https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки

Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки - РИА Новости, 05.03.2024

Шольц попал под "быка": Германия в ужасе от работы русской разведки

Скандал с прослушкой сотрудников Минобороны ФРГ стал испытанием на прочность для правящей коалиции. Канцлер Олаф Шольц призывает дождаться итогов расследования, РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:00

2024-03-05T08:00

2024-03-05T10:40

в мире

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украина

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борис писториус

маргарита симоньян

олаф шольц

бундесвер германии

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Скандал с прослушкой сотрудников Минобороны ФРГ стал испытанием на прочность для правящей коалиции. Канцлер Олаф Шольц призывает дождаться итогов расследования, но "Зеленые" считают, что военные должны немедленно предоставить объяснения. Главная оппозиционная партия страны ХДС/ХСС хочет того же. О развитии политического кризиса — в материале РИА Новости.Трещат по швамВ минувшую пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об аудиозаписи, на которой четыре высокопоставленных офицера бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, собеседники упоминали военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись. Офицеры, в том числе, рассуждали об отправке на Украину немецких крылатых ракет Taurus и ударах по Крымскому мосту.Министр обороны Германии Борис Писториус, представляющий СДПГ, пока никого в отставку не отправил. Служба военной разведки проводит расследование. В частности, предстоит установить, не были ли нарушены правила IT-безопасности.Писториус заявил, что прослушивание телефонных разговоров — часть "информационной войны" Кремля. "Это гибридная дезинформационная атака — речь идет о расколе, о подрыве нашего единства", — подчеркнул он. И призвал не поддаваться на "российские провокации", а также извлечь уроки из случившегося, чтобы исключить подобное впредь.Вице-председатель парламентской фракции "Зеленых" Константин фон Нотц потребовал разбирательства в бундестаге. "Мы ожидаем немедленного и всестороннего разъяснения от федерального правительства, запросим отчеты в ответственных комитетах и других органах на ближайшую сессионную неделю", — сказал он.Представитель "Свободной демократической партии" Мари-Агнес Штрак-Циммерманн обратила внимание на наивность государства в вопросах собственной безопасности. "Кибератаки, шпионаж и дезинформация уже стали массовыми. Нам срочно нужно усилить контрразведку, потому что мы, очевидно, уязвимы в этой области", — подчеркнула она. По ее мнению, обнародование переговоров прежде всего направлено на то, чтобы удержать Шольца от поставок Киеву ракет "Таурус".В оппозиционной ХДС/ХСС указывают на сильный удар по репутации главы правительства. "Необходимо понять, почему канцлер публично делает ложные заявления, когда говорит, что участие бундесвера в этих событиях необходимо", — уточнили там, имея в виду противоречивые высказывания Шольца.Лидер "Левых" Джанин Висслер увидела в скандале с прослушкой еще один аргумент в пользу того, чтобы не передавать "Таурус" Украине. По ее словам, Киев, получив крылатые ракеты, ударит по Москве и это приведет к беспрецедентной эскалации. Вместе с тем она усомнилась в необходимости выделять бундесверу сотни миллиардов евро, если там не в состоянии обеспечить безопасность даже собственных переговоров.Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла уверен: удары по Керченскому мосту немецкими крылатыми ракетами втянут Берлин в конфликт. Поэтому "поставки "Таурусов" недопустимы".Германию ждут "бессонные ночи"Немецкие СМИ преимущественно ограничились кратким пересказом скандального сюжета. Оценки экспертов разнятся. Одни считают произошедшее катастрофой, другие не видят причин для паники."Почти 40-минутная беседа генералов немецких ВВС носила крайне взрывоопасный военно-политический характер. Это фиаско бундесвера гарантирует многим бессонные ночи, и не только в немецкой армии", — полагает обозреватель Berliner Zeitung Томас Фасбендер. "Каждый карманник знает, что о криминале по телефону не говорят, но самые сомнительные внутренние дела генералы обсуждают так, словно понятия не имеют о прослушке", — удивляется он."Четверо мечтательных офицеров невольно использовали свои игры-симуляторы для презентации новоиспеченному министру обороны, чтобы дать публике представление о тесных связях между армией и военной промышленностью, а также о тайных операциях британских и американских военных. Это настоящий скандал", — отмечают в Neues Deutschland."Берлин в ужасе. Главные вопросы: как такое могло произойти и что из этого следует? — пишет Abendzeitung München. — Есть большая обеспокоенность тем, что и дальнейшие сообщения немецких властей, имеющие отношение к безопасности, могли быть перехвачены"."Записи — это вода на мельницу российской пропаганды", — возмущается корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.В Bild допускают, что были и другие прецеденты, поэтому Германия под большой угрозой.Газета Handelsblatt предупреждает: "Это может стать проблемой, особенно для самого канцлера"."Из записи явствует, что политического зеленого света на поставку крылатых ракет, которых требует Киев, пока нет", — заключают в Zeit."Просто работа" или "грубая халатность"?"Заверения Шольца, что он, "как канцлер", не допустит дальнейшей эскалации украинского конфликта с помощью ракет "Таурус", превратились в посмешище из-за безответственной болтовни военных, — рассуждают в Deutschland Kurier. — Но самое страшное в этом чудовищном событии другое: где массовые демонстрации на улицах и площадях против разжигания войны генералами от имени "светофора" (правящей коалиции. — Прим. ред.)?"В Die Tageszeitung настроены более спокойно: "Несмотря на весь ажиотаж, в деле о прослушивании телефонных разговоров нет особого скандала. Офицеры не раскрыли ничего такого, что уже не было бы известно всем, кто занимается этим вопросом. То, что они взвешивают возможные сценарии и сложности, — это просто их работа"."Партнеры по НАТО также обеспокоены", — добавляют в Bild. И это действительно так."Утечка информации может усложнить отношения с Германией", — указывает американское издание The Wall Street Journal. Британская The Times встревожена тем, что немецкие военные раскрыли секреты союзников, связанные с логистикой. Транспорт, перевозящий ракеты, "станут выявлять, локализовывать, потенциально нацеливаясь на него в Европе и на Украине", предостерегает газета. Европейская редакция Politico цитирует бывшего высокопоставленного офицера бундесвера, назвавшего беседу коллег "грубой халатностью". По его мнению, всех виновных в скандале следует незамедлительно наказать.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

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в мире, германия, украина, берлин (город), борис писториус, маргарита симоньян, олаф шольц, бундесвер германии, bild, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост