https://ria.ru/20230314/pozhar-1857785339.html
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 14.03.2023
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:33
2023-03-14T14:33
2023-03-14T14:33
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 14 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров. "Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона: 52 человека и 16 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар, отключения электроэнергии нет