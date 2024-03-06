https://ria.ru/20240306/pomosch-1931391598.html
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре - РИА Новости, 06.03.2024
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:47
2024-03-06T10:47
2024-03-06T10:47
здоровье - общество
республика тыва
шагонар
михаил мурашко
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением."Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931385864.html
республика тыва
шагонар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_512:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_79233d584749a289503e82ac096c50db.jpg
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T10:47
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, республика тыва, шагонар, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Республика Тыва, Шагонар, Михаил Мурашко
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре
Мурашко лично проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве