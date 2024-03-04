Наблюдатели от СНГ рассказали о принципах работы на выборах в России
Нематов: наблюдатели от СНГ будут работать на принципах открытости на выборах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСправочные материалы на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
Справочные материалы на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наблюдатели от СНГ будут работать на выборах в РФ на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в дела России, будут содействовать проведению демократических выборов, пообещал глава миссии, заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.
Миссия наблюдателей от СНГ, которые будут присутствовать на президентских выборах в России, в понедельник посетила центральный избирательный штаб кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина.
"Мы будем проводить нашу работу на принципах открытости, нейтральности, невмешательства во внутренние дела... Будем содействовать проведению демократических выборов", - сказал Нематов на встрече с сопредседателем избирательного штаба Марьяной Лысенко.
Он отметил, что миссия наблюдателей от СНГ заинтересована в успешном проведении выборов в России.
Нематов также указал на то, что предстоящие президентские выборы в РФ имеют историческую и политическую важность для стран СНГ.
Он пообещал, что 18 марта миссия наблюдателей от СНГ по итогам своей работы на выборах сделает заявление.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.