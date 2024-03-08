В Совфеде назвали расширение НАТО бесчестной игрой
Сенатор Цеков назвал расширение НАТО бесчестной игрой и нарушением обязательств
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал расширение НАТО бесчестной игрой и подлым нарушением достигнутых более 30 лет назад договоренностей.
"Расширение НАТО в сторону границ России — это бесчестная игра и подлое нарушение достигнутых более 30 лет назад договоренностей и обязательств, которые давались альянсом при объединении Германии в 1990 году и упразднении с нашей стороны в рамках политики разрядки Организации Варшавского договора. Мы вели себя честно и порядочно, сокращая вооружения, а они тем временем расширялись на восток, приближаясь к нашим границам", — сказал Цеков РИА Новости.
"Решение начать в 2022 году спецоперацию на Украине помешало планам НАТО подмять под себя и это пространство. НАТО — это совершено дьявольское образование", — подчеркнул сенатор.
Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу в четверг. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.
Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе этого года.
В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в минувшую среду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.