https://ria.ru/20240313/poliomielit-1932801366.html

Умер американец, 70 лет проживший в железной капсуле

Умер американец, 70 лет проживший в железной капсуле - РИА Новости, 13.03.2024

Умер американец, 70 лет проживший в железной капсуле

История Пола Александера стала примером того, как оптимизм и вера в лучшее спасают жизнь даже в самых сложных ситуациях. В детстве он стал полностью зависеть от РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:45

2024-03-13T18:45

2024-03-13T19:20

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. История Пола Александера стала примером того, как оптимизм и вера в лучшее спасают жизнь даже в самых сложных ситуациях. В детстве он стал полностью зависеть от железной капсулы, ставшей, по сути, его домом. О человеке, дольше всех прожившем внутри аппарата искусственного дыхания, — в материале РИА Новости.Комариная ошибкаЛето 1952-го стало тяжелым испытанием для США: в страну пришла эпидемия неизлечимой болезни, от которой в основном страдали дети. Вирус вызывал слабость, а потом и вовсе парализовал тело — человек не мог самостоятельно дышать. В тот год в стране зарегистрировали максимальное число больных — 57 тысяч.На улицах Далласа, как и везде, было крайне безлюдно: в карантин люди не могли посещать общественные места, а специальные службы постоянно проводили дезинфекцию города, чтобы уничтожить предполагаемых разносчиков инфекции — комаров. Позже выяснится, что эта теория была ошибочной и болезнь распространялась по-другому.Шестилетний Пол Александер играл на заднем дворе дома, когда почувствовал жар и боль в шее. Увидев состояние сына, мать тут же вызвала врача, надеясь на обычную простуду. Однако диагноз оказался гораздо страшнее — у ребенка обнаружили полиомиелит.Больницы были переполнены, и мальчика оставили лечиться дома. Однако его состояние ежедневно ухудшалось, и спустя неделю он уже практически не двигался и не говорил. Тогда в срочном порядке ребенка отвезли в госпиталь. Увидев маленького пациента, врачи поголовно разводили руками. "Вы опоздали, привозить надо было раньше. Сейчас уже ничем не поможешь", — говорили они. На Поле ставили крест, но тогда его спасла случайная встреча.Вопреки смертиНа угасающего мальчика вовремя обратил внимание другой врач больницы. Он решил, что ребенку надо дать шанс и не прогадал. Полу провели трахеотомию, которая помогла легким вновь задышать. Через несколько дней ребенок пришел в себя, но не смог сдвинуться с места. Его тело, как и тела множества других детей, находилось внутри металлической капсулы. Снаружи оставались лишь головы.Пол провел в больнице полтора года, столкнувшись с дискомфортными условиями существования, скукой и смертью обретенных друзей. Железная капсула стала для него новым домом и шансом на жизнь, заменив легкие. Покидать спасительный аппарат, чтобы пройти медицинские процедуры и помыться, каждый раз было риском для жизни — для этого приходилось задерживать дыхание.Окружающая обстановка и неутешительные прогнозы врачей, уверенных в его скорой смерти, навсегда запечатлелись в памяти Александера. Однако именно это стало толчком к его новой цели — прожить яркую жизнь вопреки всему.Дышать по-другомуКогда Пола наконец вместе с капсулой выписали домой, он еще долгое время негативно реагировал на посещение врачей. Родители всеми силами старались помочь сыну, приглашая самых разных специалистов. Так в жизни мальчика появилась миссис Салливан — известный в тех краях физиотерапевт. Она пообещала Полу научиться дышать особым способом, чтобы тот мог на время покидать капсулу.Метод физиотерапевта заключался в том, чтобы "глотать" воздух, направляя его в трахею при помощи языка. Врач заключила с мальчиком пари: если научится так дышать в течение трех минут, она подарит ему собаку.Чтобы выиграть спор, у ребенка ушел год. Но собаку он все же получил и назвал ее Джинджер. Однако даже после этого Пол не оставил упражнения и продолжал улучшать навыки. Через несколько лет он мог проводить вне железного легкого несколько часов: сначала — чтобы выйти на крыльцо, затем — чтобы поиграть с собакой во дворе. Спать он продолжал в капсуле, потому что для каждого вдоха требовалось сознательное усилие. Параллельно вернулся к учебе в школе.В возрасте 21 года Пол Александер стал первым человеком, окончившим среднюю школу в Далласе, ни разу не посещая занятия лично. Стремление к учебе привело его в Южный методистский университет, а затем на юридический факультет престижного Техасского университета в Остине.Единственный в миреУ Пола получилось построить успешную карьеру. На протяжении нескольких десятилетий он защищал права своих клиентов на самом профессиональном уровне: в суд всегда являлся в костюме-тройке, а для легкости передвижения даже заказал модифицированную инвалидную коляску, удерживающую его тело в вертикальном положении. По словам адвоката, многие считали, что если он смог справиться с такими жизненными обстоятельствами, то юридические коллизии ему точно по плечу.В 2015-м капсула Александера стала пропускать воздух, и врачи предложили мужчине перейти на современный аппарат вентиляции легких, однако он отказался, став единственным живым обитателем "железного легкого". Тогда друзья мужчины опубликовали видео с призывом о помощи в интернете, его увидел инженер Брэди Ричардс. Он занимался починкой гоночных автомобилей, однако смог разобраться и в механизме работы аппарата Пола. С тех пор инженер помогал мужчине поддерживать его в исправном состоянии.К 2018-му в мире осталось всего три подобные работающие машины. Их перестали выпускать после изобретения прививки от полиомиелита.Побежденная болезньПомимо профессиональной карьеры, Пол вел активную общественную жизнь, защищая права инвалидов Америки. В то время крайне остро ощущалось отсутствие программ доступной среды. В 2020 году он опубликовал собственные мемуары под названием "Три минуты ради собаки: моя жизнь в железных легких", которые писал пять лет.В 2022-м исполнилось 70 лет, как Пол пользовался железной капсулой. Тогда же попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который дольше всех прожил в аппарате искусственного дыхания. На тот момент ему исполнилось 76 лет.Пол пережил родителей и старшего брата Ника. Но под конец жизни практически перестал выходить из капсулы. Двенадцатого марта 2024-го на его странице на портале пожертвований GoFundMe появилось сообщение о том, что Александер скончался 11 марта. Его брат Филипп поблагодарил всех, кто когда-то жертвовал средства для помощи: "Я так благодарен всем, кто жертвовал средства для моего брата. Это позволило ему прожить последние несколько лет без стресса. Совершенно невероятно читать комментарии и знать, что так много людей вдохновлялись Полом", — написал он.Полиомиелит официально был признан побежденной болезнью в 1988 году. По информации ВОЗ, многие из штаммов полиовируса благодаря вакцинации не обнаруживают уже много лет: например, новых случаев заболеваний от дикого полиовируса второго типа не было с 1999-го. Тем не менее страны, где и сегодня ежегодно встречаются случаи и даже небольшие вспышки полиомиелита, есть до сих пор, например, Афганистан и Пакистан.

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даллас, сша, здоровье, эпидемия, болезни