Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена
Как получить водительские права
Оглавление
- Водительское удостоверение
- Категории
- Условия
- Срок действия
- Как получить водительские права
- Медицинское обследование
- Выбор автошколы
- Прохождение обучения
- Внутренний экзамен
- Экзамен в ГИБДД
- Госпошлина
- Получение водительского удостоверения
- Куда обращаться
- Документы
- Срок получения
- Замена водительских прав после утери
- Как получить права после лишения
- Изменения в 2024 году
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их после лишения, — в материале РИА Новости.
Водительское удостоверение
"Водительское удостоверение подразумевает разрешение на право управления определенным видом автомототранспорта — от мопеда до рейсового автобуса и большегрузного грузовика, — говорит Алексей Коллекер, полковник полиции в отставке. — Данное право управления возможно получить после соответствующего обучения и успешной сдачи экзамена в ГИБДД".
Категории
Категория (подкатегория) водительских прав обозначает тип транспортных средств, которыми вправе управлять владелец водительского удостоверения. В РФ существует пять основных категорий — А, B, C, D, М; четыре подкатегории — A1, B1, C1, D1 и специальные категории — BE, CE, DE, C1E, D1E (для управления автотранспортом с прицепом). Для троллейбусов и трамваев предусмотрены отдельные категории — Tb и Tm.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве
Категория и подкатегория
Тип транспорта
А
А1
Мотоциклы
Легкие мотоциклы (объем двигателя до 125 см³,мощность до 11кВт)
В
ВЕ
В1
Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн)
Легковые автомобили с прицепом (более 7,5 тонн)
Трициклы и квадрициклы
С
СЕ
С1
С1Е
Грузовые автомобили (от 3,5 тонн)
Грузовые автомобили с прицепом
Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн)
Средние грузовики с прицепом
D
DE
D1
D1E
Автобусы для перевозки пассажиров (более 8 сидячих мест)
Автобусы с прицепом
Небольшие автобусы (8-16 мест)
Небольшие автобусы с прицепом (масса не менее 750 кг, не более 12 тонн)
М
Мопеды
Tm
Трамваи
Tb
Троллейбусы
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Условия
Законодательством установлен определенный возрастной порог, когда можно сдать экзамен на получение водительского удостоверения:
- По достижении 16 лет водительские права выдаются для управления транспортными средствами категории "М" и подкатегории "А 1".
- С 18 лет для категории "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1"(сдавать на права можно с 17 лет на категорию "B" и "C")
- С 21 года можно сдавать экзамен на категории "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1".
Срок действия
Срок действия прав составляет 10 лет с момента их выдачи. В конце декабря 2023 года МВД уведомило, что срок действия водительских прав, истекающий в 2024-2025 годах, продлят на три года. Продление происходит автоматически.
Как получить водительские права
"Для получения водительских прав необходимо пройти профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, сдать экзамены в автошколе и ГИБДД", — поясняет юрист Юлия Цын.
Алексей Коллекер подчеркивает, что для управления такими видами техники как трактор, автогрейдер, прочая строительная техника, квадроцикл, снегоход требуется удостоверение тракториста соответствующей категории. Процедура получения аналогичная — обучение и сдача экзамена, но в Гостехнадзоре.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОкно выдачи водительских удостоверений после лишения права управления транспортным средством.
Окно выдачи водительских удостоверений после лишения права управления транспортным средством.
С 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Так, к сдаче не допустят тех, кто не явился в военкомат по повестке, также нельзя будет пройти тестирование, если истек срок действия паспорта или медицинской справки. Еще будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой экзаменуемому выставляется незачет.
Медицинское обследование
Чтобы получить справку по форме 003-В/у, нужно пройти обследование у следующих специалистов:
- терапевт (врач общей практики);
- офтальмолог;
- психиатр;
- нарколог;
- невролог;
- оториноларинголог.
Юрист Игорь Милов отмечает, что пройти медкомиссию можно в любом частном медицинском учреждении, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. Но получить заключение нарколога и психиатра можно только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства.
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"Освидетельствование проводится на платной основе. Медицинское заключение действует в течение 12 месяцев с даты выдачи", — говорит Юлия Цын.
С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минздрава, по которому изменился порядок обязательного медосмотра. Согласно нововведениям, анализы крови и мочи будут сдавать водители, лишенные удостоверения за управление машиной в состоянии опьянения, а также те, кто отказался от медосвидетельствования или имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде. На обязательные тесты могут отправить при наличии признаков алкоголизма или наркомании. Например, чрезмерной потливости, тремора, низкого пульса, сонливости или возбуждения и т.д.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Девушка во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Выбор автошколы
При выборе автошколы Алексей Коллекер советует сравнивать учебные базы, учитывать наличие современной техники в учебных классах, опыт преподавательского состава, состояние автотранспорта.
Николай Морозов, заместитель генерального директора автошколы рекомендует перед выбором места для обучения вождению:
- 1.Проверить лицензию автошколы на образовательную деятельность. Она должна быть размещена на сайте автошколы и доступна для просмотра. Многие недобросовестные организации просто выкладывают картинку с лицензией, но прочесть ее не представляется возможным из-за малых размеров. Документ должен быть читабельным.
- 2.Изучить заключение ГИБДД. Его можно найти на сайте ведомства по адресу или юридическому названию. Стоит отметить, что название автошколы не всегда совпадает с юридическим, но адреса классов и учебных площадок должны быть указаны на этом сайте.
- 3.Посоветоваться со знакомыми и почитать отзывы тех, кто уже прошёл обучение в конкретной автошколе. Плохими показателями будут: однообразные отзывы без конкретики и абсолютное отсутствие отрицательных комментариев. В любом случае бывают недовольные клиенты, угодить абсолютно всем невозможно. Малое количество негатива в отзывах — это нормально.
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"Стоимость учебы в каждой школе различна, строго фиксированной суммы за обучение законом не предусмотрено", — поясняет Юлия Цын. Эксперт подчеркивает, что автошкола должна иметь соответствующее оснащение — технические средства обучения, аппаратно-программные комплексы тестирования, тренажеры первоначального обучения навыкам вождения, учебные машины для практики, наличие закрытых площадок для обучения.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОбучение профессии водителя военной техники в автошколе ДОСААФ
Обучение профессии водителя военной техники в автошколе ДОСААФ
Прохождение обучения
По словам Игоря Милова, для прохождения обучения в автошколе необходимо внести оплату и предоставить:
- паспорт гражданина РФ;
- медицинскую справку по форме 003-В/у;
- СНИЛС;
- фото;
- военный билет или приписное свидетельство — для военнообязанных, которым еще не исполнилось 27 лет.
Юлия Цын отмечает, что программа обучения утверждена органами ГИБДД и является одинаковый для всех автошкол. План обучения состоит из трех циклов:
- базовый;
- специальный;
- профессиональный.
По словам специалистов, обучение зависит от категории транспортного средства. Например, на обучение на самую популярную категорию “B” сейчас отводится не менее 188-190. Из них 130 часов изучают теорию, практическое вождение — 56 часов (в случае с механической коробкой переключения передач) или 54 часа (с автоматической коробкой переключения передач). Еще 4 часа занимает сдача экзамена.
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"Транспортные средства, на которых проводится обучение, должны быть соответствующим образом оборудованы. Обучение первоначальным навыкам вождения может проводиться только на закрытых площадках, а учебная езда допускается только с инструктором", — поясняет Юлия Цын.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТеоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Внутренний экзамен
Обучение в автошколе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена на теоретическое знание ПДД и практическое управление транспортом.
Экзамен в ГИБДД
После прохождения квалификационного экзамена в автошколе кандидату в водители необходимо сдать экзамен в подразделении ГИБДД. По словам Юлии Цын, обычно сотрудники автошколы организуют все самостоятельно — подают заявку, согласуют дату и время. Но гражданин может и сам обратиться в любое подразделение ГИБДД, которое имеет условия для проверки теоретических знаний и практических навыков вождения.
Экзамен в ГИБДД проводится бесплатно и состоит из:
- Теоретической части. 20 экзаменационных задач решают с помощью компьютера за 20 минут. Билеты размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции. "Допускается две ошибки в разных тематических блоках. Но при этом необходимо правильно ответить на пять дополнительных вопросов схожей тематики (из блока, в котором допущена ошибка). Если кандидат допускает более двух ошибок в одном из четырех блоков, то его направляют на пересдачу, но не ранее чем через семь календарных дней. Если человек не сдает теорию трижды, то следующая попытка возможна только через месяц", — поясняет Игорь Милов.
- Практического экзамена. Он включает в себя элементы “площадки” (с 2021 года ее отменили)и “город”. Проводится в течение шести месяцев со дня сдачи теоретического экзамена. По словам Юлии Цын, практический экзамен на право управления транспорта категорий "A" и "M" и подкатегорий "A1" и "B1" проводится на автодроме. Практический экзамен для категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и "D1E" — на маршрутах с выполнением маневров.
ГИБДД сдача экзамена на права
Эксперт поясняет, что обучение в мотошколе на категорию "А" (мотоцикл) можно пройти в любой месяц года, а вот сдача экзамена в ГИБДД возможна лишь при открытом мотосезоне. "Как только выносится приказ о прекращении мотосезона (зимний период), экзамены не проводятся", — говорит Игорь Милов.
Экзамен по вождению в 2024 году длится 30 минут для кандидатов в водители на категории "B", "C", "D" и подкатегории "C1", "D1". 40 минут — для лиц, которые хотят получить права категорий "BE", "CE" и "DE", поскольку им необходимо выполнить дополнительные испытания на автомобилях с прицепом.
Госпошлина
Вместе с пакетом документов в ГИБДД необходимо предоставить квитанцию по оплате госпошлины. "Если она не будет представлена, то сотрудники Госавтоинспекции запросят данные самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия", — поясняет Юлия Цын. Юрист предупреждает, что госпошлину необходимо оплатить до подачи заявления, а при отправке заявления в электронном виде — после, но до того как оно принято к рассмотрению.
Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения — две тысячи рублей (старый образец на пластиковой основе) и три тысячи рублей за удостоверение нового образца. Внести оплату можно в любом отделении банка, онлайн или на сайте “Госуслуги”.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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"По закону гражданин имеет право сдавать экзамен в любом отделении ГИБДД на территории РФ независимо от прописки, — говорит Игорь Милов. — Однако если уплата госпошлины осуществилась по реквизитам ГИБДД Москвы, то в ГИБДД Московской области сдать экзамен не получится, там попросят оплатить госпошлину по реквизитам областного отделения".
Получение водительского удостоверения
Юристы отмечают, что водительское удостоверение выдает только ГИБДД. Полномочий у других организаций, в том числе и частных — нет. Необходимо личное присутствие гражданина, иные лица получить документ не могут.
Куда обращаться
- Лично в отделение ГИБДД. Записаться на получение водительского удостоверения можно заранее. Далее необходимо заполнить заявление, предоставить паспорт, квитанцию об оплате госпошлины. В терминале выдадут талон с датой получения прав.
- Воспользоваться сайтом или приложением "Госуслуги". Онлайн заполнить все поля в электронном бланке, а затем представить документы в подразделения ГИБДД (оригиналы). О дате и времени получения водительского удостоверения придет уведомление.
Документы
Для получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:
- заявление;
- паспорт гражданина РФ;
- сертификат о прохождении обучения в автошколе;
- медицинская справка (форма 003-В/у);
- квитанция об оплате госпошлины.
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"Кандидатам моложе 18 лет дополнительно нужно согласие родителей на сдачу экзамена. Фото не требуется, в процессе оформления водительского удостоверения сотрудники сами сделают цветную фотографию", — говорит Юлия Цын.
Срок получения
После успешной сдачи квалификационного экзамена в зависимости от категории транспортного средства выдается водительское удостоверение в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента обращения.
Замена водительских прав после утери
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"Закон не обязывает при утрате водительского удостоверения обращаться в правоохранительные органы, поэтому необходимо подать в ГИБДД заявление о выдаче документа и с паспортом", — поясняет Юлия Цын.
Юрист отмечает, что для замены прав в связи с утерей, непригодностью для использования или изменением анкетных данных повторная сдача экзамена и медицинская справка не требуются. Но срок действия в новых водительских правах укажут тот же, что был в старых. А если предоставить медицинскую справку, то срок годности водительского удостоверения составит 10 лет. В новое удостоверение вносятся все те же отметки, что были в старом (утерянном). Срок выдачи не должен превышать одного часа после обращения в ГИБДД, а при оформлении заявления в МФЦ — 15 рабочих дней.
Как получить права после лишения
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"В случае лишения водительского удостоверения по судебному решению, гражданин должен сдать его на хранение в ГИБДД, только после этого начнется отсчет срока лишения. Получить свои права обратно возможно лишь после сдачи теоретического экзамена и оплаты штрафа, который присужден судом, а также оплаты госпошлины", — утверждает Игорь Милов.
По словам Юлии Цын, водительское удостоверение после лишения возможно получить в том подразделении ГИБДД, которое исполняло постановление о лишении прав. Есть возможность получить документ и в ином более удобном по локации подразделении. Но для этого необходимо за 30 дней до окончания срока лишения обратиться в ГИБДД с заявлением о направлении документа туда. Юрист поясняет, что сдать теоретический экзамен можно если истекла половина срока лишения права на управление.
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"Для получения водительского удостоверения после лишения обязательно прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие оплату задолженности по штрафам за предыдущие два года. Водительское удостоверение выдается в день обращения", — говорит Юлия Цын.
Изменения в 2024 году
Помимо нового регламента сдачи на права, с 1 апреля 2024 года к экзамену не допустят тех, у кого еще не закончился срок лишения прав за езду в нетрезвом виде. Они смогут это сделать только по истечению срока наказания. Кроме того, водители с иностранными правами обязаны будут проходить обучение и сдавать экзамен в ГИБДД, чтобы получить российские удостоверение. С 1 апреля на это будет отводиться 12 месяцев, после чего водитель будет лишен возможности управлять транспортом на территории страны, если не успеет их заменить в установленный срок. При этом если у человека есть белорусские водительские права, то менять их не придется.
Также увеличится срок пересдачи экзамена: раньше пересдать его можно было спустя три месяца, теперь только спустя полгода, но не позднее 9 месяцев.