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На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар
На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар - РИА Новости, 04.07.2023
На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар
Крупный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:35
2023-07-04T22:35
2023-07-04T23:33
происшествия
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Крупный пожар на Лужской ТЭЦ в Новгородской области полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадавших нет. Причина (пожара. — Прим. ред.) устанавливается", — уточнили в ведомстве.Площадь возгорания составляла около 2,3 тысячи квадратных метров. Как заявили в пресс-службе региональной прокуратуры, причиной пожара могло стать возгорание турбины. Ведомство организовало проверку из-за инцидента.Лужская ТЭЦ находится по адресу: Лужское шоссе, 4. Ее ввели в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.
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происшествия, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
Происшествия, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижний Новгород
На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар
МЧС сообщило о ликвидации пожара на Лужской ТЭЦ в Нижнем Новгороде