Рейтинг@Mail.ru
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/pomosch-1931391598.html
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре - РИА Новости, 06.03.2024
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:47
2024-03-06T10:47
здоровье - общество
республика тыва
шагонар
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_255:0:2305:1153_1920x0_80_0_0_17c43795e5b42c86046d93299d565064.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением."Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931385864.html
республика тыва
шагонар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T10:47
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_512:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_79233d584749a289503e82ac096c50db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика тыва, шагонар, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Республика Тыва, Шагонар, Михаил Мурашко
Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в Шагонаре

Мурашко лично проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ

© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Тыве",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве
10:32
 
Здоровье - ОбществоРеспублика ТываШагонарМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала