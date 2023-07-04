https://ria.ru/20230704/pozhar-1882261448.html

На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар

На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар - РИА Новости, 04.07.2023

На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар

Крупный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T22:35

2023-07-04T22:35

2023-07-04T23:33

происшествия

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Крупный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадавших нет. Причина (пожара. — Прим. ред.) устанавливается", — уточнили в ведомстве.Площадь возгорания составляла около 2,3 тысячи квадратных метров. Как заявили в пресс-службе региональной прокуратуры, причиной пожара могло стать возгорание турбины. Ведомство организовало проверку из-за инцидента.Лужская ТЭЦ находится по адресу: Лужское шоссе, 4. Ее ввели в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

новгородская область

нижний новгород

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происшествия, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород