https://ria.ru/20240116/avariya-1921537295.html

На трубопроводе Магаданской ТЭЦ устранили последствия аварии

На трубопроводе Магаданской ТЭЦ устранили последствия аварии - РИА Новости, 16.01.2024

На трубопроводе Магаданской ТЭЦ устранили последствия аварии

Энергетики завершили устранение аварии на Магаданской ТЭЦ, идет заполнение теплосистемы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:43

2024-01-16T06:43

2024-01-16T06:43

магадан

снежное

происшествия

сергей носов

сокол

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МАГАДАН, 16 янв - РИА Новости. Энергетики завершили устранение аварии на Магаданской ТЭЦ, идет заполнение теплосистемы, сообщает правительство региона. В понедельник жители Магадана в социальных сетях сообщали, что почти все районы города остались без горячего водоснабжения. Резко упала температура нагрева системы отопления. Энергетики пояснили, что в связи с порывом на обратном трубопроводе Магаданской ТЭЦ в городе введено ограничение по подаче горячего водоснабжения. В Магадане стоят 30-градусные морозы. Спасатели предупредили об аномально низких температурах в городе. "Устранение последствий ЧП полностью завершено. Идет заполнение системы на ТЭЦ. В течение нескольких часов восстановится температура теплоносителя. По предложению исполняющего обязанности мэра Магадана Александра Малашевского детские сады будут работать без ограничения, так как в каждом установлены водонагреватели. Первая смена общеобразовательных организаций города переведена на удаленку. По второй смене решение будет принято на основании докладов энергетиков", - говорится в сообщении. Мэрия города подтвердила, что все классы первой смены в школах, кроме посёлков Снежный, Уптар и Сокол, переводятся на дистанционное обучение. "Об обучении второй смены будет сообщено дополнительно. Все дошкольные учреждения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении мэрии. Причины произошедшего расследуют. По предварительной информации, авария возникла при переключении внутри системы ТЭЦ, заявили в правительстве. "Все переключения в таких температурных условиях должны происходить в дневное время под контролем руководителей инженерно-технических работников в строгом соответствии режимным картам и регламентам", - цитирует губернатора Сергея Носова правительство региона.

https://ria.ru/20231109/tets-1908400145.html

https://ria.ru/20240110/elegazovyy-1920590759.html

магадан

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сокол

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магадан, снежное, происшествия, сергей носов, сокол