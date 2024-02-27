https://ria.ru/20240227/akunin-1929738747.html

Суд в Москве арестовал счета жены Акунина*

Суд в Москве арестовал счета жены Акунина* - РИА Новости, 27.02.2024

Суд в Москве арестовал счета жены Акунина*

Басманный суд Москвы арестовал счета супруги Бориса Акунина* на сумму порядка 6 миллионов рублей в рамках уголовного дела против писателя, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:15

2024-02-27T12:15

2024-02-27T12:15

происшествия

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

новости культуры

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета супруги Бориса Акунина* на сумму порядка 6 миллионов рублей в рамках уголовного дела против писателя, сообщили РИА Новости в суде. "Арестованы счета на сумму около 6 миллионов рублей. Срок наложения ареста установлен до 14 июня", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что арест был наложен в декабре, затем его продлили до лета. По мнению следствия, эти деньги являются совместным доходом супругов и использовались в качестве средств совершения преступлений. Акунина* обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В начале февраля столичный суд его заочно арестовал. Несколько лет живущий за рубежом писатель объявлен в международный розыск. Акунин* был внесен в реестр иноагентов 12 января, как сообщал Минюст, за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Росфинмониторинг в декабре внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**), новости культуры