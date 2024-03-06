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Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости - РИА Новости, 06.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 06.03.2024 (обновлено: 08:03 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html
Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости
Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости - РИА Новости, 06.03.2024
Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости
Регулярные спектакли и концерты, поклонники, успех — все это в прошлом для тех, кто покинул страну в погоне за политическим хайпом. Теперь — неуверенность в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:00
2024-03-06T08:03
культура
музыка
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
дубай
таиланд
даня милохин
вера брежнева
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Регулярные спектакли и концерты, поклонники, успех — все это в прошлом для тех, кто покинул страну в погоне за политическим хайпом. Теперь — неуверенность в карьерных и жизненных перспективах, тоска по родине. Как живут уехавшие — в материале РИА Новости.На мелиГул от громкого стука дверью продолжает отдаваться эхом: концерты за рубежом то и дело срываются.Так, злоключения группы "Би-2" не закончились в Таиланде, где их арестовали за трудовую деятельность без разрешения властей. Шоу в Дубае в феврале отменили, а следом — и выступления в турецком Кемере, запланированные на конец апреля.Не идут дела и у сделавшей карьеру в России украинской певицы Веры Брежневой: в феврале не состоялся ее концерт в Киргизии. Ранее там же не пустили на сцену "Би-2" и Моргенштерна*.У страха глаза великиБлогер Даня Милохин признался, что боится призыва в российскую армию. В Дубае финансовое положение прежде популярного тиктокера пошатнулось, но он сохраняет оптимизм.&quot;Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там, где я нахожусь, там и пригожусь&quot;, — рассуждает он.При этом не скрывает, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь с новыми артистами.Чулпан Хаматова уже два года перебивается случайными ролями на подмостках в Латвии, где еще до эмиграции приобрела жилье.В недавнем интервью актриса сказала, что у нее нет сил заново строить карьеру. По ее словам, сейчас она не в том положении, чтобы выбирать роли, как это было на родине, и ей все же придется побороть себя и "написать какое-нибудь письмо куда-нибудь".При этом Хаматова считает возможным выдвигать условия, на которых она готова вернуться в Россию: выражать недовольство политикой без опасений за себя.Эти опасения, по всей видимости, так же надуманны, как и причины, по которым не возвращается из Дубая рэпер Моргенштерн*.&quot;Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор&quot;, — отмечает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Привыкший на родине сорить деньгами рэпер на чужбине стал более бережлив. Недавно он обжаловал свой третий штраф на 50 тысяч рублей, который ему назначили за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.Международный розыскПисатель Борис Акунин (Георгий Чхартишвили)** уже около десяти лет живет за границей.В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России, объявил в международный розыск. Также стало известно, что в рамках уголовного дела на счета супруги Акунина** на сумму порядка шести миллионов рублей наложен арест. По мнению следствия, эти деньги — совместный доход супругов и использовались для совершения преступлений.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов.
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дубай
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музыка, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, дубай, таиланд, даня милохин, вера брежнева, би-2, чулпан хаматова, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Культура, Музыка, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Россия, Дубай, Таиланд, Даня Милохин, Вера Брежнева, Би-2, Чулпан Хаматова, Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)

Суды, отмены и страх: как живут уехавшие из России знаменитости

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир ПесняАктриса Чулпан Хаматова, рэп-исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн)* и писатель Борис Акунин**
Актриса Чулпан Хаматова, рэп-исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн)* и писатель Борис Акунин** - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Песня
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Регулярные спектакли и концерты, поклонники, успех — все это в прошлом для тех, кто покинул страну в погоне за политическим хайпом. Теперь — неуверенность в карьерных и жизненных перспективах, тоска по родине. Как живут уехавшие — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом)
Солист рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Солист рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом)

На мели

Гул от громкого стука дверью продолжает отдаваться эхом: концерты за рубежом то и дело срываются.
Так, злоключения группы "Би-2" не закончились в Таиланде, где их арестовали за трудовую деятельность без разрешения властей. Шоу в Дубае в феврале отменили, а следом — и выступления в турецком Кемере, запланированные на конец апреля.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Вера Брежнева
 Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вера Брежнева
Не идут дела и у сделавшей карьеру в России украинской певицы Веры Брежневой: в феврале не состоялся ее концерт в Киргизии. Ранее там же не пустили на сцену "Би-2" и Моргенштерна*.

У страха глаза велики

Блогер Даня Милохин признался, что боится призыва в российскую армию. В Дубае финансовое положение прежде популярного тиктокера пошатнулось, но он сохраняет оптимизм.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Даня Милохин
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Даня Милохин
«

"Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там, где я нахожусь, там и пригожусь", — рассуждает он.

При этом не скрывает, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь с новыми артистами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Чулпан Хаматова
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова уже два года перебивается случайными ролями на подмостках в Латвии, где еще до эмиграции приобрела жилье.
В недавнем интервью актриса сказала, что у нее нет сил заново строить карьеру. По ее словам, сейчас она не в том положении, чтобы выбирать роли, как это было на родине, и ей все же придется побороть себя и "написать какое-нибудь письмо куда-нибудь".
При этом Хаматова считает возможным выдвигать условия, на которых она готова вернуться в Россию: выражать недовольство политикой без опасений за себя.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэп-исполнитель Моргенштерн*
Эти опасения, по всей видимости, так же надуманны, как и причины, по которым не возвращается из Дубая рэпер Моргенштерн*.
«

"Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор", — отмечает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Привыкший на родине сорить деньгами рэпер на чужбине стал более бережлив. Недавно он обжаловал свой третий штраф на 50 тысяч рублей, который ему назначили за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин**
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Писатель Борис Акунин**

Международный розыск

Писатель Борис Акунин (Георгий Чхартишвили)** уже около десяти лет живет за границей.
В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России, объявил в международный розыск. Также стало известно, что в рамках уголовного дела на счета супруги Акунина** на сумму порядка шести миллионов рублей наложен арест. По мнению следствия, эти деньги — совместный доход супругов и использовались для совершения преступлений.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов.
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Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
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КультураМузыкаМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияДубайТаиландДаня МилохинВера БрежневаБи-2Чулпан ХаматоваБорис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
 
 
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