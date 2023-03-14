https://ria.ru/20230314/pozhar-1857785339.html

В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар

В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 14.03.2023

В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар

Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:33

2023-03-14T14:33

2023-03-14T14:33

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 14 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров. "Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона: 52 человека и 16 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, удмуртская республика (удмуртия)