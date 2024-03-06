https://ria.ru/20240306/pomosch-1931391598.html

Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре

Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре - РИА Новости, 06.03.2024

Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:47

2024-03-06T10:47

2024-03-06T10:47

здоровье - общество

республика тыва

шагонар

михаил мурашко

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением."Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931385864.html

республика тыва

шагонар

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T10:47 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика тыва, шагонар, михаил мурашко