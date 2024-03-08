https://ria.ru/20240308/nato-1931847064.html

В Совфеде назвали расширение НАТО бесчестной игрой

В Совфеде назвали расширение НАТО бесчестной игрой - РИА Новости, 08.03.2024

В Совфеде назвали расширение НАТО бесчестной игрой

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал расширение НАТО бесчестной игрой и подлым нарушением достигнутых более 30 РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:49

2024-03-08T00:49

2024-03-08T01:01

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал расширение НАТО бесчестной игрой и подлым нарушением достигнутых более 30 лет назад договоренностей. "Расширение НАТО в сторону границ России — это бесчестная игра и подлое нарушение достигнутых более 30 лет назад договоренностей и обязательств, которые давались альянсом при объединении Германии в 1990 году и упразднении с нашей стороны в рамках политики разрядки Организации Варшавского договора. Мы вели себя честно и порядочно, сокращая вооружения, а они тем временем расширялись на восток, приближаясь к нашим границам", — сказал Цеков РИА Новости. По его словам, НАТО себя показала агрессивной структурой и явным врагом России. "Решение начать в 2022 году спецоперацию на Украине помешало планам НАТО подмять под себя и это пространство. НАТО — это совершено дьявольское образование", — подчеркнул сенатор.Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу в четверг. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели.Изначально заявку Швеции не одобряли Турция и Венгрия. Анкара выступала против поддержки Стокгольмом курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Анкара одобрила вступление страны в альянс в январе этого года.В Венгрии против инициативы долгое время выступали местные депутаты, отмечавшие, что шведские власти распространяют "бессовестную ложь" об их стране. Президент Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в минувшую среду.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что прием скандинавской страны в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Ленинградский и Московский военные округа созданы в том числе из-за расширения НАТО.

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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украина

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Как расширялась НАТО Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас. 2024-03-08T00:49 true PT1M42S

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россия, украина, сергей цеков, нато, в мире, швеция