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Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"

Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 04.03.2024

Более двух миллионов россиян использовали сервис "Мобильный избиратель"

Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:38

2024-03-04T16:38

2024-03-04T16:38

выборы президента россии — 2024

политика

москва

московская область (подмосковье)

совет федерации рф

цик рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более двух миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги" - он позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки, рассказали в Минцифры. "Сервис "Мобильный избиратель" позволяет выбрать удобный избирательный участок тем, кто в день голосования на выборах президента не сможет находиться по месту прописки. На "Госуслугах" им воспользовались уже более 2 миллионов человек. Для сравнения, на выборах президента в 2018 году с помощью портала участок для голосования поменяли 1,6 миллиона человек", - сказано в сообщении Минцифры. В министерстве отметили, что чаще всего в текущем году меняли избирательный участок в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, а также в регионах — Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Самарская область, Иркутская область, Свердловская область, Татарстан. Заявления по смене участка голосования принимаются до 11 марта 23.59 по московскому времени. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, московская область (подмосковье), совет федерации рф, цик рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)