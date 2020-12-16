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Суд вынес приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo
Суд вынес приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo
Специальный суд присяжных Парижа в среду - после трех месяцев слушаний - вынес решение по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:16
2020-12-16T21:37
амеди кулибали
саид куаши
серия нападений во франции
charlie hebdo
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Специальный суд присяжных Парижа в среду - после трех месяцев слушаний - вынес решение по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года: 14 обвиняемых получили наказание от четырёх лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщают французские СМИ.Судебный процесс по делу о терактах в январе 2015, в результате которых погибли 17 человек, проходил с начала сентября. Обвиняемыми по делу были 14 человек, которые в той или иной степени оказывали помощь террористам. Террористы братья Куаши и Амеди Кулибали, устроившие атаки, были ликвидированы французскими силовиками 9 января 2015 года.В среду суд вынес свой вердикт. Ключевой обвиняемый Али Риза Пола, присутствовавший на процессе, приговорен к 30 годам тюрьмы. Он был признан виновным в соучастии в террористических преступлениях, совершенных братьями Куаши и Амеди Кулибали. Прокуратура ранее требовала для него пожизненного заключения. Али Риза Пола намерен опротестовать приговор суда.Вдова террориста Кулибали Хаят Бумеддьен признана виновной в участии в преступном террористическом сообществе и финансировании терроризма, она приговорена также к 30 годам тюрьмы. Она осуждена заочно. По данным СМИ, Бумеддьен сбежала в Сирию в начале января 2015 года – до терактов.К пожизненному заключению был приговорен Мохамед Белусин, который являлся наставником террориста Кулибали. Суд признал его виновным в соучастии в преступлениях, совершенных Кулибали. Мохамед Белусин также до терактов 2015 года уехал из Франции в Сирию. Он, предположительно, погиб.Незар Микаэль Пастор, Амар Рамдани и Вилли Прево признаны виновными в участии в террористическом сообществе и приговорены к 18, 20 и 13 годам тюрьмы соответственно.Есть шесть фигурантов дела признаны виновными в участии в преступном сообществе, однако суд не увидел в их действиях террористических мотивов, поэтому они приговорены к меньшим тюремным срокам.Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.Восьмого января 2015 года в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся. Женщина погибла. На следующий день, 9 января, стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком оказался 32-летний Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши - он также был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения от рук террориста погибли четыре человека.
https://ria.ru/20201109/krganov-1583807422.html
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амеди кулибали, саид куаши, серия нападений во франции, charlie hebdo, франция, париж, в мире

Суд вынес приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo

20:16 16.12.2020 (обновлено: 21:37 16.12.2020)
 
© Flickr / Jean Baptiste ROUXПамять жертв теракта в офисе журнала Charlie Hebdo во Франции
Память жертв теракта в офисе журнала Charlie Hebdo во Франции - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Flickr / Jean Baptiste ROUX
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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Специальный суд присяжных Парижа в среду - после трех месяцев слушаний - вынес решение по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года: 14 обвиняемых получили наказание от четырёх лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщают французские СМИ.
Судебный процесс по делу о терактах в январе 2015, в результате которых погибли 17 человек, проходил с начала сентября. Обвиняемыми по делу были 14 человек, которые в той или иной степени оказывали помощь террористам. Террористы братья Куаши и Амеди Кулибали, устроившие атаки, были ликвидированы французскими силовиками 9 января 2015 года.
В среду суд вынес свой вердикт. Ключевой обвиняемый Али Риза Пола, присутствовавший на процессе, приговорен к 30 годам тюрьмы. Он был признан виновным в соучастии в террористических преступлениях, совершенных братьями Куаши и Амеди Кулибали. Прокуратура ранее требовала для него пожизненного заключения. Али Риза Пола намерен опротестовать приговор суда.
Вдова террориста Кулибали Хаят Бумеддьен признана виновной в участии в преступном террористическом сообществе и финансировании терроризма, она приговорена также к 30 годам тюрьмы. Она осуждена заочно. По данным СМИ, Бумеддьен сбежала в Сирию в начале января 2015 года – до терактов.
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К пожизненному заключению был приговорен Мохамед Белусин, который являлся наставником террориста Кулибали. Суд признал его виновным в соучастии в преступлениях, совершенных Кулибали. Мохамед Белусин также до терактов 2015 года уехал из Франции в Сирию. Он, предположительно, погиб.
Незар Микаэль Пастор, Амар Рамдани и Вилли Прево признаны виновными в участии в террористическом сообществе и приговорены к 18, 20 и 13 годам тюрьмы соответственно.
Есть шесть фигурантов дела признаны виновными в участии в преступном сообществе, однако суд не увидел в их действиях террористических мотивов, поэтому они приговорены к меньшим тюремным срокам.
Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.
Восьмого января 2015 года в южном пригороде французской столицы Монруж злоумышленник обстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся. Женщина погибла. На следующий день, 9 января, стрелявший в Монруже с двумя автоматами Калашникова ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком оказался 32-летний Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши - он также был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения от рук террориста погибли четыре человека.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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