https://ria.ru/20240306/nuland-1931496802.html
Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США
Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США - РИА Новости, 06.03.2024
Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Виктория Нуланд отражает показательный случай, когда талантливые образованные люди, неплохо знающие РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:44
2024-03-06T15:44
2024-03-06T15:44
россия
сша
мария захарова
виктория нуланд
нато
энтони блинкен
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931454578_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8c198dbc9d6e74d94c1cbaabd790d389.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Виктория Нуланд отражает показательный случай, когда талантливые образованные люди, неплохо знающие Россию, применили свои навыки и возможности не по назначению, разрушая отношения с Москвой. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. "Надо было направить свои знания о России на созидание, а она направила на разрушение двухсторонних отношений, да и в целом, я думаю, что ее личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным", - сказала Захарова на брифинге. Захарова добавила, что Нуланд не является единственной и главной в плане ухудшения отношений с Россией, но она "так или иначе является лицом всего того, что творится сейчас вокруг Украины". Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Байдене. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии, сообщил Блинкен.
https://ria.ru/20240306/nuland-1931395155.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
https://ria.ru/20240305/nuland-1931297236.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931454578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8d33059ee6bbcb5a1ae95c8532f7fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, мария захарова, виктория нуланд, нато, энтони блинкен, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Мария Захарова, Виктория Нуланд, НАТО, Энтони Блинкен, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила вклад Нуланд в подрыв доверия между Россией и США
Захарова заявила о колоссальном вкладе Нуланд в подрыв доверия между РФ и США
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Виктория Нуланд отражает показательный случай, когда талантливые образованные люди, неплохо знающие Россию, применили свои навыки и возможности не по назначению, разрушая отношения с Москвой.
Госсекретарь Энтони Блинкен
ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
Всех вспомним. В Крыму прокомментировали отставку Нуланд
"Надо было направить свои знания о России на созидание, а она направила на разрушение двухсторонних отношений, да и в целом, я думаю, что ее личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова добавила, что Нуланд не является единственной и главной в плане ухудшения отношений с Россией, но она "так или иначе является лицом всего того, что творится сейчас вокруг Украины".
Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине
в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева
сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США
истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
От "перегрузки" до "печенек". Как США подмяли под себя Украину
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Байдене.
Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии, сообщил Блинкен.
Биография Виктории Нуланд