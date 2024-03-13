https://ria.ru/20240313/onkologiya-1932674705.html
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов
Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год жизни от постановки диагноза за время реализации федерального проекта "Борьба с... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:58
2024-03-13T10:58
2024-03-13T11:09
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год жизни от постановки диагноза за время реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения за пациентами - на 8%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Более чем на 18% увеличилось число лиц, которые преодолели в борьбе со злокачественными новообразованиями самый сложный период - год жизни, когда идет наиболее интенсивное лечение",- сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что более чем на 8% увеличилась выживаемость пациентов в пятилетний период. Проект по модернизации и созданию новых возможностей онкологической службы стартовал по поручению президента в 2019 году. Сегодня построено 11 новых онкологических центров и хирургических подразделений в онкологических диспансерах, а также поставлено более 16 тысяч единиц медицинского оборудования, включая в том числе дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, уточнил Мурашко. По его словам, помимо инвестиций в инфраструктуру ежегодно на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяется более 320 миллиардов рублей, которые идут на оказание медпомощи пациентам.
https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html
https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов
Мурашко: выживаемость онкобольных пациентов с 2019 года значительно выросла
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год жизни от постановки диагноза за время реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения за пациентами - на 8%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Более чем на 18% увеличилось число лиц, которые преодолели в борьбе со злокачественными новообразованиями самый сложный период - год жизни, когда идет наиболее интенсивное лечение",- сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что более чем на 8% увеличилась выживаемость пациентов в пятилетний период.
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Проект по модернизации и созданию новых возможностей онкологической службы стартовал по поручению президента в 2019 году. Сегодня построено 11 новых онкологических центров и хирургических подразделений в онкологических диспансерах, а также поставлено более 16 тысяч единиц медицинского оборудования, включая в том числе дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, уточнил Мурашко.
По его словам, помимо инвестиций в инфраструктуру ежегодно на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяется более 320 миллиардов рублей, которые идут на оказание медпомощи пациентам.
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