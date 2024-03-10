https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932174138.html

В Ленинградской области сбили беспилотник

В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024

В Ленинградской области сбили беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T18:31

2024-03-10T18:31

2024-03-10T18:58

специальная военная операция на украине

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

александр дрозденко

пулково (аэропорт)

андрей никитин (политик)

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, жертв и разрушений нет.Позднее в Минобороны сообщили, что над Ленинградской областью перехватили украинский дрон. Инцидент произошел около 18:00 мск.В воскресенье с 17:00 мск в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск их сняли. Как сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющей компании аэропорта "Пулково", за это время на запасные аэродромы отправили пять рейсов.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В частности, ранее в воскресенье силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Новгородской области. Как уточнил глава региона Андрей Никитин, при инциденте никто не пострадал, разрушений также нет.

https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932103516.html

https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

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ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, александр дрозденко, пулково (аэропорт), андрей никитин (политик), вооруженные силы украины