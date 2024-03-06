https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html

Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости

Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости - РИА Новости, 06.03.2024

Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости

Регулярные спектакли и концерты, поклонники, успех — все это в прошлом для тех, кто покинул страну в погоне за политическим хайпом. Теперь — неуверенность в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:03

культура

музыка

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

дубай

таиланд

даня милохин

вера брежнева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931062856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03a479cc0c9319d524155b54f4dd7806.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Регулярные спектакли и концерты, поклонники, успех — все это в прошлом для тех, кто покинул страну в погоне за политическим хайпом. Теперь — неуверенность в карьерных и жизненных перспективах, тоска по родине. Как живут уехавшие — в материале РИА Новости.На мелиГул от громкого стука дверью продолжает отдаваться эхом: концерты за рубежом то и дело срываются.Так, злоключения группы "Би-2" не закончились в Таиланде, где их арестовали за трудовую деятельность без разрешения властей. Шоу в Дубае в феврале отменили, а следом — и выступления в турецком Кемере, запланированные на конец апреля.Не идут дела и у сделавшей карьеру в России украинской певицы Веры Брежневой: в феврале не состоялся ее концерт в Киргизии. Ранее там же не пустили на сцену "Би-2" и Моргенштерна*.У страха глаза великиБлогер Даня Милохин признался, что боится призыва в российскую армию. В Дубае финансовое положение прежде популярного тиктокера пошатнулось, но он сохраняет оптимизм."Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там, где я нахожусь, там и пригожусь", — рассуждает он.При этом не скрывает, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь с новыми артистами.Чулпан Хаматова уже два года перебивается случайными ролями на подмостках в Латвии, где еще до эмиграции приобрела жилье.В недавнем интервью актриса сказала, что у нее нет сил заново строить карьеру. По ее словам, сейчас она не в том положении, чтобы выбирать роли, как это было на родине, и ей все же придется побороть себя и "написать какое-нибудь письмо куда-нибудь".При этом Хаматова считает возможным выдвигать условия, на которых она готова вернуться в Россию: выражать недовольство политикой без опасений за себя.Эти опасения, по всей видимости, так же надуманны, как и причины, по которым не возвращается из Дубая рэпер Моргенштерн*."Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор", — отмечает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Привыкший на родине сорить деньгами рэпер на чужбине стал более бережлив. Недавно он обжаловал свой третий штраф на 50 тысяч рублей, который ему назначили за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.Международный розыскПисатель Борис Акунин (Георгий Чхартишвили)** уже около десяти лет живет за границей.В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России, объявил в международный розыск. Также стало известно, что в рамках уголовного дела на счета супруги Акунина** на сумму порядка шести миллионов рублей наложен арест. По мнению следствия, эти деньги — совместный доход супругов и использовались для совершения преступлений.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

россия

дубай

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, дубай, таиланд, даня милохин, вера брежнева, би-2, чулпан хаматова, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)