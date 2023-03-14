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В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 14.03.2023
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14:33 14.03.2023
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В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 14.03.2023
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:33
2023-03-14T14:33
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 14 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров. "Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона: 52 человека и 16 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
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ижевск
россия
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар

В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар, отключения электроэнергии нет

© Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтактеМесто возгорания на ТЭЦ-2 в Ижевске
Место возгорания на ТЭЦ-2 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтакте
Место возгорания на ТЭЦ-2 в Ижевске
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УФА, 14 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории ТЭЦ в Ижевске, отключения электроэнергии по городу нет, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
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"Поступило сообщение о возгорании на ТЭЦ-2 по улице Воткинское шоссе, 284. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обвалование на открытой площадке",- говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 20 квадратных метров.
"Угрозы отключения электроэнергии на объектах Ижевска нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона: 52 человека и 16 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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ПроисшествияИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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