https://ria.ru/20240305/premiya-1931237148.html

Пять геройских кошек и собак стали победителями калининградской премии

Пять геройских кошек и собак стали победителями калининградской премии - РИА Новости, 05.03.2024

Пять геройских кошек и собак стали победителями калининградской премии

Пять собак и кошек стали победителями международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"("Лохматый оскар"), учрежденной в Зеленоградске Калининградской области, РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:32

2024-03-05T15:32

2024-03-05T15:32

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КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Пять собак и кошек стали победителями международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"("Лохматый оскар"), учрежденной в Зеленоградске Калининградской области, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. В этом году на премию претендовали 24 кандидата из 14 регионов РФ, а также из Азербайджана, Великобритании, США и Малайзии. "Победители номинации для братьев наших меньших: пес Мухтар (Ялта), ставший при жизни символом верности и преданности, лабрадор-спасатель Сарделя (Симферополь), которая проводила и проводит спасательные операции в горах Крыма и в зоне СВО, кошка Пилюша — мохнатый терапевт из Подмосковья, дворняжка Варя, ценой жизни спасшая бойцов в зоне СВО (Барнаул), полицейский фокстерьер Федор (Калининград), на счету которого раскрытие нескольких тяжких преступлений", - говорится в сообщении. У премии есть и специальная номинация "В ответе за тех...". Это люди, отличившиеся в вопросах защиты животного мира. Был заявлен 41 кандидат из 23 субъектов РФ, а также из Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Турции и Перу. Среди номинантов, например, уникальный Центр спасения медвежат (Тверская область), волонтеры которого спасают косолапых сирот по всей России, боец с позывным "Лис" (Луганск-Златоуст), который спас под обстрелом беременную кошку, жители микрорайона Мода (Стамбул, Турция), создавшие уникальную систему помощи уличным животным, приют "Мехр" (Самарканд, Узбекистан), волонтеры которого спасли собаку, приговоренную изуверами к смерти. "Лауреатом номинации "Народное голосование", по мнению интернет-пользователей, среди братьев меньших стала уникальная кошка Пилюша из Подмосковного детского хосписа, а в номинации "В ответе за тех..." уверенную победу одержал проект из Санкт-Петербурга "Кошки Михалыча", - говорится в сообщении. Награждение лауреатов пятого сезона международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" состоится 12 и 13 апреля в Зеленоградске на экологической площадке "Зеленый кот".

https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html

https://ria.ru/20230524/kotyata-1873947714.html

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