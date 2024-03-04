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Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:38 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/servis-1931056035.html
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 04.03.2024
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"
Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:38
2024-03-04T16:38
выборы президента россии — 2024
политика
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московская область (подмосковье)
совет федерации рф
цик рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки, рассказали в Минцифры. "Сервис "Мобильный избиратель" позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки. На "Госуслугах" им воспользовались уже более 2 миллионов человек. Для сравнения, на выборах президента в 2018 году с помощью портала участок для голосования поменяли 1,6 миллиона человек", - сказано в сообщении Минцифры. В министерстве отметили, что чаще всего в текущем году меняли избирательный участок в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, а также в регионах — Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Самарская область, Иркутская область, Свердловская область, Татарстан. Заявления по смене участка голосования принимаются до 11 марта 23.59 по московскому времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, московская область (подмосковье), совет федерации рф, цик рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"

Минцифры: более 2 млн россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель"

© iStock.com / zamrznutitonoviДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© iStock.com / zamrznutitonovi
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки, рассказали в Минцифры.
"Сервис "Мобильный избиратель" позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки. На "Госуслугах" им воспользовались уже более 2 миллионов человек. Для сравнения, на выборах президента в 2018 году с помощью портала участок для голосования поменяли 1,6 миллиона человек", - сказано в сообщении Минцифры.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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В министерстве отметили, что чаще всего в текущем году меняли избирательный участок в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, а также в регионах — Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Самарская область, Иркутская область, Свердловская область, Татарстан.
Заявления по смене участка голосования принимаются до 11 марта 23.59 по московскому времени.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Совет Федерации РФЦИК РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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