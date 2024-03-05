https://ria.ru/20240305/nuland-1931313973.html
"Печеньки Нуланд" не принесли результата, заявили в Госдуме
"Печеньки Нуланд" не принесли результата, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.03.2024
"Печеньки Нуланд" не принесли результата, заявили в Госдуме
Уход заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о том, что метод давления с использованием "печенек Госдепа", оказался неэффективным для Штатов,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:51
2024-03-05T19:51
2024-03-05T19:51
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уход заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о том, что метод давления с использованием "печенек Госдепа", оказался неэффективным для Штатов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен. "Уход Нуланд говорит о том, что метод экономического и политического давления, основанный на использовании "печенек", оказался неэффективным для Госдепа США. И это требует пересмотра стратегии и поиска новых путей взаимодействия на другие страны", - сказал Белик. По его словам, санкции привели к негативным последствиям прежде всего для США, поскольку вместо желаемых перемен они только ухудшили экономическую и политическую ситуацию. "Она занимала важную позицию в правительстве США, поэтому ее уход означает изменения в политической сфере. Нуланд часто использовала "печеньки Госдепа" как инструмент внешней политики США. Некоторые видят в этом подтверждение дипломатического мастерства и желания достичь своей цели любым способом, в то время как другие могут считать такие действия неподходящими или даже недемократическими. Однако уход Нуланд точно говорит о том, что такой подход не принес ожидаемых результатов", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240305/nuland-1931268776.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, виктория нуланд, дмитрий белик, госдума рф, государственный департамент сша, россия
В мире, США, Виктория Нуланд, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Государственный департамент США, Россия
"Печеньки Нуланд" не принесли результата, заявили в Госдуме
Депутат Белик: уход Нуланд означает, что печеньки Госдепа не принесли результата
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уход заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд говорит о том, что метод давления с использованием "печенек Госдепа", оказался неэффективным для Штатов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен
.
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"Уход Нуланд говорит о том, что метод экономического и политического давления, основанный на использовании "печенек", оказался неэффективным для Госдепа США. И это требует пересмотра стратегии и поиска новых путей взаимодействия на другие страны", - сказал Белик.
По его словам, санкции привели к негативным последствиям прежде всего для США, поскольку вместо желаемых перемен они только ухудшили экономическую и политическую ситуацию.
"Она занимала важную позицию в правительстве США, поэтому ее уход означает изменения в политической сфере. Нуланд часто использовала "печеньки Госдепа" как инструмент внешней политики США. Некоторые видят в этом подтверждение дипломатического мастерства и желания достичь своей цели любым способом, в то время как другие могут считать такие действия неподходящими или даже недемократическими. Однако уход Нуланд точно говорит о том, что такой подход не принес ожидаемых результатов", - добавил депутат.
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