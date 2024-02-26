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Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина - РИА Новости, 26.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:27 26.02.2024 (обновлено: 12:21 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/mizulina-1929470468.html
Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина
Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина - РИА Новости, 26.02.2024
Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у рэпера Моргенштерна* нет никаких препятствий для возвращения в Россию, а то, что он этого не... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:27
2024-02-26T12:21
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у рэпера Моргенштерна* нет никаких препятствий для возвращения в Россию, а то, что он этого не делает, "вероятно, его личный выбор". В своем Telegram-канале она опубликовала видео со встречи со школьниками и студентами в Тюмени. &quot;Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор&quot;, — сказала Мизулина.Моргенштерн попал в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. В отношении рэпера российскими судами были назначены штрафы за неуказание им статуса иностранного агента в публикациях в интернете, а также за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, россия, тюмень, моргенштерн (алишер моргенштерн), екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Культура, Общество, Россия, Тюмень, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина

Мизулина: для Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэп-исполнитель Моргенштерн*
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у рэпера Моргенштерна* нет никаких препятствий для возвращения в Россию, а то, что он этого не делает, "вероятно, его личный выбор".
В своем Telegram-канале она опубликовала видео со встречи со школьниками и студентами в Тюмени.
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"Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор", — сказала Мизулина.

Моргенштерн попал в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. В отношении рэпера российскими судами были назначены штрафы за неуказание им статуса иностранного агента в публикациях в интернете, а также за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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КультураОбществоРоссияТюменьМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Екатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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