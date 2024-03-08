https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931875162.html

Россия занимает 153-е место в мире по числу женщин в парламенте

Россия занимает 153-е место в мире по числу женщин в парламенте - РИА Новости, 08.03.2024

Россия занимает 153-е место в мире по числу женщин в парламенте

Средняя доля женщин в парламентах разных стран мира - 26%, при этом только в шести странах на них приходится половина и больше мест, в России же... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:12

2024-03-08T10:12

2024-03-08T10:12

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Средняя доля женщин в парламентах разных стран мира - 26%, при этом только в шести странах на них приходится половина и больше мест, в России же женщин-парламентариев 18%, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Интересно, что Россия с долей женщин в парламенте в 18% занимает 153-е место в мире по этому показателю. Больше всего женщин заседает в парламенте Руанды - 57,6%. Также в число парламентов, где превалируют женщины, вошли Куба - 55,7%, Никарагуа - 53,8% и Мексика - 50,5%. Ровно половина мест на них пришлась в Андорре и ОАЭ. Отметку в 45% превысила доля "женских" мест в парламентах Боливии (48,2%), Исландии (47,6%), Коста-Рики (47,4%), Швеции (46,7%), Сенегала (46,1%), Финляндии (46%), Монако (45,8%), ЮАР (45,7%), Новой Зеландии (45,5%) и Дании (45,3%). А от 40 до 45% таких мест в Норвегии, Австралии, Испании, Мозамбике, Аргентине, Эквадоре, Бельгии, Австрии, Северной Македонии и Молдове. Меньше всего женских мест в парламенте Вануату - лишь 2%. Также в число самых немногочисленных стран, с точки зрения количества женщин-парламентариев, вошли Папуа-Новая Гвинея (2,7%), Кувейт (3,1%), Нигерия (3,9%), Катар (4,4%) и Нигер (4,9%). От 5 до 10% "женских" мест в парламентах Мальдив, Шри-Ланки, Ирана, Тувалу, Ливана, Кирибати, Бангладеша, Алжира, Палау, Бутана, Тонга, Соломоновых островов, Гамбии, Фиджи и Гвинеи-Биссау. От 10% до 15% женщин-парламентариев в Омане, Сирии, Науру, Либерии, Ботсване, ЦАР, Брунее-Даруссаламе, на Маршалловых островах, в Самоа, Иордании, Малайзии, Индии, на Кипре, в Камбодже, Сан-Томе и Принсипи, Гане, Венгрии и ДР Конго. Что касается некоторых соседей России, то в Белоруссии доля женщин в парламентах составляет 35,7%, на Украине - 21,1%, в Казахстане - 20,9%, в Армении - 36,4%, в Грузии - 19,3%, в Азербайджане и Монголии - по 18,1%. Среди стран БРИКС на женщин приходится 17,5% мест в Бразилии, 23% в Египте, 14,2% в Индии, 5,6% в Иране, 26,5% в Китае, 38,6% в Эфиопии. А в некоторых странах "Большой двадцатки": 19,9% в Турции, 16,1% в Японии, 18,9% в Южной Корее, 43,2% в Аргентине, 38% в Германии, 36,9% во Франции, 28,4% в США и 44,2% в Австралии. Интересно, что в некоторых государствах заметная доля женщин получилась лишь за счет немногочисленности местных парламентов. Так, в Микронезии на женщин приходится 15,4% мест, но по факту их там 2 из 13 человек. Из 16 парламентариев Сент-Киттс и Невиса на женщин пришлось 31,3% мест - это всего 5 человек. В Науру 10,5% женщин - это 2 человека из 19, а в Сент-Винсент и Гренадинах пятая часть женщин - это 5 человек из 23.

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931874490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, австралия, аргентина, брикс, празднование 8 марта