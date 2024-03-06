https://ria.ru/20240306/nuland-1931496802.html

Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США

Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США - РИА Новости, 06.03.2024

Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Виктория Нуланд отражает показательный случай, когда талантливые образованные люди, неплохо знающие РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:44

2024-03-06T15:44

2024-03-06T15:44

россия

сша

мария захарова

виктория нуланд

нато

энтони блинкен

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Виктория Нуланд отражает показательный случай, когда талантливые образованные люди, неплохо знающие Россию, применили свои навыки и возможности не по назначению, разрушая отношения с Москвой. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. "Надо было направить свои знания о России на созидание, а она направила на разрушение двухсторонних отношений, да и в целом, я думаю, что ее личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным", - сказала Захарова на брифинге. Захарова добавила, что Нуланд не является единственной и главной в плане ухудшения отношений с Россией, но она "так или иначе является лицом всего того, что творится сейчас вокруг Украины". Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Байдене. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии, сообщил Блинкен.

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https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, мария захарова, виктория нуланд, нато, энтони блинкен, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)