https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО

В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО - РИА Новости, 14.03.2024

В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО

В Европе продолжают обсуждать возможность отправки войск НАТО на Украину. Но дискуссия идет вовсе не в том ключе, как ожидал ее инициатор — президент Франции... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

2024-03-14T12:47

украина

франция

германия

владимир зеленский

стефан сежурне

олаф шольц

нато

евросоюз

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Европе продолжают обсуждать возможность отправки войск НАТО на Украину. Но дискуссия идет вовсе не в том ключе, как ожидал ее инициатор — президент Франции. Против выступил даже, казалось бы, кровно заинтересованный в этом Зеленский. О том, как планы Парижа потерпели крах и чем это грозит Западу, — в материале РИА Новости.Между Парижем и БерлиномГромкое заявление Макрона возмутило Францию. Оппозиционные политики считают, что президент Пятой республики заигрался в военачальника. И, судя по общественной реакции, значительная часть населения с ними согласна.Макрон предпринял малоубедительную попытку сдать назад. Он пояснил, что "не исключать чего-то не означает делать это". Не помогло.Европейская редакция Politico сообщила, что Париж якобы формирует "коалицию" для размещения контингента на Украине. Наблюдатели отмечают: это усиливает французско-немецкое противостояние. Канцлер Олаф Шольц более осторожен, чем Макрон, и на словах, и на деле. Слив записи беседы высокопоставленных военных ФРГ подтвердил: он по-прежнему не определился даже с отправкой Киеву крылатых ракет Taurus. Что уж говорить о живой силе.Макрон сейчас — "хромая утка", так как переизбираться уже не имеет права. Поэтому, пока у власти, изо всех сил старается превратить Францию в общеевропейского лидера. Шольцу же, сменившему Ангелу Меркель, далеко до ее авторитета и харизматичности. Но он метит на второй срок. И вынужден избегать радикальных шагов."Мы ничего не исключаем"Хотя Германия, традиционный локомотив ЕС, не поддержала макроновскую идею, у Франции нашлись единомышленники. В эфемерную коалицию стремятся прибалтийские государства.Глава французского МИД Стефан Сежурне на прошлой неделе посетил Литву. "Россия не может указывать, как нам помогать Украине, — отметил он на встрече с прибалтийскими коллегами под председательством литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. — Москва не имеет права влиять на наши действия и устанавливать красные линии. Мы решим все между собой".Ландсбергис подтвердил: "Никаких но быть не может. Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Все формы поддержки Украины допустимы. Надо помогать там, где Киев больше всего нуждается"."Мы ничего не исключаем", — подчеркнул Сежурне. Прибалтийские министры похвалили Францию за "нестандартное мышление". А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тоже присутствовавший на переговорах, прошелся по Германии с ее нежеланием поставлять Taurus: "Какой эскалации вы боитесь? Что еще должно случиться с Украиной, чтобы вы поняли, насколько этот страх бесполезен?"Осторожно меняет позицию Варшава. "Присутствие сил НАТО в Украине не выглядит чем-то невероятным", — признал министр иностранных дел Радослав Сикорский, добавив, что он ценит инициативу Парижа.Рвение не оценилиНо Прибалтикой и Польшей сторонники Макрона, похоже, исчерпываются. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг демонстративно дистанцировался от его инициативы. "У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, и НАТО не является стороной конфликта", — сказал он. На вопрос о том, допустил ли Макрон ошибку, генсек обтекаемо ответил: "Думаю, важно, чтобы мы консультировались и чтобы у нас был общий подход к этим темам, потому что они имеют значение для всех нас". Помимо Германии, как минимум Великобритания, Венгрия, Италия, Чехия и Швеция отвергли предложение Франции.Но наиболее неожиданная реакция на парижскую инициативу поступила, пожалуй, из Киева. Корреспондента французского телеканала BFMTV Зеленский заверил: "Ваши дети не умрут на Украине". Иностранные войска, по его словам, не нужны. Однако, добавил он, "почему бы не подумать о техническом персонале". И опять напомнил о необходимости поставок дальнобойного оружия.Понять Зеленского не сложно. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби недавно говорил: "На Украине не будет никаких американских войск. И знаете что? Это не то, о чем просит Зеленский. Он просит инструменты и возможности". Ясно и то, что в разгар американской избирательной кампании Байден не может одобрить откровенно непопулярные идеи союзника по НАТО.В итоге попытка Макрона бежать впереди паровоза обернулась очевидным фиаско. И если ему, "хромой утке", это может быть не принципиально, то некоторым кандидатам в преемники, в числе которых называют премьера Габриэля Атталя, он реноме подпортил. Молодой глава правительства, по опросам, уже проигрывает правым из "Национального объединения". Теперь ему вдобавок придется отмываться от непоследовательности своего патрона.

украина

франция

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украина, франция, германия, владимир зеленский, стефан сежурне, олаф шольц, нато, евросоюз, politico