https://ria.ru/20240304/vybory-1931025475.html

Наблюдатели от СНГ рассказали о принципах работы на выборах в России

Наблюдатели от СНГ рассказали о принципах работы на выборах в России - РИА Новости, 04.03.2024

Наблюдатели от СНГ рассказали о принципах работы на выборах в России

Наблюдатели от СНГ будут работать на выборах в РФ на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в дела России, будут содействовать проведению... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:44

2024-03-04T14:44

2024-03-04T14:45

выборы президента россии — 2024

здоровье - общество

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ильхом нематов

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марьяна лысенко

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наблюдатели от СНГ будут работать на выборах в РФ на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в дела России, будут содействовать проведению демократических выборов, пообещал глава миссии, заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. Миссия наблюдателей от СНГ, которые будут присутствовать на президентских выборах в России, в понедельник посетила центральный избирательный штаб кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина. "Мы будем проводить нашу работу на принципах открытости, нейтральности, невмешательства во внутренние дела... Будем содействовать проведению демократических выборов", - сказал Нематов на встрече с сопредседателем избирательного штаба Марьяной Лысенко. Он отметил, что миссия наблюдателей от СНГ заинтересована в успешном проведении выборов в России. Нематов также указал на то, что предстоящие президентские выборы в РФ имеют историческую и политическую важность для стран СНГ. Он пообещал, что 18 марта миссия наблюдателей от СНГ по итогам своей работы на выборах сделает заявление. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1931013822.html

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здоровье - общество, россия, ильхом нематов, снг, владимир путин, марьяна лысенко, совет федерации рф