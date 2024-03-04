https://ria.ru/20240304/servis-1931056035.html
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 04.03.2024
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"
Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:38
2024-03-04T16:38
2024-03-04T16:38
выборы президента россии — 2024
политика
москва
московская область (подмосковье)
совет федерации рф
цик рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920507298_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e618e71513dde5d4617f8dfc5897c8a2.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки, рассказали в Минцифры. "Сервис "Мобильный избиратель" позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки. На "Госуслугах" им воспользовались уже более 2 миллионов человек. Для сравнения, на выборах президента в 2018 году с помощью портала участок для голосования поменяли 1,6 миллиона человек", - сказано в сообщении Минцифры. В министерстве отметили, что чаще всего в текущем году меняли избирательный участок в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, а также в регионах — Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Самарская область, Иркутская область, Свердловская область, Татарстан. Заявления по смене участка голосования принимаются до 11 марта 23.59 по московскому времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920507298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcd77832ca96cbb639e0e88fa16e11a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская область (подмосковье), совет федерации рф, цик рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"
Минцифры: более 2 млн россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель"