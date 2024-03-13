https://ria.ru/20240313/buddisty-1932769470.html

В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы

В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы - РИА Новости, 13.03.2024

В Российской академии наук пройдет круглый стол буддистов Москвы

Буддийские организации в среду на круглом столе в Москве обсудят создание совета по образованию и общего сайта, сообщил РИА Новости один из организаторов... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:32

2024-03-13T16:32

2024-03-13T16:56

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Буддийские организации в среду на круглом столе в Москве обсудят создание совета по образованию и общего сайта, сообщил РИА Новости один из организаторов круглого стола - президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев."Второй Круглый стол буддистов Москвы состоится 13 марта в Институте Китая и современной Азии РАН. Планируется обсудить сотрудничество буддийских организаций столицы. На повестке две темы. Первая - создание Совета по буддийскому образованию, который бы регулировал вопросы взаимодействия государственных и религиозных организаций в сфере образования, занимался внедрением в вузах буддийских образовательных программ. Запрос о создании такого совета есть у буддийского сообщества Москвы. Вторая тема - создание сайта, на котором будут публиковать новости о деятельности буддийских организаций Москвы", - сказал Бугаев.Круглый стол буддистов Москвы организован Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха" и рядом других буддийских организаций Москвы.Первый круглый стол московских буддистов прошел в конце 2023 года и собрал представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга, традиционных буддийских регионов России и гостей из-за рубежа.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, санкт-петербург, россия, религия