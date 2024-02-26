https://ria.ru/20240226/mizulina-1929470468.html

Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина

Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина - РИА Новости, 26.02.2024

Моргенштерн* может без препятствий возвращаться в Россию, заявила Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у рэпера Моргенштерна* нет никаких препятствий для возвращения в Россию, а то, что он этого не... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:27

2024-02-26T09:27

2024-02-26T12:21

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у рэпера Моргенштерна* нет никаких препятствий для возвращения в Россию, а то, что он этого не делает, "вероятно, его личный выбор". В своем Telegram-канале она опубликовала видео со встречи со школьниками и студентами в Тюмени. "Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор", — сказала Мизулина.Моргенштерн попал в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. В отношении рэпера российскими судами были назначены штрафы за неуказание им статуса иностранного агента в публикациях в интернете, а также за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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общество, россия, тюмень, моргенштерн (алишер моргенштерн), екатерина мизулина, лига безопасного интернета