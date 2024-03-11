https://ria.ru/20240311/dialog-1932318886.html
В ЕС отреагировали на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Украину
В ЕС отреагировали на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Украину - РИА Новости, 11.03.2024
В ЕС отреагировали на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Украину
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя в понедельник высказывания Папы Римского Франциска с призывом к мирным переговорам по... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:44
2024-03-11T15:44
2024-03-11T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя в понедельник высказывания Папы Римского Франциска с призывом к мирным переговорам по Украине, заявил, что в Брюсселе поддерживают мир на условиях Украины. 9 марта швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова многими были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался последовать совету папы и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского. Владимир Зеленский в свою очередь уничижительно высказался в отношении понтифика и назвал его слова "виртуальным посредничеством". "Мы, конечно, выступаем за мир, справедливый мир, условия которого будут сформулированы жертвой этой войны, то есть Украиной", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240310/papa-1932128632.html
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в мире, украина, россия, киев, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, дмитрий кулеба, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, НАТО
В ЕС отреагировали на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Украину
В ЕС отреагировали на призыв Франциска к мирному диалогу, встав на сторону Киева
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя в понедельник высказывания Папы Римского Франциска с призывом к мирным переговорам по Украине, заявил, что в Брюсселе поддерживают мир на условиях Украины.
9 марта швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова многими были восприняты как призыв к капитуляции Киева
. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
отказался последовать совету папы и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского. Владимир Зеленский
в свою очередь уничижительно высказался в отношении понтифика и назвал его слова "виртуальным посредничеством".
Ватикан попытался объяснить слова папы римского о белом флаге
«
"Мы, конечно, выступаем за мир, справедливый мир, условия которого будут сформулированы жертвой этой войны, то есть Украиной", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Песков: в Кремле видели сообщения о мирном плане Трампа по Украине