https://ria.ru/20240313/buddisty-1932769470.html
В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы
В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы - РИА Новости, 13.03.2024
В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы
Буддийские организации в среду на круглом столе в Москве обсудят создание совета по образованию и общего сайта, сообщил РИА Новости один из организаторов... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:32
2024-03-13T16:32
2024-03-13T16:56
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Буддийские организации в среду на круглом столе в Москве обсудят создание совета по образованию и общего сайта, сообщил РИА Новости один из организаторов круглого стола - президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев."Второй Круглый стол буддистов Москвы состоится 13 марта в Институте Китая и современной Азии РАН. Планируется обсудить сотрудничество буддийских организаций столицы. На повестке две темы. Первая - создание Совета по буддийскому образованию, который бы регулировал вопросы взаимодействия государственных и религиозных организаций в сфере образования, занимался внедрением в вузах буддийских образовательных программ. Запрос о создании такого совета есть у буддийского сообщества Москвы. Вторая тема - создание сайта, на котором будут публиковать новости о деятельности буддийских организаций Москвы", - сказал Бугаев.Круглый стол буддистов Москвы организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы.Первый круглый стол московских буддистов прошел в конце 2023 года и собрал представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга, традиционных буддийских регионов России и гостей из-за рубежа.
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РИА Новости
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В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы
В РАН пройдет круглый стол буддистов Москвы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Буддийские организации в среду на круглом столе в Москве обсудят создание совета по образованию и общего сайта, сообщил РИА Новости один из организаторов круглого стола - президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев.
"Второй Круглый стол буддистов Москвы состоится 13 марта в Институте Китая и современной Азии РАН. Планируется обсудить сотрудничество буддийских организаций столицы. На повестке две темы. Первая - создание Совета по буддийскому образованию, который бы регулировал вопросы взаимодействия государственных и религиозных организаций в сфере образования, занимался внедрением в вузах буддийских образовательных программ. Запрос о создании такого совета есть у буддийского сообщества Москвы. Вторая тема - создание сайта, на котором будут публиковать новости о деятельности буддийских организаций Москвы", - сказал Бугаев.
Круглый стол буддистов Москвы организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы.
Первый круглый стол московских буддистов прошел в конце 2023 года и собрал представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга
, традиционных буддийских регионов России
и гостей из-за рубежа.
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