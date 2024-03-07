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Вашингтон потерял звезду - РИА Новости, 07.03.2024
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08:00 07.03.2024 (обновлено: 11:53 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/nuland-1931573559.html
Вашингтон потерял звезду
Вашингтон потерял звезду - РИА Новости, 07.03.2024
Вашингтон потерял звезду
В обращении к американскому конгрессу Джо Байден будет говорить… о России. По крайней мере, уже известно, что русская тема займет там немало места — о чем же... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:00
2024-03-07T11:53
аналитика
виктория нуланд
джо байден
государственный департамент сша
нато
россия
сша
украина
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В обращении к американскому конгрессу Джо Байден будет говорить… о России. По крайней мере, уже известно, что русская тема займет там немало места — о чем же еще говорить президенту США в год президентских выборов? Нет, не российских, а американских, которые он, судя по всем опросам, проигрывает. Выступление президентов перед конгрессом в Штатах всегда превращают в шоу — в том числе через подбор правильных гостей. То есть людей, о которых президент будет говорить в своей речи, к которым будет обращаться, рассчитывая на "долгие и продолжительные" аплодисменты со стороны конгрессменов и публики. Демократы особенно любят подбирать на роль "приглашенных звезд" представителей различных меньшинств и угнетенных народов.В этот раз у Байдена должны были быть сразу две иноземные "звезды" — Елена Зеленская и Юлия Навальная. Предполагалось, что дамы будут символизировать единство русских и украинцев — естественно, в борьбе с Путиным. Ну и единство правильных русских и украинцев с Байденом, который ведь и есть главный борец с Путиным в мировом масштабе. Но что-то не заладилось — то ли украинская первая леди отказалась сидеть рядом с вдовой "русского националиста" (недостаточно внятно говорил про "украинский Крым"), то ли что-то еще не срослось. И в итоге Байдену придется говорить про Россию и Украину без них, но зато у него пока еще остается самая главная "русская". Виктория Нуланд.Остается, впрочем, ненадолго — как раз накануне было объявлено, что она в скором времени покинет должность заместителя госсекретаря. Огромная потеря не только для Киева, но и для глобалистского Вашингтона, потому что Нуланд была не просто символом борьбы с Россией, а одним из главных спецов по нашей стране.Всю свою 62-летнюю жизнь Виктория посвятила нашей стране, точнее, тому, чтобы ее не стало. Обычно вспоминают ее работу пионервожатой в Одессе 40 лет назад или полгода, проведенные на советском рыболовецком судне в середине 80-х, когда она выучила все нюансы русского языка и научилась пить водку. Или вершину ее карьеры — Майдан в Киеве десять лет назад, когда она сначала раздавала печеньки, а потом посылала на три буквы нерешительный Евросоюз. Но это лишь начало и пик карьеры, а так Нуланд занималась Россией на самых разных постах, где бы она ни работала: заместитель постпреда при НАТО, пресс-секретарь Госдепа, в аппарате вице-президента Чейни, в аналитических центрах... И даже в Москве, где два года после развала СССР она "отвечала за связи с правительством Ельцина". Конечно, тогда она была еще начинающим дипломатом (всего пять лет стажа в Госдепе), но уже достаточно опытным для того, чтобы быть на одной волне с представителями пришедшей в России к власти прозападной элиты в лице Гайдара и Козырева.Прекрасное знание Нуланд России не делало ее русофилкой, напротив, она совершенно искренне считала себя борцом с русским империализмом. И дело тут не в ее взглядах на геополитику (она относится к самому радикальному крылу неоконов), не в ее муже Роберте Кагане — трубадуре американского интервенционизма. Русофобкой Нуланд сделала не карьера, а ее происхождение. Нуланд, как и множество американских элитариев, — потомок выходцев из Российской империи еврейского происхождения. Как и ее шеф Блинкен, все время вспоминающий своего бежавшего от погромов киевского дедушку (на самом деле уехавшего до всяких погромов), Нуланд — потомок еврейских переселенцев: дед уехал из Бессарабской губернии, бабушка — с территории нынешней Белоруссии. Ненавидели ли они Россию? Неизвестно, но точно не считали ее своей страной. Америка дала их детям и внукам все — и вот они уже стали отыгрываться на родине предков за "страшные годы погромов и унижений".Неважно, что деды и бабки Блинкена и Нуланд их не переживали — еврейский фактор стал влиять на политику США в отношении России. Он влиял и во время Русско-японской войны 1904-1905-го, и в брежневские годы, и сейчас. То есть государственный строй у нас три раза поменялся, а еврейский вопрос остался. Не возникал он только в 90-е, когда выгодополучатели "прихватизации" стремились завладеть американским или израильским паспортом. Но как только Россия попыталась помешать атлантизации Украины, о еврейском вопросе снова вспомнили, начав обвинять Россию в империализме вкупе с антисемитизмом, приговаривая, что это "врожденные качества" русских.Получается совершеннейший абсурд: главная империалистическая держава мира, объявляющая зоной своих национальных интересов весь мир, обвиняет Россию, пытающуюся помешать ей оторвать кусок своей исторической территории. Причем оторвать через стравливание русских и украинцев — ради выгоды атлантической элиты США (вызывающей изжогу у обычных, рядовых американцев) и собственных же русофобских комплексов. Отделить одно от другого невозможно, но помнить об этом необходимо.
https://ria.ru/20240305/nuland-1931289783.html
https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html
https://ria.ru/20240306/nuland-1931383653.html
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Петр Акопов
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аналитика, виктория нуланд, джо байден, государственный департамент сша, нато, россия, сша, украина
Аналитика, Виктория Нуланд, Джо Байден, Государственный департамент США, НАТО, Россия, США, Украина

Вашингтон потерял звезду

© AFP 2024 / Rodrigo BuendiaЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AFP 2024 / Rodrigo Buendia
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
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Петр Акопов
Петр Акопов
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В обращении к американскому конгрессу Джо Байден будет говорить… о России. По крайней мере, уже известно, что русская тема займет там немало места — о чем же еще говорить президенту США в год президентских выборов? Нет, не российских, а американских, которые он, судя по всем опросам, проигрывает. Выступление президентов перед конгрессом в Штатах всегда превращают в шоу — в том числе через подбор правильных гостей. То есть людей, о которых президент будет говорить в своей речи, к которым будет обращаться, рассчитывая на "долгие и продолжительные" аплодисменты со стороны конгрессменов и публики. Демократы особенно любят подбирать на роль "приглашенных звезд" представителей различных меньшинств и угнетенных народов.
В этот раз у Байдена должны были быть сразу две иноземные "звезды" — Елена Зеленская и Юлия Навальная. Предполагалось, что дамы будут символизировать единство русских и украинцев — естественно, в борьбе с Путиным. Ну и единство правильных русских и украинцев с Байденом, который ведь и есть главный борец с Путиным в мировом масштабе. Но что-то не заладилось — то ли украинская первая леди отказалась сидеть рядом с вдовой "русского националиста" (недостаточно внятно говорил про "украинский Крым"), то ли что-то еще не срослось. И в итоге Байдену придется говорить про Россию и Украину без них, но зато у него пока еще остается самая главная "русская". Виктория Нуланд.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Госдуме назвали Нуланд историческим врагом России
5 марта, 18:08
Остается, впрочем, ненадолго — как раз накануне было объявлено, что она в скором времени покинет должность заместителя госсекретаря. Огромная потеря не только для Киева, но и для глобалистского Вашингтона, потому что Нуланд была не просто символом борьбы с Россией, а одним из главных спецов по нашей стране.
Всю свою 62-летнюю жизнь Виктория посвятила нашей стране, точнее, тому, чтобы ее не стало. Обычно вспоминают ее работу пионервожатой в Одессе 40 лет назад или полгода, проведенные на советском рыболовецком судне в середине 80-х, когда она выучила все нюансы русского языка и научилась пить водку. Или вершину ее карьеры — Майдан в Киеве десять лет назад, когда она сначала раздавала печеньки, а потом посылала на три буквы нерешительный Евросоюз. Но это лишь начало и пик карьеры, а так Нуланд занималась Россией на самых разных постах, где бы она ни работала: заместитель постпреда при НАТО, пресс-секретарь Госдепа, в аппарате вице-президента Чейни, в аналитических центрах... И даже в Москве, где два года после развала СССР она "отвечала за связи с правительством Ельцина". Конечно, тогда она была еще начинающим дипломатом (всего пять лет стажа в Госдепе), но уже достаточно опытным для того, чтобы быть на одной волне с представителями пришедшей в России к власти прозападной элиты в лице Гайдара и Козырева.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд
6 марта, 05:50
Прекрасное знание Нуланд России не делало ее русофилкой, напротив, она совершенно искренне считала себя борцом с русским империализмом. И дело тут не в ее взглядах на геополитику (она относится к самому радикальному крылу неоконов), не в ее муже Роберте Кагане — трубадуре американского интервенционизма. Русофобкой Нуланд сделала не карьера, а ее происхождение. Нуланд, как и множество американских элитариев, — потомок выходцев из Российской империи еврейского происхождения. Как и ее шеф Блинкен, все время вспоминающий своего бежавшего от погромов киевского дедушку (на самом деле уехавшего до всяких погромов), Нуланд — потомок еврейских переселенцев: дед уехал из Бессарабской губернии, бабушка — с территории нынешней Белоруссии. Ненавидели ли они Россию? Неизвестно, но точно не считали ее своей страной. Америка дала их детям и внукам все — и вот они уже стали отыгрываться на родине предков за "страшные годы погромов и унижений".
Заместитель секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд
6 марта, 10:22
Неважно, что деды и бабки Блинкена и Нуланд их не переживали — еврейский фактор стал влиять на политику США в отношении России. Он влиял и во время Русско-японской войны 1904-1905-го, и в брежневские годы, и сейчас. То есть государственный строй у нас три раза поменялся, а еврейский вопрос остался. Не возникал он только в 90-е, когда выгодополучатели "прихватизации" стремились завладеть американским или израильским паспортом. Но как только Россия попыталась помешать атлантизации Украины, о еврейском вопросе снова вспомнили, начав обвинять Россию в империализме вкупе с антисемитизмом, приговаривая, что это "врожденные качества" русских.
Получается совершеннейший абсурд: главная империалистическая держава мира, объявляющая зоной своих национальных интересов весь мир, обвиняет Россию, пытающуюся помешать ей оторвать кусок своей исторической территории. Причем оторвать через стравливание русских и украинцев — ради выгоды атлантической элиты США (вызывающей изжогу у обычных, рядовых американцев) и собственных же русофобских комплексов. Отделить одно от другого невозможно, но помнить об этом необходимо.
Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Всех вспомним. В Крыму прокомментировали отставку Нуланд
6 марта, 10:56
 
АналитикаВиктория НуландДжо БайденГосударственный департамент СШАНАТОРоссияСШАУкраина
 
 
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