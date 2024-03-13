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Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении
Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:49
2024-03-13T17:49
2024-03-13T17:58
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сегодня можем подтвердить, что дальнейшего ухудшения ситуации нет. По определенным субъектам, направлениям мы видим позитивную динамику", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он отметил, что самая сложная ситуация с кадрами остается в первичном звене, особенно в селах и малых городах.По словам министра, с 1 января 2023 года были установлены специальные социальные выплаты медикам, их получили уже более 990 тысяч человек.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении
Мурашко: сложная ситуация с медицинскими кадрами остается в первичном звене