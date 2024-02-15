https://ria.ru/20240215/terrorist-1927667163.html

СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, расстрелявший в 2011 году 77 человек, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме, передает агентство... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:15

2024-02-15T20:15

2024-02-15T20:15

в мире

норвегия

осло

андерс брейвик

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, расстрелявший в 2011 году 77 человек, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме, передает агентство Франс Пресс. "Правый экстремист Андерс Беринг Брейвик в четверг проиграл судебное дело, которое он начал против государства Норвегия из-за его условий содержания в тюрьме, которые, как он утверждал, были ‭"бесчеловечными"", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на суд в Осло. Ранее Брейвик, лишенный возможности общаться с другими заключенными, заявлял, что длительная изоляция нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться "пыткам" или "негуманному или унижающему обращению или наказанию". Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока. Мужчина признался в совершении терактов сразу же после своего задержания, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В 2020 году террорист подал прошение об условно-досрочном освобождении, суд его не удовлетворил. В начале 2022 года Брейвик вновь попросил о досрочном освобождении, но ему было отказано, а в марте 2022 года он был переведен из прежней тюрьмы в новую "для смены обстановки".

https://ria.ru/20231201/terrorizm-1913082815.html

https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

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в мире, норвегия, осло, андерс брейвик