ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на права

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Он уточнил, что ведомство готовит несколько новых нормативно-правовых актов и один из них касается процедуры проверки знаний и навыков.
"Основное — это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D", — сказал Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.
По его словам, документ уже находится в правительстве и готовится к подписанию.
В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии "площадки" и "города".
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