Рейтинг@Mail.ru
СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/terrorist-1927667163.html
СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме
СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме
Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, расстрелявший в 2011 году 77 человек, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме, передает агентство... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:15
2024-02-15T20:15
в мире
норвегия
осло
андерс брейвик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150604/13/1506041311_0:206:3648:2258_1920x0_80_0_0_457b83ccb8241b8021b34db40b94d6de.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, расстрелявший в 2011 году 77 человек, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме, передает агентство Франс Пресс. "Правый экстремист Андерс Беринг Брейвик в четверг проиграл судебное дело, которое он начал против государства Норвегия из-за его условий содержания в тюрьме, которые, как он утверждал, были ‭"бесчеловечными"", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на суд в Осло. Ранее Брейвик, лишенный возможности общаться с другими заключенными, заявлял, что длительная изоляция нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться "пыткам" или "негуманному или унижающему обращению или наказанию". Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока. Мужчина признался в совершении терактов сразу же после своего задержания, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В 2020 году террорист подал прошение об условно-досрочном освобождении, суд его не удовлетворил. В начале 2022 года Брейвик вновь попросил о досрочном освобождении, но ему было отказано, а в марте 2022 года он был переведен из прежней тюрьмы в новую "для смены обстановки".
https://ria.ru/20231201/terrorizm-1913082815.html
https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html
норвегия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150604/13/1506041311_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_41a3210cc717148ea44ebfebcdb6149d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, андерс брейвик
В мире, Норвегия, Осло, Андерс Брейвик
СМИ: норвежский террорист проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

АФП: норвежский террорист Брейвик проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-JacobsenТеррорист, организовавший двойной теракт в Норвегии, Андерс Брейвик
Террорист, организовавший двойной теракт в Норвегии, Андерс Брейвик - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-Jacobsen
Террорист, организовавший двойной теракт в Норвегии, Андерс Брейвик . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, расстрелявший в 2011 году 77 человек, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме, передает агентство Франс Пресс.
«
"Правый экстремист Андерс Беринг Брейвик в четверг проиграл судебное дело, которое он начал против государства Норвегия из-за его условий содержания в тюрьме, которые, как он утверждал, были ‭"бесчеловечными"", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на суд в Осло.
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области
Рязанский террорист до подрыва ж/д устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево
1 декабря 2023, 09:54
Ранее Брейвик, лишенный возможности общаться с другими заключенными, заявлял, что длительная изоляция нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться "пыткам" или "негуманному или унижающему обращению или наказанию".
Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он совершил теракты в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя, жертвами которых стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения с возможностью дальнейшего продления срока.
Мужчина признался в совершении терактов сразу же после своего задержания, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В 2020 году террорист подал прошение об условно-досрочном освобождении, суд его не удовлетворил. В начале 2022 года Брейвик вновь попросил о досрочном освобождении, но ему было отказано, а в марте 2022 года он был переведен из прежней тюрьмы в новую "для смены обстановки".
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вербовку в рунете ведут террористы и украинские спецслужбы, сообщил НАК
13 февраля, 11:55
 
В миреНорвегияОслоАндерс Брейвик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала