico сообщила, что Париж якобы формирует "коалицию" для размещения контингента на Украине. Наблюдатели отмечают: это усиливает французско-немецкое противостояние. Канцлер Олаф Шольц более осторожен, чем Макрон, и на словах, и на деле. Слив записи беседы высокопоставленных военных ФРГ подтвердил: он по-прежнему не определился даже с отправкой Киеву крылатых ракет Taurus. Что уж говорить о живой силе.
Макрон сейчас — "хромая утка", так как переизбираться уже не имеет права. Поэтому, пока у власти, изо всех сил старается превратить Францию в общеевропейского лидера. Шольцу же, сменившему Ангелу Меркель, далеко до ее авторитета и харизматичности. Но он метит на второй срок. И вынужден избегать радикальных шагов.
"Мы ничего не исключаем"
Хотя Германия, традиционный локомотив ЕС, не поддержала макроновскую идею, у Франции нашлись единомышленники. В эфемерную коалицию стремятся прибалтийские государства.
Глава французского МИД Стефан Сежурне на прошлой неделе посетил Литву. "Россия не может указывать, как нам помогать Украине, — отметил он на встрече с прибалтийскими коллегами под председательством литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. — Москва не имеет права влиять на наши действия и устанавливать красные линии. Мы решим все между собой".
© AP Photo / Bilal HusseinГлава МИД Франции Стефан Сежурне
© AP Photo / Bilal Hussein
Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Ландсбергис подтвердил: "Никаких но быть не может. Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Все формы поддержки Украины допустимы. Надо помогать там, где Киев больше всего нуждается".
"Мы ничего не исключаем", — подчеркнул Сежурне. Прибалтийские министры похвалили Францию за "нестандартное мышление". А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тоже присутствовавший на переговорах, прошелся по Германии с ее нежеланием поставлять Taurus: "Какой эскалации вы боитесь? Что еще должно случиться с Украиной, чтобы вы поняли, насколько этот страх бесполезен?"
Осторожно меняет позицию Варшава. "Присутствие сил НАТО в Украине не выглядит чем-то невероятным", — признал министр иностранных дел Радослав Сикорский, добавив, что он ценит инициативу Парижа.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Рвение не оценили
Но Прибалтикой и Польшей сторонники Макрона, похоже, исчерпываются. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг демонстративно дистанцировался от его инициативы. "У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, и НАТО не является стороной конфликта", — сказал он. На вопрос о том, допустил ли Макрон ошибку, генсек обтекаемо ответил: "Думаю, важно, чтобы мы консультировались и чтобы у нас был общий подход к этим темам, потому что они имеют значение для всех нас". Помимо Германии, как минимум Великобритания, Венгрия, Италия, Чехия и Швеция отвергли предложение Франции.
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Но наиболее неожиданная реакция на парижскую инициативу поступила, пожалуй, из Киева. Корреспондента французского телеканала BFMTV Зеленский заверил: "Ваши дети не умрут на Украине". Иностранные войска, по его словам, не нужны. Однако, добавил он, "почему бы не подумать о техническом персонале". И опять напомнил о необходимости поставок дальнобойного оружия.
Понять Зеленского не сложно. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби недавно говорил: "На Украине не будет никаких американских войск. И знаете что? Это не то, о чем просит Зеленский. Он просит инструменты и возможности". Ясно и то, что в разгар американской избирательной кампании Байден не может одобрить откровенно непопулярные идеи союзника по НАТО.
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
В итоге попытка Макрона бежать впереди паровоза обернулась очевидным фиаско. И если ему, "хромой утке", это может быть не принципиально, то некоторым кандидатам в преемники, в числе которых называют премьера Габриэля Атталя, он реноме подпортил. Молодой глава правительства, по опросам, уже проигрывает правым из "Национального объединения". Теперь ему вдобавок придется отмываться от непоследовательности своего патрона.