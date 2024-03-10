Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 10.03.2024 (обновлено: 18:58 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932174138.html
В Ленинградской области сбили беспилотник
В Ленинградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024
В Ленинградской области сбили беспилотник
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:31
2024-03-10T18:58
специальная военная операция на украине
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
александр дрозденко
пулково (аэропорт)
андрей никитин (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930754056_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae52c0fbe62b906123c6af4760a1d363.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.&quot;Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, жертв и разрушений нет.Позднее в Минобороны сообщили, что над Ленинградской областью перехватили украинский дрон. Инцидент произошел около 18:00 мск.В воскресенье с 17:00 мск в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск их сняли. Как сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющей компании аэропорта "Пулково", за это время на запасные аэродромы отправили пять рейсов.ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В частности, ранее в воскресенье силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Новгородской области. Как уточнил глава региона Андрей Никитин, при инциденте никто не пострадал, разрушений также нет.
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932103516.html
https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932116514.html
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930754056_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d50c90310daf1e286b51bf0943f5c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, александр дрозденко, пулково (аэропорт), андрей никитин (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Тосненский район, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Пулково (аэропорт), Андрей Никитин (политик), Вооруженные силы Украины
В Ленинградской области сбили беспилотник

В Тосненском районе Ленинградской области ПВО уничтожила беспилотник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«

"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", — написал он в Telegram-канале.

Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
При атаке беспилотника ВСУ на Горловку пострадали сотрудники хлебозавода
Вчера, 07:32
По словам губернатора, жертв и разрушений нет.
Позднее в Минобороны сообщили, что над Ленинградской областью перехватили украинский дрон. Инцидент произошел около 18:00 мск.
В воскресенье с 17:00 мск в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 мск их сняли. Как сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющей компании аэропорта "Пулково", за это время на запасные аэродромы отправили пять рейсов.
ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В частности, ранее в воскресенье силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в Новгородской области. Как уточнил глава региона Андрей Никитин, при инциденте никто не пострадал, разрушений также нет.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области
Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьТосненский районСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоПулково (аэропорт)Андрей Никитин (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала