Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их после лишения, — в материале РИА Новости. Водительское удостоверение"Водительское удостоверение подразумевает разрешение на право управления определенным видом автомототранспорта — от мопеда до рейсового автобуса и большегрузного грузовика, — говорит Алексей Коллекер, полковник полиции в отставке. — Данное право управления возможно получить после соответствующего обучения и успешной сдачи экзамена в ГИБДД".КатегорииКатегория (подкатегория) водительских прав обозначает тип транспортных средств, которыми вправе управлять владелец водительского удостоверения. В РФ существует пять основных категорий — А, B, C, D, М; четыре подкатегории — A1, B1, C1, D1 и специальные категории — BE, CE, DE, C1E, D1E (для управления автотранспортом с прицепом). Для троллейбусов и трамваев предусмотрены отдельные категории — Tb и Tm.УсловияЗаконодательством установлен определенный возрастной порог, когда можно сдать экзамен на получение водительского удостоверения:Срок действияСрок действия прав составляет 10 лет с момента их выдачи. В конце декабря 2023 года МВД уведомило, что срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года. Продление происходит автоматически.Как получить водительские права"Для получения водительских прав необходимо пройти профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, сдать экзамены в автошколе и ГИБДД", — поясняет юрист Юлия Цын.Алексей Коллекер подчеркивает, что для управления такими видами техники как трактор, автогрейдер, прочая строительная техника, квадроцикл, снегоход требуется удостоверение тракториста соответствующей категории. Процедура получения аналогичная — обучение и сдача экзамена, но в Гостехнадзоре.С 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Так, к сдаче не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке, также нельзя будет пройти тестирование, если истек срок действия паспорта или медицинской справки. Еще будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой экзаменуемому выставляется незачет.Медицинское обследованиеЧтобы получить справку по форме 003-В/у, нужно пройти обследование у следующих специалистов:Юрист Игорь Милов отмечает, что пройти медкомиссию можно в любом частном медицинском учреждении, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. Но получить заключение нарколога и психиатра можно только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства."Освидетельствование проводится на платной основе. Медицинское заключение действует в течение 12 месяцев с даты выдачи", — говорит Юлия Цын.С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минздрава, по которому изменился порядок обязательного медосмотра. Согласно нововведениям, анализы крови и мочи будут сдавать водители, лишенные удостоверения за управление машиной в состоянии опьянения, а также те, кто отказался от медосвидетельствования или имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде. На обязательные тесты могут отправить при наличии признаков алкоголизма или наркомании. Например, чрезмерной потливости, тремора, низкого пульса, сонливости или возбуждения и т.д.Выбор автошколыПри выборе автошколы Алексей Коллекер советует сравнивать учебные базы, учитывать наличие современной техники в учебных классах, опыт преподавательского состава, состояние автотранспорта.Николай Морозов, заместитель генерального директора автошколы рекомендует перед выбором места для обучения вождению:"Стоимость учебы в каждой школе различна, строго фиксированной суммы за обучение законом не предусмотрено", — поясняет Юлия Цын. Эксперт подчеркивает, что автошкола должна иметь соответствующее оснащение — технические средства обучения, аппаратно-программные комплексы тестирования, тренажеры первоначального обучения навыкам вождения, учебные машины для практики, наличие закрытых площадок для обучения.Прохождение обученияПо словам Игоря Милова, для прохождения обучения в автошколе необходимо внести оплату и предоставить:Юлия Цын отмечает, что программа обучения утверждена органами ГИБДД и является одинаковый для всех автошкол. План обучения состоит из трех циклов:По словам специалистов, обучение зависит от категории транспортного средства. Например, на обучение на самую популярную категорию “B” сейчас отводится не менее 188-190. Из них 130 часов изучают теорию, практическое вождение — 56 часов (в случае с механической коробкой переключения передач) или 54 часа (с автоматической коробкой переключения передач). Еще 4 часа занимает сдача экзамена."Транспортные средства, на которых проводится обучение, должны быть соответствующим образом оборудованы. Обучение первоначальным навыкам вождения может проводиться только на закрытых площадках, а учебная езда допускается только с инструктором", — поясняет Юлия Цын.Внутренний экзаменОбучение в автошколе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена на теоретическое знание ПДД и практическое управление транспортом.Экзамен в ГИБДДПосле прохождения квалификационного экзамена в автошколе кандидату в водители необходимо сдать экзамен в подразделении ГИБДД. По словам Юлии Цын, обычно сотрудники автошколы организуют все самостоятельно — подают заявку, согласуют дату и время. Но гражданин может и сам обратиться в любое подразделение ГИБДД, которое имеет условия для проверки теоретических знаний и практических навыков вождения.Экзамен в ГИБДД проводится бесплатно и состоит из:Эксперт поясняет, что обучение в мотошколе на категорию "А" (мотоцикл) можно пройти в любой месяц года, а вот сдача экзамена в ГИБДД возможна лишь при открытом мотосезоне. "Как только выносится приказ о прекращении мотосезона (зимний период), экзамены не проводятся", — говорит Игорь Милов.Экзамен по вождению в 2024 году длится 30 минут для кандидатов в водители на категории "B", "C", "D" и подкатегории "C1", "D1". 40 минут — для лиц, которые хотят получить права категорий "BE", "CE" и "DE", поскольку им необходимо выполнить дополнительные испытания на автомобилях с прицепом.ГоспошлинаВместе с пакетом документов в ГИБДД необходимо предоставить квитанцию по оплате госпошлины. "Если она не будет представлена, то сотрудники Госавтоинспекции запросят данные самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия", — поясняет Юлия Цын. Юрист предупреждает, что госпошлину необходимо оплатить до подачи заявления, а при отправке заявления в электронном виде — после, но до того как оно принято к рассмотрению.Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения — две тысячи рублей (старый образец на пластиковой основе) и три тысячи рублей за удостоверение нового образца. Внести оплату можно в любом отделении банка, онлайн или на сайте “Госуслуги”."По закону гражданин имеет право сдавать экзамен в любом отделении ГИБДД на территории РФ независимо от прописки, — говорит Игорь Милов. — Однако если уплата госпошлины осуществилась по реквизитам ГИБДД Москвы, то в ГИБДД Московской области сдать экзамен не получится, там попросят оплатить госпошлину по реквизитам областного отделения".Получение водительского удостоверенияЮристы отмечают, что водительское удостоверение выдает только ГИБДД. Полномочий у других организаций, в том числе и частных — нет. Необходимо личное присутствие гражданина, иные лица получить документ не могут.Куда обращатьсяДокументыДля получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:"Кандидатам моложе 18 лет дополнительно нужно согласие родителей на сдачу экзамена. Фото не требуется, в процессе оформления водительского удостоверения сотрудники сами сделают цветную фотографию", — говорит Юлия Цын.Срок полученияПосле успешной сдачи квалификационного экзамена в зависимости от категории транспортного средства выдается водительское удостоверение в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента обращения.Замена водительских прав после утери"Закон не обязывает при утрате водительского удостоверения обращаться в правоохранительные органы, поэтому необходимо подать в ГИБДД заявление о выдаче документа и с паспортом", — поясняет Юлия Цын.Юрист отмечает, что для замены прав в связи с утерей, непригодностью для использования или изменением анкетных данных повторная сдача экзамена и медицинская справка не требуются. Но срок действия в новых водительских правах укажут тот же, что был в старых. А если предоставить медицинскую справку, то срок годности водительского удостоверения составит 10 лет. В новое удостоверение вносятся все те же отметки, что были в старом (утерянном). Срок выдачи не должен превышать одного часа после обращения в ГИБДД, а при оформлении заявления в МФЦ — 15 рабочих дней.Как получить права после лишения"В случае лишения водительского удостоверения по судебному решению, гражданин должен сдать его на хранение в ГИБДД, только после этого начнется отсчет срока лишения. Получить свои права обратно возможно лишь после сдачи теоретического экзамена и оплаты штрафа, который присужден судом, а также оплаты госпошлины", — утверждает Игорь Милов.По словам Юлии Цын, водительское удостоверение после лишения возможно получить в том подразделении ГИБДД, которое исполняло постановление о лишении прав. Есть возможность получить документ и в ином более удобном по локации подразделении. Но для этого необходимо за 30 дней до окончания срока лишения обратиться в ГИБДД с заявлением о направлении документа туда. Юрист поясняет, что сдать теоретический экзамен можно если истекла половина срока лишения права на управление."Для получения водительского удостоверения после лишения обязательно прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие оплату задолженности по штрафам за предыдущие два года. Водительское удостоверение выдается в день обращения", — говорит Юлия Цын.Изменения в 2024 годуПомимо нового регламента сдачи на права, с 1 апреля 2024 года к экзамену не допустят тех, у кого еще не закончился срок лишения прав за езду в нетрезвом виде. Они смогут это сделать только по истечению срока наказания. Кроме того, водители с иностранными правами обязаны будут проходить обучение и сдавать экзамен в ГИБДД, чтобы получить российские удостоверение. С 1 апреля на это будет отводиться 12 месяцев, после чего водитель будет лишен возможности управлять транспортом на территории страны, если не успеет их заменить в установленный срок. При этом если у человека есть белорусские водительские права, то менять их не придется.Также увеличится срок пересдачи экзамена: раньше пересдать его можно было спустя три месяца, теперь только спустя полгода, но не позднее 9 месяцев.

