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Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении

Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении - РИА Новости, 13.03.2024

Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении

Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:49

2024-03-13T17:49

2024-03-13T17:58

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ухудшения ситуации с кадрами в здравоохранении нет, по ряду регионов и направлений есть позитивная динамика, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы сегодня можем подтвердить, что дальнейшего ухудшения ситуации нет. По определенным субъектам, направлениям мы видим позитивную динамику", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он отметил, что самая сложная ситуация с кадрами остается в первичном звене, особенно в селах и малых городах.По словам министра, с 1 января 2023 года были установлены специальные социальные выплаты медикам, их получили уже более 990 тысяч человек.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество