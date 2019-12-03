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РИА Новости

ГИБДД исключит "площадку" из экзамена на права

12:28 03.12.2019 (обновлено: 16:35 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B"
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Он уточнил, что ведомство готовит несколько новых нормативно-правовых актов и один из них касается процедуры проверки знаний и навыков.

"Основное — это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D", — сказал Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.

По его словам, документ уже находится в правительстве и готовится к подписанию.
В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии "площадки" и "города".
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Популярные комментарии
За восемь лет ни разу змейкой не ездил. Точно так же как не ездил часами кругами по полупустым дорогам со скоростью 30 км/час. Отменять надо этот фарс и пусть не экзамены "принимают", а на дорогах штрафы выписывают.
3 декабря, 12:43
Роман Жарков
5761011120
Детишки богатеньких родителей жалуются что не могут нормально сдать на права эту площадку .
3 декабря, 12:50
Алексей Николаевич
1472511020
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