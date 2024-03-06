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ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах

ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 06.03.2024

ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах

6 марта на Шагонарской ТЭЦ (Республика Тува) произошел пожар с сильным задымлением на площади 50 квадратных метров. ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:46

2024-03-06T10:46

2024-03-06T10:46

справки

россия

происшествия

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20246 марта на Шагонарской ТЭЦ (Республика Тува) произошел пожар с сильным задымлением на площади 50 квадратных метров. ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. После ЧП госпитализированы 18 человек. В Туве был введен режим ЧС регионального значения. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. В настоящий момент центральное отопление в городе выключено в связи с аварийными обстоятельствами. Причиной взрыва с последующим пожаром, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли. 20 января в Красноярске на стройке ТЭЦ-3 обрушился строительный кран. Как сообщили в прокуратуре региона, при проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился рабочий. В результате падения крановщик получил травмы различной степени тяжести, пострадавший был доставлен в больницу. 15 января на обратном трубопроводе Магаданской ТЭЦ случился порыв. По предварительной информации, авария возникла при переключении внутри системы ТЭЦ. Почти все районы города остались без горячего водоснабжения. 16 января стало известно, что последствия аварии устранены. 202326 октября на северо-западе Москвы на ТЭЦ-16 загорелись три газовых котла. Из-за факельного горения произошло возгорание кровли котельной на площади 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась. 6 октября на ТЭЦ-3 в Челябинске произошел инцидент, связанный с повышением давления в напорном трубопроводе теплосети по причине возникшей неисправности регулятора давления теплосети. Изменение давления вызвало отключение теплоснабжения части жилфонда и социальных объектов в северо-западной части города – порядка одной тысячи домов. Для устранения дефекта незамедлительно были организованы восстановительные работы. 13 сентября на Кемеровской ТЭЦ произошло воспламенение углевоздушной смеси в бункере угольной пыли одного из котлоагрегатов. В результате ЧП пострадала машинист топливо-транспортного цеха, которая закачивала уголь в бункер. Женщина была госпитализирована в ожоговое отделение.1 сентября на Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара. Как сообщили в компании СГК Красноярский край, произошел технический инцидент на котле, в результате жители наблюдали кратковременный выброс золы. Пострадавших в результате инцидента нет. 4 июля в Новгородской области загорелась Лужская ТЭЦ. Спасатели ликвидировали открытое горение на производственном объекте на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Сложность тушении заключалась в металлической оболочке здания, присутствовала угроза обрушения. Погибших и пострадавших нет. При тушении было задействовано 15 единиц техники и 44 человека личного состава. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, причиной пожара могло стать возгорание турбины. 16 июня на территории ТЭЦ-5 в Октябрьском районе города Новосибирска в ходе проведения чистки резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости. В результате полученных повреждений один человек погиб, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь.14 марта в Ижевске (Удмуртия) произошло возгорание на территории ТЭЦ-2 по улице Воткинское шоссе, 284. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обваловании на открытой площадке. По данным МЧС, пожар локализован на площади 20 квадратных метров. Отключения электроэнергии по городу не было. Информация о пострадавших не поступала. 17 февраля пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области сообщила, что на Кузнецкой ТЭЦ на конвейерной ленте для подачи угля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с промышленной шашкой. Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН предварительно установили, что найденным предметом является неразорвавшийся скважной заряд, который мог представлять угрозу. Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили накладным зарядом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия