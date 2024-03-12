https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html

В РПЦ посоветовали не "усложнять вопрос" с выборами и Великим постом

В РПЦ посоветовали не "усложнять вопрос" с выборами и Великим постом - РИА Новости, 12.03.2024

В РПЦ посоветовали не "усложнять вопрос" с выборами и Великим постом

Не стоит искать символизма в том, что выборы президента в этом году приходятся на последнюю перед Великим постом неделю, и "усложнять этот вопрос": участие в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:12

2024-03-12T18:12

2024-03-12T18:12

религия

владимир легойда

московский патриархат

совет федерации рф

религия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Не стоит искать символизма в том, что выборы президента в этом году приходятся на последнюю перед Великим постом неделю, и "усложнять этот вопрос": участие в голосовании можно совместить со следованием церковному календарю, рассказал РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин."Считаю, что не надо специально искать символизма и усложнять этот вопрос. Вполне можно совместить участие в голосовании со следованием церковному календарю. Ведь в Евангелии нам заповедано отдавать "кесарево кесарю, а Божие Богу", - сказал Легойда.По его словам, исполнение человеком гражданского долга "не противоречит его вере и участию в церковной жизни". "Церковь рассматривает участие в выборах как важную форму выражения личной гражданской позиции, ответственности за будущее государства", - отметил представитель РПЦ.При этом он подчеркнул, что принадлежность к Церкви "не означает, что человек должен делать какой-то определенный политический выбор". "Литургия в храме объединяет людей с совершенно разными политическими взглядами или их отсутствием", - заключил собеседник агентства.Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а также, за исключением некоторых дней, - от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют отказаться от мяса и молочных продуктов. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.

https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932218030.html

https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html

https://ria.ru/20240312/san-1932527298.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир легойда, московский патриархат, совет федерации рф, религия