https://ria.ru/20240313/onkologiya-1932674705.html

Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов

Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов - РИА Новости, 13.03.2024

Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год жизни от постановки диагноза за время реализации федерального проекта "Борьба с... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:58

2024-03-13T10:58

2024-03-13T11:09

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год жизни от постановки диагноза за время реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения за пациентами - на 8%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Более чем на 18% увеличилось число лиц, которые преодолели в борьбе со злокачественными новообразованиями самый сложный период - год жизни, когда идет наиболее интенсивное лечение",- сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что более чем на 8% увеличилась выживаемость пациентов в пятилетний период. Проект по модернизации и созданию новых возможностей онкологической службы стартовал по поручению президента в 2019 году. Сегодня построено 11 новых онкологических центров и хирургических подразделений в онкологических диспансерах, а также поставлено более 16 тысяч единиц медицинского оборудования, включая в том числе дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, уточнил Мурашко. По его словам, помимо инвестиций в инфраструктуру ежегодно на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяется более 320 миллиардов рублей, которые идут на оказание медпомощи пациентам.

https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html

https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html

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Кирилл Волков

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество