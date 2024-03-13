https://ria.ru/20240313/vatikan-1932558936.html

"Неслыханно и стыдно". Ватикан задел Зеленского за живое

"Неслыханно и стыдно". Ватикан задел Зеленского за живое - РИА Новости, 13.03.2024

"Неслыханно и стыдно". Ватикан задел Зеленского за живое

Украинские власти негодуют по поводу очередного заявления папы римского. Понтифик якобы призывает их "сложить оружие". О чем на самом деле говорил Франциск — в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:00

2024-03-13T09:00

2024-03-13T09:00

религия

украина

ватикан

киев

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир зеленский

дмитрий кулеба

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857509951_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_82638132eeb422bdd70174a20ea70231.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти негодуют по поводу очередного заявления папы римского. Понтифик якобы призывает их "сложить оружие". О чем на самом деле говорил Франциск — в материале РИА Новости."Виртуальное посредничество"В украинское Министерство иностранных дел срочно вызван представитель Ватикана Висвальдас Кульбокас. Апостольскому нунцию сообщили, что крайне разочарованы недавними словами его "патрона".Несколькими днями ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты интервью папы римского. Речь, в частности, шла и об украинском конфликте."Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. <…> Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не лучшим образом, нужно иметь мужество провести переговоры", — заявил понтифик.Это может показаться постыдным, продолжил он, но в противном случае сколько еще человеческих жизней унесет противостояние, прежде чем оно закончится. Официальному Киеву такой пассаж не понравился. В своем телеграм-канале Владимир Зеленский косвенно, не называя имен, ответил Франциску."Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в силах обороны <…> поддерживают и молитвой, и делом. Вот что такое церковь. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством", — написал политик.Не преминул парировать и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. "Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки. <…> Наш флаг сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", — говорится в одном из его постов на странице в Х.В официальном сообщении, опубликованном позже на сайте министерства, уточнялось: "от главы Католической церкви скорее ждут сигналов мировому сообществу о необходимости объединения сил, <…> а также обращение к агрессору, а не к жертве".Готовый планАналогичную идею высказал польский коллега Кулебы Радослав Сикорский: "Как насчет того, чтобы в противовес призвать Путина набраться мужества вывести свою армию из Украины?" А представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что Брюссель, конечно, выступает за мир, но на условиях Киева.Шквал негодования обрушился на Франциска со стороны немецких политиков. "Неслыханно, глава католической церкви выступает на стороне агрессора", — написал в соцсети X эксперт по внешней политике партии ХДС Родерих Кизеветтер. Слова папы он расценил как "подсказку" российскому лидеру — "готовый план дальнейших действий"."Тот, кто требует от Украины просто сдаться, отдает агрессору то, что он незаконно захватил, и тем самым соглашается на уничтожение Украины", — заявила зампредседателя германского бундестага Катрин Геринг-Эккардт.А депутат бундестага от ХДС Маттиас Хауэр с горечью признал: ему как христианину-католику "в очередной раз стыдно за провал Римско-католической церкви в главном вопросе".Прокомментировали ситуацию и по ту сторону Атлантики. "Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины", — резюмировал представитель Госдепа Мэттью Миллер.Альтернативная точка зрения — у российских властей. "Я это вижу так: папа римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку", — полагает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И призыв начать переговоры, заключает она, адресован именно европейским лидерам."Это — интерпретация"После столь бурной и неоднозначной реакции Ватикан решил расставить все точки над "i". Глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни в очередной беседе с журналистами заверил: понтифик был и остается верен своей первоначальной позиции — "созданию условий для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".И в любой момент готов либо сам либо с помощью третьих сторон выступить с роли посредника. В частности, напомнил о недавнем предложении турецкого лидера — Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать мирный саммит с участием России и Украины. Однако Зеленский ответил отказом.Что же касается термина "белый флаг", то первым его употребил интервьюер. Франциск же, по словам Бруни, использовал идиому как интерпретацию — сигнал к прекращению боевых действий. "В другом месте (интервью. — Прим. ред.), говоря о другой конфликтной ситуации, <…> папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", — сказал Бруни.И этот момент — самый интересный: в интервью шла речь в том числе и о палестино-израильском конфликте. А, говоря о переговорах и "белом флаге", папа римский имел в виду военное противостояние в целом, а не Украину как его частный случай.Кроме того, полностью интервью выйдет лишь 20 марта. Поэтому Киев и Запад, скорее всего, поторопились с выводами и домыслили за папу Франциска.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

украина

ватикан

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, ватикан, киев, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, дмитрий кулеба, евросоюз, римско-католическая церковь, хдс/хсс, религия