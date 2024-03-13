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Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении - РИА Новости, 13.03.2024
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17:49 13.03.2024 (обновлено: 17:58 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vrachi-1932791246.html
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении
Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:49
2024-03-13T17:58
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сегодня можем подтвердить, что дальнейшего ухудшения ситуации нет. По определенным субъектам, направлениям мы видим позитивную динамику", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он отметил, что самая сложная ситуация с кадрами остается в первичном звене, особенно в селах и малых городах.По словам министра, с 1 января 2023 года были установлены специальные социальные выплаты медикам, их получили уже более 990 тысяч человек.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении

Мурашко: сложная ситуация с медицинскими кадрами остается в первичном звене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедработники с пациентом
Медработники с пациентом - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медработники с пациентом . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы сегодня можем подтвердить, что дальнейшего ухудшения ситуации нет. По определенным субъектам, направлениям мы видим позитивную динамику", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он отметил, что самая сложная ситуация с кадрами остается в первичном звене, особенно в селах и малых городах.
По словам министра, с 1 января 2023 года были установлены специальные социальные выплаты медикам, их получили уже более 990 тысяч человек.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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