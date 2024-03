https://ria.ru/20240311/den_pamyati-1931671586.html

Европейский День памяти жертв терроризма

Европейский День памяти жертв терроризма (European Day of Remembrance of the Victims of Terrorism) отмечается ежегодно 11 марта. Он учрежден Европейским Союзом (ЕС) в память о жертвах взрывов в Мадриде (Испания) 11 марта 2004 года. Отмечается с 2005 года. В этот день в ЕС также вспоминают жертв терроризма во всем мире. 11 марта 2004 года в четырех пригородных поездах Мадрида террористы разместили 13 рюкзаков с промышленным динамитом, который был дистанционно взорван. В результате в поездах на станциях Аточа, Санта-Эухения, Эль-Посо и рядом с улицей Теллес (Téllez) взорвались 10 из 13 бомб. В общей сложности погибли 193 человека 17 национальностей (больше всего испанцев – 143). 2057 человек получили ранения. Взрывы были организованы международными террористами-выходцами из стран Северной Африки с целью отомстить Испании за участие в войне в Ираке. Судебный процесс с участием 650 свидетелей проходил при строгих мерах безопасности. Непосредственно в теракте участвовало 12 человек, но перед судом предстали только двое марокканцев Джамал Зугам и Абдельмажид Бушар, так как семь соучастников, не пожелавших сдаться полиции, покончили с собой в 2004 году, один погиб в Ираке, еще один – Дауд Ухнан находился в бегах.В октябре 2007 года в Мадриде террористам были объявлены приговоры. К наиболее длительным срокам тюремного заключения – 30 годам – приговорены непосредственный исполнитель теракта марокканец Джамал Зугам и главный пособник террористов, снабдивший их взрывчаткой, испанец Эмилио Суарес Трасоррас. Несколько обвиняемых, в том числе предполагаемый вдохновитель теракта, египтянин Рабей Осман – были оправданы. Большинство из 28 обвиняемых получили от трех до 12 лет тюрьмы за пособничество. Теракт произошел за три дня до всеобщих выборов в Испании и был признан самым крупным в Европе со времен окончания Второй мировой войны (1939-1945). На тот момент по числу жертв взрывы в Мадриде уступили лишь терактам 11 сентября 2001 года в США. ЕС создал прочную правовую основу для защиты жертв терроризма по всей Европе путем Директивы о компенсации жертвам преступлений (2004), Директивы об установлении минимальных стандартов прав, поддержки и защиты жертв преступлений (2012) и Директивы по борьбе с терроризмом (2017). В январе 2020 года созданный Еврокомиссией Центр экспертизы помощи жертвам терроризма ЕС начал свою деятельность, направленную на оказание поддержки странам-членам в оказании помощи жертвам террористических атак.24 июня 2020 года в Брюсселе Еврокомиссия приняла свою первую Стратегию ЕС по правам жертв (EU Strategy on victims' rights, 2020-2025). Она направлена на то, чтобы все потерпевшие от преступлений получали поддержку и защиту независимо от того, где в ЕС произошло преступление. В сентябре 2020 года Еврокомиссия ввела в действие Платформу ЕС по правам жертв и назначила своего первого координатора по правам жертв Катаржину Яницку-Павловску (Польша).Принятая в феврале 2023 года стратегия по борьбе с терроризмом Совета Европы (2023-2027) продолжает эту работу, предусматривая разработку Руководства по оказанию поддержки жертвам терроризма, направленного на продвижение минимальных стандартов защиты и активизацию национальных усилий по координации помощи жертвам террористических атак. Согласно данным "Белой и черной книге терроризма в Европе" (2019), жертвами терроризма с 2000 по 2018 годы на территории ЕС стали 753 человека, еще 1 115 граждан Евросоюза погибли в терактах за пределами Европы. В 2018 году от рук террористов погибли 24 европейца, из них 15 – в странах ЕС.Всего с начала XXI века террористы совершили нападения в 15 странах Европы.Кроме того, европейцы гибли от рук террористов еще в 30 странах за пределами ЕС.Из 1 868 граждан стран "единой Европы" 1703 человека стали жертвами исламистского террора. Из-за атак националистов погибли 111 европейцев, крайне-правых радикалов – 14, ультралевых – 13, остальные теракты были совершены по неизвестным мотивам.С начала XXI века в Испании погибли 268 человек, во Франции – 263, в Великобритании – 121, в Бельгии – 40, в Германии – 29.С 2000 года в терактах в Европе погибли 94 британца (за пределами ЕС – 492), 198 французов (181 за пределами ЕС), 212 испанцев (49 за пределами), 16 немцев (89 за пределами). 74% из них – мужчины.За последние годы в Европе произошел ряд крупных терактов.7 июля 2005 года в Лондоне (Великобритания) террористами-смертниками была проведена серия из четырех взрывов: три в метро и один – в автобусе. В результате погибли 56 человека, пострадали более 700. Обвинения в подготовке терактов были предъявлены троим жителям королевства, все они имели мусульманское происхождение. В 2009 году присяжные британского суда их оправдали. 22 июля 2011 года в Осло и на острове Утейя (Норвегия) ультраправый террорист Андерс Брейвик расстрелял 77 человек. Суд приговорил его к 21 году заключения с возможностью дальнейшего продления срока. Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. 7 января 2015 года в Париже (Франция) был совершен теракт против редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, неоднократно публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Были расстреляны 12 человек: сотрудники журнала и двое полицейских, свыше 20 человек получили ранения. Спустя двое суток устроившие нападения братья Шериф и Саид Куаши были ликвидированы при штурме силами спецназа. 13 ноября 2015 года в Париже (Франция) произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали рядом со стадионом "Стад де Франс", где проходил футбольный матч сборных Германии и Франции, на котором присутствовал президент этой страны Франсуа Олланд. Также на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. Погибли около 130 человек, свыше 350 были ранены. Судебный процесс, начавшийся в сентябре 2021 года, стал крупнейшим в современной истории Франции. Уроженец Моленбека (Брюссель, Бельгия) Салах Абдеслам был приговорен к пожизненному заключению. Еще 19 соучастников получили от двух лет до пожизненного заключения. 14 июля 2016 года водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы (Франция) по случаю Дня взятия Бастилии. Атаку совершил житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Он был ликвидирован силами полиции. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Среди погибших оказались две россиянки. Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).22 мая 2017 года в Манчестере (Великобритания) в результате взрыва рядом со стадионом "Манчестер-арена", где выступала американская певица Ариана Гранде, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще 64 человека были госпитализированы. В августе 2020 года суд приговорил Кашема Абеди к 55 годам тюрьмы. Он является братом смертника, подорвавшего себя в Манчестере, и помогал ему устроить теракт. Королевская прокурорская служба заявила, что это крупнейшее дело об убийстве в истории английского права. 17 августа 2017 года в центре Барселоны (Испания) фургон въехал в толпу людей. За рулем находился Юнес Абуякуб, который угнал фургон, убив его владельца. Число жертв теракта в итоге достигло 16 человек. Непосредственные исполнители терактов были убиты полицией во время нападений. В мае 2021 года по приговору Национальной судебной коллегии Испании Мохаммед Хоули и Дрисс Укабир получили, соответственно, 53 с половиной и 46 лет тюрьмы, Саид бен Язза – восемь лет. Все они были членами подпольной организации джихадистов. Согласно Глобальному индексу терроризма (2023), начиная с 2017 года число нападений на Западе последовательно снижается. В 2022 году было зафиксировано 40 атак, что на 27% меньше по сравнению с 55 в 2021 году. В Европе в 2022 году исламисты совершили два нападения, в Великобритании было зарегистрировано четыре и ни одного случая смерти (впервые с 2014 года). В Германии зафиксировано самое низкое количество атак с 2015 года.В России ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года. Этот день приурочен к трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в школе №1 в Беслане (Северная Осетия), когда в результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

